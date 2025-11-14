Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

পদপথত বাস কৰা শিশুসকলৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ উদ্দেশ্যৰে কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল 'প্রিয়বন্ধু' ? এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

Priyobandhu
প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 14, 2025 at 8:51 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : সংগ্ৰাম ! এই এটা শব্দতে অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে বহু কাহিনী । বহু ঘাত-প্ৰতিঘাত । এগৰাকী মহিলা আৰু এক সংগ্ৰাম । বিগত ১০ বছৰ ধৰি এক নিৰৱচ্ছিন্ন সংগ্ৰাম চলাই গৈছে এগৰাকী মহিলাই । তেওঁৰ নাম হৈছে অৰ্চনা বৰঠাকুৰ । তেওঁৰ সংগ্ৰাম কিন্তু কোনো টকা-পইচা বা অভাৱ-অনাটৰ বিৰুদ্ধে নহয় । এই সংগ্ৰাম শিক্ষাৰে সমাজ সংস্কাৰৰ সংগ্ৰাম ।

এই সংগ্ৰামৰ আৰম্ভণি হৈছিল ২০১৫ চনত । বস্তি অঞ্চলৰ শিশুসকলক শিক্ষাৰ পোহৰেৰে উজলোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ আদৰ-যত্নৰ উদ্দেশ্যৰে তেওঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 'হনুমান নগৰ বস্তি'ত জন্ম দিছিল 'প্ৰিয়বন্ধু' নামৰ এটি অনুষ্ঠানৰ । প্ৰিয়বন্ধুৰ উদ্দেশ্য হৈছে বস্তি অঞ্চলৰ শিশুসকলক সন্মানসহকাৰে জীয়াই থাকিবলৈ সকলো ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিয়া । তাৰে ভিতৰত অন্যতম হৈছে শিক্ষাৰ পোহৰ বিয়পোৱা ।

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ (১) (ETV Bharat Assam)

প্ৰথম অৱস্থাত হনুমান নগৰ বস্তিৰ ওচৰতে ৰজপথৰ দাঁতিত পঢ়ুওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত এই পঢ়াশালিখন বিভিন্ন কাৰণত মহানগৰীৰ নাৰেংগী অঞ্চলৰ যুৱ নগৰৰ পাহাৰৰ টিলালৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয় । অংকুৰ শ্ৰেণীৰ পৰা সপ্তম শ্ৰেণীলৈ অধ্যয়ন কৰিব পৰা এই বিদ্যালয়খনত অনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ লগতে কাৰিকৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় । এই বিদ্যালয়খনৰ লগতে সংস্থাটো সন্দৰ্ভত অৰ্চনা বৰঠাকুৰে কয় বহু কথা ।

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ (২) (ETV Bharat Assam)

কেনেদৰে জন্ম হৈছিল প্রিয়বন্ধুৰ

এই সন্দৰ্ভত অৰ্চনা বৰঠাকুৰে কয়, "মনৰ মাজত এটা হেঁপাহ বহু আগৰ পৰাই কঢ়িয়াই আছিলোঁ । মনৰ সেই সপোনটো ২০১৫ চনৰ জুলাই মাহত বাস্তৱলৈ ৰূপায়িত হয় । সেইসময়ত সন্মুখত এনে কোনো নিৰ্ধাৰিত পৰিকল্পনা নাছিল যদিও যি কৰিম শিশু আৰু মহিলাৰ বাবে কৰিম বুলি এটা পৰিকল্পনা আছিল । অন্ততঃ বহুতক নোৱাৰিলেও কিছুমানৰ জীৱনত অন্য নহ'লেও শিক্ষাৰে পোহৰ অনাৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এই অনুষ্ঠানটো ।"

Priyobandhu
প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ (ETV Bharat Assam)
Priyobandhu
প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ (ETV Bharat Assam)

প্ৰিয়বন্ধু নামটো কেনেদৰে হ'ল

নামটো সন্দৰ্ভত অৰ্চনা বৰঠাকুৰে কয়, "কাম কৰিবৰ বাবে প্রিয়বন্ধু নাম দি অনুষ্ঠান এটাৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ । মোৰ এগৰাকী অতি প্ৰিয় বন্ধৱীয়ে 'তুমি মোৰ প্রিয় বান্ধৱী হ'বানে' বুলি মোলৈ এখন চিঠি লিখিছিল । বান্ধৱীগৰাকীক দুৰ্ভাগ্যবশতঃ হেৰুৱাইছোঁ, কিন্তু তাইৰ শব্দটো মই ৰাখি থলো 'প্রিয়বন্ধু'। তেনেদৰে ২০১৫ চনত জন্ম হোৱা এই অনুষ্ঠানটোৱে সুদীৰ্ঘ ১০ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে । প্রিয়বন্ধু এতিয়া কেৱল মোৰ নহয়, প্ৰিয়বন্ধু এতিয়া সকলোৰে হৈ পৰিল ।"

