ETV Bharat / state

জুবিনে এখন সোণৰ অসম কল্পনা কৰিছিলঃ গৰিমা; প্ৰাণৰ শিল্পীৰ নামত ১ লাখ নাহৰ ৰোপণেৰে 'প্ৰজেক্ট নাহৰ'

জুবিন গাৰ্গে ভালপোৱা কাম এটা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাৱ (চেপন), স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন ‘গ্ৰীণ ৱইচ’ আৰু ‘আমি’ নামৰ সংস্থাটো ।

Project Nahar
প্ৰজেক্ট নাহৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 29, 2026 at 12:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰাণ: নাহৰ ভালপোৱা অসীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক জীয়াই ৰাখিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে নতুন প্ৰজন্ম । অসমৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত আজিও শোকস্তব্ধ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী ।‌

প্ৰিয় শিল্পীজনক হেৰুৱাই যেন আজিও স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই অসমৰ অনুৰাগী। প্ৰতিদিনে অসমৰ ৰাইজে প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাই আহিছে। জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ তদন্ত চলি থকাৰ মাজতে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ আধৰুৱা কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে জুবিনৰ অনুৰাগীৰ লগতে অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান ।

গৰিমা গাৰ্গৰ 'প্ৰজেক্ট নাহৰ'ৰ আৰম্ভণি (ETV Bharat)

জুবিন গাৰ্গে ভালপোৱা কাম এটা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাৱ (চেপন), স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন ‘গ্ৰীণ ৱইচ’ আৰু ‘আমি’ নামৰ সংস্থাটো । এই তিনিটা অনুষ্ঠানৰ উমৈহতীয়া উদ্যোগত দেওবাৰৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ হ’ল ‘প্ৰজেক্ট নাহৰ’ ৷ এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে ৰাজ্যজুৰি মুঠ এক লাখ নাহৰ গছৰ পুলি ৰোপন কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৷

দেওবাৰে চৰাইদেউ জিলাৰ পাটসাঁকোৰ সাগৰবেৰা অঞ্চলত এই প্ৰকল্পৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভণি কৰা হয় । গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ উপস্থিতিত সেউজ ধৰিত্ৰী গঢ়াৰ সংকল্পৰে ১ লাখ নাহৰ গছপুলি ৰোপনৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় ।‌

জুবিন গাৰ্গৰ নামত নিজেই নাহৰ পুলি ৰোপন কৰি নতুন প্ৰজন্মৰ লগতে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকক প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হ’বলৈ আহ্বান জনায় গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ।

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই আৰম্ভ কৰা 'প্ৰজেক্ট নাহৰ' শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ যোগেন মহন, মাহমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক সুৰুজ দিহিঙীয়া, জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশ, কুসুম কৈলাশ, জুবিন ফেন ক্লাৱৰ বিষয়ববীয়া সকল উপস্থিত থাকে ।

‘প্ৰজেক্ট নাহৰ’ শুভাৰম্ভণি কৰি সংবাদ মাধ্যমত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, ‘‘আজি এক বিশাল‌ প্ৰচেষ্টা হৈছে । জুবিন ফেন ক্লাৱ, আমি, গ্ৰীণ ৱইছ, ভাতৃ প্ৰতীম মৃদুল দা সকলোৱে মিলি এক পদক্ষেপ এই প্ৰচেষ্টা লোৱা হৈছে । এক লাখ নাহৰ ৰোপণ কৰি ইয়াত তেওঁলোকে এখন নাহৰ বন সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে । নাহৰ জুবিনৰ প্ৰিয় এজোপা গছ । গতিকে মই খুবেই সুখী আৰু সকলোৰে প্ৰতি কৃতজ্ঞ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰকৃতিৰ মাজত জুবিনক জীয়াই ৰখাতকৈ আৰু বেলেগ ভাল পদক্ষেপ কি হ'ব পাৰে । এনেদৰেই জুবিন সদায় অমৰ হৈ থাকিব । জুবিনৰ আদৰ্শ, জুবিনৰ যি বিশ্বাস, তেওঁৰ সাধনা আছিল এই সকলোবোৰ যাতে প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ সকলোৱে যাতে আগুৱাই লৈ যাওঁ । প্ৰকৃতিক পূজা কৰা মানেই ভগৱানক পূজা কৰাই হয় । তেওঁ সদায় প্ৰকৃতিকেই পূজা কৰিছিল । সেইটো এটা সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা বুলি আমি ভাবিব পাৰোঁ । আমাৰ বাবে, ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম জীয়াই থাকিবলৈ প্ৰকৃতিক আমি ৰক্ষা কৰিবই লাগিব ।’’

গৰিমাই জুবিন গাৰ্গৰ পৰিৱেশ সজাগত সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘জুবিনে পৰিৱেশ সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় সজাগ আছিল আৰু এই বাৰ্তা কঢ়িয়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । এতিয়া সেইখিনি পদক্ষেপ যে সকলোৱে গ্ৰহণ কৰি আগুৱাই লৈ গৈছে সেই কথাটো আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ এক প্ৰাপ্তি । তেওঁ যেনেদৰে ইতিবাচক ভেদাভেদহীন, একতাৰ বৰ অসম অসম বিচাৰিছিল তেনেকুৱা এখন অসম আমি সকলোৱে বিচাৰো । সকলোৱে ইতিবাচক চিন্তাৰে সংস্কৃতিৰ পথাৰখনত, সৃষ্টিৰ পথাৰখনত অগ্ৰসৰ হওক সেইটোৱেই কামনা কৰিছোঁ ।"

"তেওঁৰ সপোনৰ সোণৰ অসমখন যাতে আমি লাভ কৰিব পাৰো তেওঁ তেনেদৰেই আশীৰ্বাদ দি থাকক । আমাৰ সামৰ্থ্যৰে যি পাৰো কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ । আপোনালোক সকলো ৰাইজৰ, গোটেই অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদ, মোৰ প্ৰতি থকা সহায়- সহযোগিতা, যিখিনি সাহস মোক দিছে সেইখিনিৰে আমি নিশ্চয় ভাল ভাল কাম কৰি যাবলৈ সক্ষম হ'ম । লগতে ন্যায়ৰ যি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তাৰ বাবে আপোনালোকৰ সহায় - সহযোগিতা, প্ৰাৰ্থনা সদায় লাগিব । আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থনা, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত জুবিনে ন্যায় লাভ কৰিবই আৰু দোষীয়ে শাস্তি পাব ’’, এই মন্তব্য় গৰিগা গাৰ্গৰ৷

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামত ১ লাখ নাহৰ গছৰ পুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য (ETV Bharat)

আনহাতে, অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ যোগেন মহনে কয়, ‘‘জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাৱৰ উদ্যোগত পাটসাঁকোৰ পৰা পিঠাগুটিলৈকে পথছোৱাত জুবিন গাৰ্গৰ নামত নাহৰ পুলি ৰোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ৷ জুবিন গাৰ্গক আমি এইদৰেই প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ জীয়াই ৰাখিব লাগিব ৷ তেওঁ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আছিল, সমাজপ্ৰেমী আছিল ৷ গতিকে তেওঁৰ বাবে কাম কৰাৰ সময় আহি পৰিছে ৷ যিহেতু তেওঁ নাহৰ ভাল পাইছিল, সেয়ে আমি এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰিছোঁ ৷’’

লগতে পঢ়ক: এইবাৰ ৰূপালী পৰ্দাই ক'ব 'ল'ভ ইউ জুবিন দা'

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গ
প্ৰজেক্ট নাহৰ
গৰিমা গাৰ্গ
জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাৱ
PROJECT NAHAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.