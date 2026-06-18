বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৫ বিজ্ঞানীৰ তালিকাত স্থান লাভ অধ্যাপক ড৹ প্ৰণবা নন্দ ভট্টাচাৰ্যৰ
তিতাবৰ নন্দ নাথ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকে লাভ কৰিছে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি৷ ২০২৫ৰ Global Scientometric Ranking-ত শীৰ্ষ ৫ বিজ্ঞানীৰ তালিকাত স্থান লাভ অধ্যাপক ড৹ প্ৰণবা নন্দ ভট্টাচাৰ্যৰ।
Published : June 18, 2026 at 4:45 PM IST|
Updated : June 18, 2026 at 4:56 PM IST
যোৰহাট : তিতাবৰৰ নন্দ নাথ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অধ্যাপকে বিশ্বব্যাপী এক স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ৷
অসমৰ বিজ্ঞান গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ এক ঐতিহাসিক আৰু বিৰল সাফল্য কঢ়িয়াই আনিছে তিতাবৰ নন্দ নাথ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ড৹ প্ৰণবা নন্দ ভট্টাচাৰ্যই ।
বিশ্বৰ শীৰ্ষ বিজ্ঞানী তালিকাৰ পঞ্চম নম্বৰত (World’s Top 5 Scientists) উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ মুৰব্বী অধ্যাপকগৰাকীয়ে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
তেওঁৰ এই সফলতাত মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলো স্বাভাৱিকতে উৎফুলিত হৈ পৰিছে ।
Sci Rank Global Registry ২০২৫ দ্বাৰা প্ৰকাশিত Global Scientometric Ranking-ত স্থান লাভ কৰি তিতাবৰ নন্দ নাথ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়লৈ অধ্যাপক ড৹ প্ৰণবা নন্দ ভট্টাচাৰ্যই এই গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।
ড৹ ভট্টাচাৰ্যৰ এই স্বীকৃতি নন্দ নাথ শইকীয়া মহাবিদ্যালয় তথা তিতাবৰ অঞ্চলৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক সফলতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
উল্লেখযোগ্য যে, ২০২৫ চনত তেওঁ Linnean Society (FLS), London আৰু Royal Entomological Society (FRES), UK ৰ ফেল’শ্বিপো লাভ কৰিছিল ।
এই পুৰষ্কাৰ লাভ কৰি নন্দ নাথ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ড৹ প্ৰণবা নন্দ ভট্টাচাৰ্যই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰে ৷
তেওঁ কয়, ‘‘তিতাবৰ অঞ্চলবাসী, আমাৰ নন্দ নাথ শইকীয়া কলেজখনৰ লগতে মোৰ বাবেও এয়া এক ভাল লগা খবৰ । কাৰণ আমি যেতিয়া কাম কৰি থাকো বা আমাৰ এই সাফল্যক যেতিয়া স্বীকৃতি দিয়া হয়, তেতিয়া কাম কৰা মানুহ হিচাপে আমাৰ বহুত বেছি ভাল লাগে, যিয়ে আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰে ।’’