ETV Bharat / state

এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰা লোকক দিয়া হোৱা নাই প্ৰত্যাখ্যান পত্ৰ : উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শপতনামা

এনআৰচিৰ অধিসূচনা এতিয়াও জাৰি কৰা হোৱা নাই বাবে প্ৰত্যাখ্যান পত্ৰ প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই ।

Supreme Court
উচ্চতম ন্যায়ালয় (ANI)
author img

By PTI

Published : October 3, 2026 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী (এনআৰচি) সম্পৰ্কে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে । এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰা প্ৰায় ১৯ লাখ লোকক এতিয়াও ৰিজেকচন স্লিপ বা প্ৰত্যাখ্যান পত্ৰ দিয়া হোৱা নাই ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনোৱা মতে চূড়ান্ত এনআৰচিৰ অধিসূচনা এতিয়াও জাৰি কৰা হোৱা নাই বাবে প্ৰত্যাখ্যান পত্ৰ প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই । উল্লেখ্য যে ২০১৯ চনৰ আগষ্ট মাহত প্ৰকাশ পোৱা এনআৰচিৰ চূড়ান্ত তালিকা অনুসৰি ১৯.০৭ লাখ আবেদনকাৰীৰ নাম বাদ পৰাৰ বিপৰীতে চূড়ান্ত এনআৰচিত ৩.১১ কোটি আবেদনকাৰীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

আদালতত দাখিল কৰা শপতনামাত ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়কে উল্লেখ কৰে যে এনআৰচিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কে এতিয়াও এনআৰচিৰ তথ্য সংৰক্ষণৰ বাবে 'নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা'ৰ কাম কৰি আছে । এই তথ্য এতিয়াও মহাপঞ্জীয়কক অৰ্পণ কৰা হোৱা নাই । শপতনামাত কোৱা হৈছে যে চূড়ান্ত এনআৰচি লাভ কৰাৰ পিছতহে মহাপঞ্জীয়কে জাননী জাৰি কৰিব পাৰিব ।

শপতনামাত কোৱা হৈছে, "ৰাজ্যিক সমন্বয়কৰ দ্বাৰা এনআৰচিৰ তথ্যৰ বাবে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ কাম চলি আছে আৰু সেয়েহে ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়কক (আৰজিআই) তথ্য অৰ্পণ কৰা হোৱা নাই । এনআৰচিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কে প্ৰত্যাখ্যান পত্ৰ প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও আৰম্ভ কৰা নাই ।"

ইয়াৰ পূৰ্বে এনআৰচিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কক চূড়ান্ত তালিকাৰ পৰা বাদ পৰা লোকসকলক প্ৰত্যাখ্যান পত্ৰ প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । যাতে তেওঁলোকে প্ৰত্যাখ্যানক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ বাবে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ কাষ চাপিব পাৰে ।

ইয়াৰ পাছতে ৰাজ্যৰ এনআৰচিৰ সমন্বয়কজনে ২০২০ চনৰ অক্টোবৰ মাহত মহাপঞ্জীয়কক অৱগত কৰিছিল যে মহাপঞ্জীয়কে চূড়ান্ত এনআৰচিৰ অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পিছতহে প্ৰত্যাখ্যান পত্ৰ প্ৰদান কৰিব পৰা যাব । অসম চৰকাৰে সময় বিচৰাৰ পিছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিষয়টোৰ শুনানিৰ দিন ৬ নৱেম্বৰলৈ পিছুৱাই দিয়ে ।

এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰা লোকসকলক প্ৰত্যাখ্যান পত্ৰ আৰু চূড়ান্ত তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্তসকলক এনআৰচি কাৰ্ড প্ৰদানৰ দাবীত অসম ৰাজ্যিক জমিয়ত উলেমা, সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা, জমিয়ত উলেমা-ই-হিন্দ আদিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছিল । সেই আবেদনৰ শুনানিৰ সময়তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক চৰকাৰে প্ৰত্যাখ্যান পত্ৰ প্ৰদান সম্পৰ্কীয় তথ্য প্ৰদান কৰে ।

লগতে পঢ়ক :

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক ধ্রুপদী অসমীয়া ভাষাৰ মূল কেন্দ্র ঘোষণা কেন্দ্রৰ; কর্মসংস্থাপনৰ আশা

TAGGED:

NRC
উচ্চতম ন্যায়ালয়
প্ৰত্যাখ্যান পত্ৰ
এনআৰচি
ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.