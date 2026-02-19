কংগ্ৰেছত চলি থকা ধুমুহাৰ মাজতেই অসম পালেহি প্ৰিয়ংকা গান্ধী : কামাখ্যাত ল'লে সেৱা
দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমত উপস্থিত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই ৷ গৌৰৱ গগৈসহ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই জনালে আদৰণি ৷
Published : February 19, 2026 at 1:42 PM IST
গুৱাহাটী : আগন্তুক 2026 ৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি অসমৰ ৰাজনীতিত বলিবলৈ ধৰিছে নিৰ্বাচনীৰ গৰম বা ৷ ইজন পিছত সিজনকৈ শীৰ্ষ নেতাৰ আগমন ঘটিছে অসমলৈ ৷ বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয়, য’ত তেওঁ অসম নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা চূড়ান্ত কৰাৰ বাবে কেবাখনো বৈঠকত মিলিত হ’ব ।
বৃহস্পতিবাৰে পুৱা প্ৰায় 10 বজাত কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকী গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় ৷ বিমানবন্দৰতে তেওঁক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈকে ধৰি দলৰ অন্যান্য জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে আদৰণি জনায় ।
Karnataka Deputy CM DK Shivakumar and Congress MP Priyanka Gandhi Vadra offered prayers at Maa Kamakhya Temple in Guwahati, Assam.— ANI (@ANI) February 19, 2026
(Source: DKS Office) pic.twitter.com/YS001bO5BC
তাৰ পাছতে বিমানবন্দৰৰ পৰা প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই মা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ ৰাওনা হয় ৷ মা কামাখ্যাৰ চৰণত মূৰ দোৱাই প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰায় 12.30 বজাত গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় ৷
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে জনোৱা মতে, তেওঁ দলটোৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা সমিতিৰ সদস্যসকলক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে বিধায়ক, জিলা সভাপতি আৰু সাংসদসকলৰ সৈতে এজন এজনকৈ বৈঠকত মিলিত হ’ব । যিহেতু তেওঁ দলৰ স্ক্ৰীনিং কমিটীৰ অধ্যক্ষা ।
#WATCH | Guwahati, Assam | Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " i sought the blessings of maa kamakhya and i am feeling very good after offering prayers at the temple..." https://t.co/EcfrchPgwV pic.twitter.com/HmBrzu7cHc— ANI (@ANI) February 19, 2026
আজিৰ দিনটোৰ শেষৰ ফালে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই এক সংবাদমেলৰ সম্বোধন কৰিব, য’ত তেওঁ ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা আৰু দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে এখন ‘‘চাৰ্জ শ্বীট’’ উন্মোচন কৰাৰ কথা আছে । আজিৰ দিনটোৰ দৰে কাইলৈ অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰেও কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কেবাটাও দলীয় কাৰ্যসূচীত অংশ ল’ব ৷
#WATCH | Assam: Congress MPs Priyanka Gandhi Vadra and Gaurav Gogoi offer prayers as they arrive at Maa Kamakhya Temple in Guwahati. pic.twitter.com/9ExdjWTx7q— ANI (@ANI) February 19, 2026
এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতেই ভূপেন বৰাৰ বিজেপি গমনৰ সিদ্ধান্তই যথেষ্ট আউল লগাইছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচ’ৰাত । তথাপিও কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই চলাই গৈছে নিৰ্বাচনী কাম-কাজ ৷ দলটোৱে আশা কৰা মতে, ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে বা মাৰ্চৰ ৫-৬ তাৰিখৰ ভিতৰত প্ৰায় ৮০ খন আসনত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব ।