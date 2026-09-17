ETV Bharat / state

চাৰু কলা: জুবিনৰ লগতে মহান মহান মনিষীৰ মূৰ্তি জীৱন্ত প্ৰিয়ংকাৰ হাতৰ পৰশত

এগৰাকী যুৱতীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাইছে বহু মহান মহান শিল্পীয়ে । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বহু আবক্ষ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে যুৱতীগৰাকীয়ে... প্ৰবীণ বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন

Priyanka Basumatary has sculpted the statues of many great scholars in Udalguri
মহান মহান মনিষীৰ মূৰ্তি জীৱন্ত হৈছে প্ৰিয়ংকাৰ হাতৰ পৰশত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2026 at 8:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

দৰং: চাৰু কলা হৈছে আমি দেখা সৌন্দৰ্য, আমাৰ অনুভূতি আৰু কল্পনাক সৃষ্টিশীল ৰূপত প্ৰকাশ কৰা এবিধ কলা । চিত্ৰকলা, অংকন, সংগীত, নৃত্য আৰু অভিনয় আদি ইয়াৰ বিভিন্ন ৰূপ । চাৰু কলাই মানুহৰ মনত সৌন্দৰ্যবোধ আৰু সৃষ্টিশীল চিন্তাৰ বিকাশ ঘটায় ।

ভাস্কৰ্য হৈছে মাটি, পাথৰ, কাঠ, ধাতু আদি সামগ্ৰীৰ সহায়ত ত্ৰিমাত্ৰিক আকৃতি নিৰ্মাণ কৰা এক শিল্প । এই কলাৰ জৰিয়তে আমি মনে বিচৰা ধৰণে জীৱন গঢ়িব পাৰোঁ । দৰং ওদালগুৰিৰ সীমামূৰীয়া এটা অঞ্চল ভকত পাৰা, এই ভকত পাৰাৰ ১ নং কছাৰী চুবাৰ প্ৰিয়ংকা বসুমতাৰী নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে নিজকে এনে কলাৰ জৰিয়তে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে ।

মহান মহান মনিষীৰ মূৰ্তি জীৱন্ত হৈছে প্ৰিয়ংকাৰ হাতৰ পৰশত (ETV Bharat Assam)

ওডালগুৰি জিলাৰ ভকত পাৰাৰ ১নং কচাৰী চুৱাৰ পবন কুমাৰ বসুমতাৰী আৰু ৰীতা বসুমতাৰী কন্যা প্ৰিয়ংকা বসুমতাৰী সৰুতেই চিত্ৰ কলাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল । প্ৰিয়ংকা বসুমতাৰীয়ে স্থানীয় ভকতপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰি ভকতপাৰা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় আৰু ভকতপাৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ কৰি সুখ্যাতিৰে ২০১৪ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হয় ।

মঙলদৈ ব্ৰিলিয়েণ্ট একাডেমী জুনিয়ৰ কলেজৰ পৰা ২০১৬ চনত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীর্ণ হৈ মনে বিচৰাধৰণে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে গুৱাহাটী বশিষ্ঠত অৱস্থিত আৰু অসমৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনস্থ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় 'চৰকাৰী কলা আৰু কাৰুকলা মহাবিদ্যালয়, অসমত নাম ভৰ্তি কৰি ২০২২ চনত সুখ্যাতিৰে ফাইন আৰ্টছৰ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে ।

Priyanka Basumatary has sculpted the statues of many great scholars in Udalguri
জুবিন গাৰ্গৰ বিভিন্ন ৰঙৰ আবক্ষ মূৰ্তি (ETV Bharat Assam)

প্ৰিয়ংকা বসুমতাৰীয়ে বৰ্তমান ভকত পাৰাৰ নিজৰ ঘৰতে এটি ষ্টুডিঅ' নিৰ্মাণ কৰি অসমৰ বিভিন্ন মনিষীৰ আৱক্ষ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি আছে । প্ৰিয়ংকাই সংগীত সূৰ্য, ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকা, ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, বড়ো সমাজৰ আইকন সুলেখা বসুমতাৰী, বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম, লীলাধৰ বহ্ম, অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ আবক্ষ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও শিল্পীগৰাকীয়ে মানুহে মানুহৰ বাবে হয় কিয় ? ধুনীয়া মুহূৰ্ত, আদি চিম্বলিক মূৰ্তিও নিৰ্মাণ কৰিছে ।

Priyanka Basumatary has sculpted the statues of many great scholars in Udalguri
সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ মূৰ্তিত পৰশ (ETV Bharat Assam)

