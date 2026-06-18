ETV Bharat / state

বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৫ বিজ্ঞানীৰ তালিকাত স্থান লাভ অধ্যাপক ড৹ প্ৰণবা নন্দ ভট্টাচাৰ্যৰ

তিতাবৰ নন্দ নাথ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকে লাভ কৰিছে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি৷ ২০২৫ৰ Global Scientometric Ranking-ত শীৰ্ষ ৫ বিজ্ঞানীৰ তালিকাত স্থান লাভ অধ্যাপক ড৹ প্ৰণবা নন্দ ভট্টাচাৰ্যৰ।

World's Top 2% of Scientists
বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৫বিজ্ঞানী তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে অধ্যাপক ড৹ প্ৰণবা নন্দ ভট্টাচাৰ্যই (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 18, 2026 at 4:45 PM IST

|

Updated : June 18, 2026 at 4:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : তিতাবৰৰ নন্দ নাথ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অধ্যাপকে বিশ্বব্যাপী এক স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ৷

অসমৰ বিজ্ঞান গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ এক ঐতিহাসিক আৰু বিৰল সাফল্য কঢ়িয়াই আনিছে তিতাবৰ নন্দ নাথ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ড৹ প্ৰণবা নন্দ ভট্টাচাৰ্যই ।

World's Top 2% of Scientists
অধ্যাপক ড৹ প্ৰণবা নন্দ ভট্টাচাৰ্য (ETV Bharat Assam)

বিশ্বৰ শীৰ্ষ বিজ্ঞানী তালিকাৰ পঞ্চম নম্বৰত (World’s Top 5 Scientists) উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ মুৰব্বী অধ্যাপকগৰাকীয়ে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

World's Top 2% of Scientists
অধ্যাপক ড৹ প্ৰণবা নন্দ ভট্টাচাৰ্য (ETV Bharat Assam)

তেওঁৰ এই সফলতাত মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলো স্বাভাৱিকতে উৎফুলিত হৈ পৰিছে ।

World's Top 2% of Scientists
তিতাবৰ নন্দ নাথ শইকীয়া মহাবিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)

Sci Rank Global Registry ২০২৫ দ্বাৰা প্ৰকাশিত Global Scientometric Ranking-ত স্থান লাভ কৰি তিতাবৰ নন্দ নাথ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়লৈ অধ্যাপক ড৹ প্ৰণবা নন্দ ভট্টাচাৰ্যই এই গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।

ড৹ ভট্টাচাৰ্যৰ এই স্বীকৃতি নন্দ নাথ শইকীয়া মহাবিদ্যালয় তথা তিতাবৰ অঞ্চলৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক সফলতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

উল্লেখযোগ্য যে, ২০২৫ চনত তেওঁ Linnean Society (FLS), London আৰু Royal Entomological Society (FRES), UK ৰ ফেল’শ্বিপো লাভ কৰিছিল ।

এই পুৰষ্কাৰ লাভ কৰি নন্দ নাথ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ড৹ প্ৰণবা নন্দ ভট্টাচাৰ্যই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰে ৷

বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৫ বিজ্ঞানী তালিকাত স্থান লাভ অধ্যাপক ড৹ প্ৰণবা নন্দ ভট্টাচাৰ্যৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, ‘‘তিতাবৰ অঞ্চলবাসী, আমাৰ নন্দ নাথ শইকীয়া কলেজখনৰ লগতে মোৰ বাবেও এয়া এক ভাল লগা খবৰ । কাৰণ আমি যেতিয়া কাম কৰি থাকো বা আমাৰ এই সাফল্যক যেতিয়া স্বীকৃতি দিয়া হয়, তেতিয়া কাম কৰা মানুহ হিচাপে আমাৰ বহুত বেছি ভাল লাগে, যিয়ে আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰে ।’’

লগতে পঢ়ক : অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষৰ আসনত ডাঃ হাব্বে টেৰন, মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ ঘোষণা
Last Updated : June 18, 2026 at 4:56 PM IST

TAGGED:

বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৫ বিজ্ঞানী তালিকা
নন্দ নাথ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়
ড৹ প্ৰণবা নন্দ ভট্টাচাৰ্য
অসমৰ বিজ্ঞান গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰ
GLOBAL SCIENTOMETRIC RANKING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.