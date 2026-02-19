ETV Bharat / state

কংগ্ৰেছত চলি থকা ধুমুহাৰ মাজতেই অসম পালেহি প্ৰিয়ংকা গান্ধী : কামাখ্যাত ল'লে সেৱা

দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমত উপস্থিত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই ৷ গৌৰৱ গগৈসহ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই জনালে আদৰণি ৷

Priyanka Gandhi Vadra arrives in Assam
অসমত উপস্থিত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 19, 2026 at 1:42 PM IST

গুৱাহাটী : আগন্তুক 2026 ৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি অসমৰ ৰাজনীতিত বলিবলৈ ধৰিছে নিৰ্বাচনীৰ গৰম বা ৷ ইজন পিছত সিজনকৈ শীৰ্ষ নেতাৰ আগমন ঘটিছে অসমলৈ ৷ বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয়, য’ত তেওঁ অসম নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা চূড়ান্ত কৰাৰ বাবে কেবাখনো বৈঠকত মিলিত হ’ব ।

বৃহস্পতিবাৰে পুৱা প্ৰায় 10 বজাত কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকী গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় ৷ বিমানবন্দৰতে তেওঁক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈকে ধৰি দলৰ অন্যান্য জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে আদৰণি জনায় ।

তাৰ পাছতে বিমানবন্দৰৰ পৰা প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই মা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ ৰাওনা হয় ৷ মা কামাখ্যাৰ চৰণত মূৰ দোৱাই প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰায় 12.30 বজাত গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় ৷

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে জনোৱা মতে, তেওঁ দলটোৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা সমিতিৰ সদস্যসকলক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে বিধায়ক, জিলা সভাপতি আৰু সাংসদসকলৰ সৈতে এজন এজনকৈ বৈঠকত মিলিত হ’ব । যিহেতু তেওঁ দলৰ স্ক্ৰীনিং কমিটীৰ অধ্যক্ষা ।

আজিৰ দিনটোৰ শেষৰ ফালে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই এক সংবাদমেলৰ সম্বোধন কৰিব, য’ত তেওঁ ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা আৰু দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে এখন ‘‘চাৰ্জ শ্বীট’’ উন্মোচন কৰাৰ কথা আছে । আজিৰ দিনটোৰ দৰে কাইলৈ অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰেও কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কেবাটাও দলীয় কাৰ্যসূচীত অংশ ল’ব ৷

এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতেই ভূপেন বৰাৰ বিজেপি গমনৰ সিদ্ধান্তই যথেষ্ট আউল লগাইছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচ’ৰাত । তথাপিও কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই চলাই গৈছে নিৰ্বাচনী কাম-কাজ ৷ দলটোৱে আশা কৰা মতে, ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে বা মাৰ্চৰ ৫-৬ তাৰিখৰ ভিতৰত প্ৰায় ৮০ খন আসনত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব ।

লগতে পঢ়ক : মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰতে প্ৰকাশ পাব কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা : গৌৰৱ গগৈ