প্ৰিয়ংকা বসুমতাৰীয়ে এই প্ৰতিবেদকৰ সন্মুখত কয়,"মই গুৱাহাটী বশিষ্ঠত থকা চৰকাৰী কলা আৰু কাৰুকলা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা কলা আৰু কাৰুকলা বিষয়ত স্নাতক ডিগ্রী লাভ কৰিছোঁ । এতিয়া মই শিল্প সাধনা কৰি আছোঁ । মোৰ দেউতাই ভাবিছিল যে মোক বিজ্ঞান বিষয়ত পঢ়ুৱাব, ডক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ বনাব । কিন্তু মোৰ এই প্ৰফেচনটো ভাল লাগে, এই কামটোত মই নিজকে বিলীন কৰি দিব পাৰোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়,"মোৰ মনৰ লগত জড়িত এটি কৰ্ম । সেইবাবে মই এই বিষয়তে থাকিব ইচ্ছা কৰিলোঁ । এই কৰ্মৰ বাহিৰে মই বেলেগ দিশ বুজি নাপাওঁ । এতিয়ালৈকে ২০-২৫ জন মহান লোকৰ আবক্ষ মূৰ্তি মই নিৰ্মাণ কৰিছোঁ । বৰ্তমান মই জুবিন দাৰ মূৰ্তি বহুকেইটা বনাই আছোঁ । জুবিন দাৰ মূৰ্তি ৫০ টাতকৈও অধিক বনাইছোঁ ।"

Priyanka Basumatary has sculpted the statues of many great scholars in Udalguri
ফাইন আৰ্টছৰ স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী প্ৰিয়ংকা বসুমতাৰী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ মূৰ্তি নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত কয়,"মই ড৹ ভূপেন হাজৰিকা, অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ, ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, বড়ো সমাজৰ আইকন সুলেখা বসুমতাৰী, সু-লেখক লীলাধৰ বহ্ম, বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম দেৱৰ আবক্ষ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ । প্ৰেমৰ চিন স্বৰূপে কিচ্ চিনক ব্যৱহাৰ কৰি বিউটিফুল মুভমেণ্ট বুলিও ব্যতিক্ৰমী কাম কৰিছোঁ ।"

এই পাঠ্যক্ৰম পঢ়িবলৈ কি কৰিব লাগে:

Priyanka Basumatary has sculpted the statues of many great scholars in Udalguri
প্ৰাণৰ শিল্পীক প্ৰাণ দিয়াৰ চেষ্টা (ETV Bharat Assam)

এই বিষয়ে প্ৰিয়ংকা বসুমতাৰীয়ে কয়,"এজন মানুহৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, তেওঁ কি পঢ়িব । উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ইচ্ছা কৰিলে এই পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিব পাৰে । তেওঁৰ শিল্প সাধনা গুণ থাকিব লাগিব ।

গুৱাহাটী বশিষ্ঠত ডিগ্ৰী ল'ব পাৰে, একেদৰে শিলচৰত স্নাতকোত্তৰ কৰিব পাৰে, উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে শান্তি নিকেতনলৈ যাব পাৰে । এই কলা আৰু কাৰুকলা বিষয়ত পঢ়িবলৈ বিশেষ চৰকাৰী সা-সুবিধা নাই বুলি ক'ব পাৰি । সুবিধা নিজে বিচাৰি ল'ব লাগিব ।" নতুন চাম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই বিষয়ত আগবাঢ়ি আহিবলৈ প্ৰিয়ংকাই আহ্বান জনায়

Priyanka Basumatary has sculpted the statues of many great scholars in Udalguri
প্ৰিয়ংকাই জুবিন গাৰ্গৰ বহুকেইটা আবক্ষ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে (ETV Bharat Assam)

কলা আৰু কাৰুকলাই মানুহৰ সৃষ্টিশীলতা আৰু প্ৰতিভাৰ বিকাশ ঘটাত সহায় কৰে । এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে চিত্ৰকলা, ভাস্কৰ্য, হস্তশিল্প, ডিজাইন আদি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰিক দক্ষতা অৰ্জন কৰাৰ লগতে আত্মবিশ্বাস আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতা বৃদ্ধি পায় । প্ৰিয়ংকা বসুমতাৰীয়ে নিজৰ শিল্পকৰ্মৰ জৰিয়তে উপাৰ্জনৰ পথো মুকলি কৰিব পাৰিছে । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে ইতিমধ্যে প্ৰিয়ংকাৰ পৰা বিভিন্ন আবক্ষ মূৰ্তি ক্ৰয় কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: ‘জুবিন এতিয়াও মোৰ ওচৰলৈ আহে’-দিগন্ত শৰ্মা

সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনাৰ পৰা ভাওনালৈ, তিনিদিনীয়াকৈ জুবিনক্ষেত্ৰত জুবিন বন্দনা

TAGGED:

ZUBEEN GARG
জুবিন গাৰ্গৰ আবক্ষ মূৰ্তি
চাৰু কলা
ইটিভি ভাৰত অসম
SCULPTOR PRIYANKA BASUMATARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.