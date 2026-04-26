মানুহৰ মনৰ ভিতৰখন জ্বলি পুৰি আছে: ৰঙালী উৎসৱৰ মাজতে কিয় ক'লে অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাই ?

মানুহৰ মনৰ ভিতৰখন জ্বলি পুৰি আছে: ৰঙালী উৎসৱৰ মাজতে কিয় ক'লে অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাই ?
জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনেৰে আৰম্ভ হ'ল সদৌ ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজিত কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী উৎসৱ । ৰঙালী উৎসৱতো উত্থাপন হ'ল জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগ ।
Published : April 26, 2026 at 7:17 AM IST
ডিব্ৰুগড়: "এইবাৰ জুবিন বিহীন উকা বিহু । কিবা এটা যেন নাই নাই, সদায় অনুভৱ হৈছে । তথাপিও আমি জাতীয় পৰম্পৰা আৰু ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰিব লাগিব, যিটো কথা জুবিন গাৰ্গে কৈ গৈছে ।"-ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য বিশিষ্ট অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাৰ ।
জুবিন বিহীন প্ৰথমটো ৰঙালী বিহু অনুষ্ঠিত কৰিছে অসমীয়াই । অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত আজিও শোকস্তব্ধ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী । প্ৰিয় শিল্পীজনক হেৰুৱাই আজিও যেন স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই শিল্পীজনৰ অনুৰাগী । এইবাৰ ব'হাগত নাই পূৰ্বৰ দৰে বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনা । তথাপি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে অসমীয়াই ।
শনিবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ঐতিহাসিক চৌকিডিংগী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে সদৌ ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী উৎসৱ ৷ প্ৰতিটো বছৰতে এই কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অংশ লৈছিল আহিছিল জুবিন গাৰ্গে । সেয়ে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনেৰে সদৌ ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰম্ভ হ'ল কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী উৎসৱ ।
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰি, প্ৰতিমূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু মাল্যাৰ্পণ কৰি শুভাৰম্ভ কৰা কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী উৎসৱৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰে ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাই ৷ অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক ফুলাম গোমাচা জোকাৰি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰি বিশিষ্ট অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাই উত্থাপন কৰিলে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগ ৷ এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক দলসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
তদুপৰি এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে জনপ্ৰিয় অভিনেতা নয়ন নিলীমৰ লগতে আন কেইবাগৰাকীও অভিনেত্ৰীয়ে । উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰো ডিব্ৰুগড় আছুৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহুত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল । কিন্তু প্ৰিয় শিল্পীৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ কৰাৰ সৌভাগ্য নহ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজৰ ।
কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী উৎসৱৰ বাৰেৰহনীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰি বিশিষ্ট অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাই কয়, "এইবাৰ জুবিন বিহীন উকা বিহু । কিবা এটা যেন নাই নাই সদায় অনুভৱ হৈছে । তথাপিও আমি জাতীয় পৰম্পৰা আৰু ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰিব লাগিব যিটো কথা জুবিন গাৰ্গে কৈ গৈছে । বিহু আগবঢ়াই নিয়াত জুবিনে চেষ্টা কৰিছিল । জুবিন গাৰ্গে উচিত ন্যায় পাবই লাগিব ৷ সকলো মানুহৰ মনৰ ভিতৰত জ্বলি-পুৰি আছে ৷ পানী নসৰকা যিবিলাক কথা কৈ আছে, এইবিলাক আমি দেখি-শুনি আছোঁ, কিমান পানী সৰকিছে, কিমান সৰকা নাই ৷ কিন্তু সেইবোৰ এতিয়া নহ’ব ৷ আমাক উচিত ন্যায় লাগিবই ৷"
আনহাতে বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী উৎসৱৰ প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি অভিনেতা নয়ন নিলীমে কয়, "এইবাৰ অসমীয়া নৱবৰ্ষটো অলপ বেলেগকৈ আহিছে, আগৰ দৰে অহা নাই ৷ মানুহবিলাকৰ মনত সেই আনন্দটো নাই ৷ হ’লেও আমি অসমীয়া হিচাপে আমাৰ পৰম্পৰা, কৰ্তব্যখিনি কৰিবই লাগিব ৷ প্ৰতিজন অসমীয়াই বিচৰাৰ দৰে মইয়ো জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰিছোঁ ৷ অসমীয়া জাতিটো যিমান দিনলৈকে থাকিব, জুবিন গাৰ্গ সিমান দিনলৈকে থাকিব ৷ মোৰ জীৱনৰ প্ৰতিখন ছবিতে জুবিন গাৰ্গৰ গীত আছিল ৷"