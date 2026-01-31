মৰম কৰা চলেৰে ছাত্ৰীক নিৰ্যাতন ! ৰঙাঘৰত বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ

মৰম কৰা চলেৰে ছাত্ৰীক নিৰ্যাতন ! ৰঙাঘৰত বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ
ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত মিছামাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ ।
Published : January 31, 2026 at 11:08 AM IST
তেজপুৰ : শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক অশালীন ইংগিত দিয়াৰ লগতে অনুপযুক্তভাৱে শাৰীৰিক স্পৰ্শ কৰাৰ অভিযোগত বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ কনক চন্দ্ৰ বৰদলৈক শুকুৰবাৰে বিয়লি মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
অভিযোগ অনুসৰি, সৰস্বতী পূজাৰ দিনা অধ্যক্ষগৰাকীয়ে বিদ্যালয় প্ৰাংগণতে ছাত্ৰীগৰাকীক অশালীন ইংগিত দিয়াৰ লগতে অনুচিতভাৱে স্পৰ্শ কৰিছিল । ঘটনাটোৰ পিছত ভীতিগ্ৰস্ত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ ভয় লাগিছে বুলি মাতৃক জনায় । ইয়াৰ পিছতেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ মাতৃ আৰু পৰিয়ালে মিছামাৰী থানাত এখন লিখিত এজাহাৰ দাখিল কৰে ।
এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি শুকুৰবাৰেই অভিযুক্ত অধ্যক্ষ কনক চন্দ্ৰ বৰদলৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । উল্লেখ্য যে অভিযুক্ত শিক্ষকগৰাকী সদৌ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক অধ্যক্ষ সন্থাৰ সভাপতি পদতো অধিষ্ঠিত আছিল । যাৰ ফলত ঘটনাটোৱে অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰিছে ।
স্থানীয় সূত্র মতে, ইয়াৰ পূৰ্বেও অধ্যক্ষগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছিল যদিও ভয় বা সামাজিক চাপৰ বাবে কোনেও মুখ খোলাৰ সাহস কৰা নাছিল । শেহতীয়া ঘটনাটোৱে উক্ত অভিযোগসমূহকো পুনৰ পোহৰলৈ আনিছে ।
ইফালে সমগ্ৰ ঘটনাটো গাপ দিবলৈ একাংশ লোক উঠি-পৰি লাগিছে বুলিও অভিযোগ উঠিছে । আনহাতে, ঘটনাৰ ন্যায়সংগত তদন্ত আৰু দোষীৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত অভিভাৱক আৰু সচেতন নাগৰিকসকলে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে । আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে বিয়লি অভিযুক্ত কনক চন্দ্ৰ বৰদলৈক আদালতত হাজিৰ কৰায় আৰু বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত ছাত্ৰীগৰাকীৰ মাতৃয়ে কয়, "ছোৱালীজনাৰ লগত প্ৰিন্সিপালে বৰ বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে । ছোৱালীজনীয়ে ভয় খাই এতিয়া স্কুললৈ যাব খোজা নাই । সেই কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰিন্সিপালক কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে । বহুত দিনৰ পৰা চলি আছে, আগতেও শুনিছোঁ । ছোৱালীবিলাকৰ মুখৰ পৰা শুনিছোঁ যে প্ৰিন্সিপাল ভাল নহয় ।"