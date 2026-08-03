কণমানিটোক লৈ অসুবিধা! আশ্ৰয় শিবিৰত থকা চাৰিমহীয়া কেঁচুৱাৰ মাতৃৰ বেদনা

কণমানিটোক লৈ অসুবিধা! আশ্ৰয় শিবিৰত থকা চাৰিমহীয়া কেঁচুৱাৰ মাতৃৰ বেদনা
চাৰিমহীয়া কেঁচুৱা লৈ ১৫ দিনে বান আশ্ৰয় শিবিৰত টীয়কৰ দুৰ্ভগীয়া মাতৃ । একেলগে বাস কৰিছে ২০ টাকৈ পৰিয়াল । পোৱা নাই পৰ্যাপ্ত খাদ্য, পৰিৱেশ ।
Published : August 3, 2026 at 7:30 PM IST|
Updated : August 3, 2026 at 7:38 PM IST
টীয়ক : ১৫ দিন বানৰ কৱলত থকা টীয়কৰ অৰ্ধশতাধিক পৰিয়াললৈ পুনৰ অমানিশা নামি আহিছে। বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হোৱাৰ পাছত আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা এই লোকসকল স্বগৃহলৈ উভতি গৈছিল যদিও পুনৰ দেওবাৰে অহা টীয়ক নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে পৰিয়ালসমূহক পুনঃ দিশহাৰা কৰি পেলায়।
ইফালে চাৰিমহীয়া শিশুক লৈ এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মাতৃয়ে আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে । কিন্তু আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰিৱেশৰ বাবে মাতৃ-সন্তানে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগা হৈছে । মাতৃৰ বাবে উপযুক্ত খাদ্য আৰু শিশুটিক ৰখাৰ সুস্থ পৰিৱেশৰ অভাৱৰ বাবে শিশুটিৰ স্বাস্থ্যক লৈ উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে ।
উল্লেখ্য যে ১৫দিন আশ্ৰয় শিবিৰত কটাই নিজৰ হেঁপাহৰ ঘৰখন চাফ-চিকুণ কৰি থকাৰ উপযোগী কৰি লৈছিলহে মাথোন, কিন্তু পুনৰ টীয়ক নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে পৰিয়ালসমূহৰ আশা-আকাংক্ষা সকলো শেষ কৰি দিলে ।
পুনৰ একেই পৰিৱেশ, ঘৰসমূহত এতিয়া একঁকাল পৰ্যন্ত পানী । যাৰ বাবে আপোন ঘৰখন এৰি পুনৰ আশ্ৰয় শিবিৰত আহি থাকিবলগীয়া হৈছে এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালবোৰে ।
আনহাতে, এগৰাকী মাতৃ চাৰিমহীয়া কেঁচুৱাসহ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ মাজতেই থাকিবলগীয়া হৈছে।
ইফালে এই পৰিয়ালসমূহে পৰ্যাপ্ত খাদ্য নোপোৱাৰো অভিযোগ কৰিছে । লগতে থকাৰ বাবেও উপযুক্ত পৰিৱেশ নথকাৰ অভিযোগ আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্তৰ । যাৰ বাবে এই আশ্ৰয় শিবিৰত কিছু উন্নত ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালসমূহে আহ্বান জনাইছে।
আশ্ৰয় শিবিৰত থকা এটি চাৰিমহীয়া কেঁচুৱাৰ মাতৃগৰাকীয়ে কয়, "মোৰ কণমানিটোক লৈ আজি ১৫ দিন শিবিৰত আছোঁ । একেলগে ২০টা পৰিয়াল অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত আছোঁ । বৰ্তমান এই শিবিৰত মাতৃ হিচাপে খাবলগীয়া খাদ্য একো নাই । ৰাইজৰ সৈতে খাই আছোঁ, অসুবিধা হৈছে । মই দুগ্ধপান কৰোৱা মাতৃ, গতিকে মই দুই-এক পুষ্টিকৰ খাদ্য নাখালে ল'ৰাটোৰ অসুবিধা হ'ব । ঘৰত থাকিলে ভালকৈ সময়ত খাবলৈ পালোঁহেঁতেন । সেয়ে চৰকাৰে কিবা এটা কৰক আৰু আমাৰ ঘৰবোৰ ঠিক কৰি দিয়ক ।"