Priyobandhu
প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ (ETV Bharat Assam)

কেনে ধৰণৰ সংগ্ৰামৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হৈছিল

এই সন্দৰ্ভত অৰ্চনা বৰঠাকুৰে কয়, "২০১৫ চনৰ ২৯ নৱেম্বৰ তাৰিখে মই হনুমান নগৰ বস্তিলৈ যাওঁ । তাত যোৱাৰ পাছত কথাবোৰ বহুত সলনি হৈ গ'ল । মানুহে যে এনেকুৱা অৱস্থাত থাকে সেয়া মোৰ কল্পনাৰো বাহিৰত আছিল । তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ পদপথত থাকে আৰু পদপথৰ সেই বসতিসমূহ যিকোনো মুহূৰ্ততে ভাঙি পেলোৱা হয় । এনেদৰে বহুত বেলেগ বেলেগ পৰিৱেশ আছিল । এসাঁজ খাদ্যৰ বাবে, এযোৰ কাপোৰৰ বাবে হাহাকাৰ কৰা দেখিছোঁ ।"

Priyobandhu
প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, জীৱনৰ কিছুমান সৰু সৰু মূল্যৰো তাত অভাৱ দেখিছিলোঁ । এইক্ষেত্ৰত বহু সংগ্ৰামৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হৈছে । মই এই বস্তিটোৰ পৰা শিক্ষাৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ । কাৰণ শিক্ষা থাকিলে মানুহৰ এটা স্বাভিমান থাকে । যাৰ বাবে মই শিক্ষাৰ হকে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ ।"

Priyobandhu
প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ (ETV Bharat Assam)

অভিজ্ঞতা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আমাৰ এই বিদ্যালয়ত এনে কিছু শিশু আছে যাৰ মাক-দেউতাক কোনো নাই, যিয়ে নিশা পথৰ দাঁতিত বা বাছত অকলে শুৱে । এনে বহু শিশুক আমি ইয়ালৈ আনি শিক্ষাদান কৰোঁ । আনহাতে, এনে কিছু শিশুও আছে যাৰ ঘৰত খৰি নথকাৰ বাবে স্কুল ইউনিফৰ্মযোৰ জ্বলাই ভাত ৰন্ধা পৰিয়ালো আছে । এনে কিছুমান সংগ্ৰামৰ আমি দৈনিক মুখামুখি হ'বলগীয়া হয় ।"

Priyobandhu
প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে এই বিদ্যালয়খনত বৰ্তমান ৭২ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে । বৰ্তমানলৈ এটকাও চৰকাৰী সাহায্য গ্ৰহণ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত এই বিদ্যালয়খন চলাই নিছে অৰ্চনা বৰঠাকুৰে । এই ছাত্ৰ-ছাত্রীসকলে সপ্তম শ্ৰেণীত বিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছত বিভিন্ন পৰিস্থিতিত পঢ়া সমাপ্ত কৰিবলগীয়াও হয় । ল'ৰা-ছোৱালীখিনিৰ যাতে পঢ়া আধৰুৱা নহয়, লগতে সমাজৰ বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এখন আবাসিক বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাৰ চিন্তা-চৰ্চা কৰি আছে অৰ্চনা বৰঠাকুৰে ।

Priyobandhu
প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ (ETV Bharat Assam)
Priyobandhu
প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, শিক্ষাৰ উপৰি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সময়ত ৰাইজক সহায়ো কৰি আহিছে প্রিয়বন্ধুৱে ।

Priyobandhu
প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ (ETV Bharat Assam)
Priyobandhu
প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ (ETV Bharat Assam)

শুকুৰবাৰে শিশু দিৱসৰ দিনা অন্যান্য বিদ্যালয়সমূহৰ দৰে প্রিয়বন্ধুতো উদযাপন কৰা হয় শিশু দিৱসৰ কাৰ্যসূচী । লগতে জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰো ওপজা দিন উদযাপন কৰা হয় বিদ্যালয়খনত ।

লগতে পঢ়ক :'জ্ঞান আৰু কৰ্ম, ইয়ে আমাৰ মৰ্ম' শ্লোগানেৰে এখন বিদ্যালয়ৰ কৰ্মমুখী শিক্ষা
লগতে পঢ়ক :'অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিলে ১৮১ ট'ল ফ্ৰী নম্বৰত যোগাযোগ কৰক'- আহ্বান মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষা আঙুৰলতা ডেকাৰ

TAGGED:

PRIYOBANDHU CHARITABLE ORGANISATION
SOCIAL ACTIVIST ARCHANA BORTHAKUR
প্ৰিয়বন্ধু
ইটিভি ভাৰত অসম
PRIYOBANDHU

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

বাঁহ-গছৰ গুটিও হ'ব পাৰে আকৰ্ষণীয় অলংকাৰ; মহিলাই দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.