ৰাইজৰ 'মন কী বাত' প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শুনিব লাগিব : প্ৰতিবাদৰ বাবে বাতিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুষ্ঠান

ৰাইজৰ 'মন কী বাত' প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শুনিব লাগিব : প্ৰতিবাদৰ বাবে বাতিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুষ্ঠান
প্ৰতিবাদৰ বাবে আজি ফ্লেগ অফ কৰা অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ৰে'লখনো ৰখোৱা নহ'ল ষ্টেচনত ।
Published : January 18, 2026 at 8:27 PM IST
গোলাঘাট : দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ অহা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে কলিয়াবৰৰ মৌচন্দা পথাৰৰ পৰা অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ৰে'ল ভাৰ্ছুৱেলী ফ্লেগ অফ কৰে । এই উপলক্ষে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গোম্তী নগৰ অভিমুখী অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ৰে'লখন ফৰকাটিং ৰে'ল ষ্টেচনত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে ৰে'ল বিভাগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এখন ভাৰ্ছুৱেল সভা আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিল । কিন্তু ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে ৰে'ল বিভাগে এই অনুষ্ঠান বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হয় । কেৱল এয়াই নহয়, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অহা অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ৰে'লখন ফৰকাটিং ষ্টেচনত ৰখোৱাৰ পৰাও বিৰত থাকে ।
স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ মূল কাৰণ হৈছে ফৰকাটিং ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপত থকা ৰে'ল গেটখন । কিয়নো কোনোধৰণৰ জাননী জাৰি নকৰাকৈ পথ মেৰামতিৰ দোহাই দি গেটখন হঠাৎ বন্ধ কৰি দিয়ে ৰে'ল বিভাগে । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্থানীয় ৰাইজে ব্যৱসায়-বাণিজ্যকে ধৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ।
বিগত ৩ মাহৰো অধিক সময় এই ৰে'লৱে গেটখন বন্ধ হৈ পৰাত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰো বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে । যাৰ বাবে দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাৰ্ছুৱেল সভাখন ৰাইজে বৰ্জন কৰে ।
লগতে ৰে'লৱে বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত হোৱাত স্থানীয় ৰাইজ, ব্যৱসায়ী আৰু বিভিন্ন দল-সংগঠনে এই সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ দাবী জনায় । অন্যথা কোনো কাৰণতে এই সভা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে । অৱশেষত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাৰ্ছুৱেল সভা বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হয় ।
স্থানীয় ৰাইজে ৰে'লৱে বিভাগক ৰে'ল গেটখন খুলি দিবলৈ দুদিনৰ সময়সীমাও বান্ধি দিলে । এই সন্দৰ্ভত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় যুটীয়া সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই কয়, "আজি আমাৰ সমস্যালৈ ৰে'লৱে বিভাগৰ শীৰ্ষ কৰ্তৃপক্ষক আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে আজি তিনিমাহ দিন ধৰি ৰে'ল গেটখন বন্ধ কৰি থৈছে ।
গোলাঘাটৰ আয়ুক্ত পুলক কুমাৰ মহন্তই পূৰ্বে এটা অৰ্ডাৰ দিছিল য'ত লিখা আছিল যি পৰ্যন্ত বিকল্প পথ নিৰ্মাণ কৰা নহয় ৰে'ল গেটখন বন্ধ কৰিব নোৱাৰে । কিন্তু তেওঁলোকে বিকল্প পথ মানে উৰণসেতু বুলি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে । কিন্তু সেই উৰণসেতুত পদপথ নথকাৰ বাবে কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাবে আমি এটা বিকল্প পথ দাবী কৰিছিলোঁ ।
গতিকে জিলা আয়ুক্তই দিয়া অৰ্ডাৰ আমি তেওঁলোকক দি দুদিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছোঁ । দুদিনৰ ভিতৰত আমাক এই গেট খুলি দিব লাগিব ৷ কাৰণ এই গেটখন তেওঁলোকে বেআইনীভাৱে বন্ধ কৰিছে ।"
কৃষক নেতাগৰাকীয়ে এশ বছৰ পুৰণি, ৬ খন বিদ্যালয়, দুখন মহাবিদ্যালয়, কৃষিজীৱী ৰাইজৰ বাবে আৰু অসম-নাগালেণ্ডৰ লগত সংযোগ হৈ থকা এটা পথ সকলোৰে লগত বিচ্ছিন্ন কৰি ৩ মাহ দিন ধৰি এই পথ বন্ধ কৰি থৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাৰ্ছুৱেল সভা বাতিল হৈছে কাৰণ ৰাইজে এই সভা বৰ্জন কৰিছে । ৰাইজে কেৱল মোদীৰ 'মন কী বাত' নুশুনে ৰাইজৰ 'মন কী বাত' তেওঁলোকে শুনিব লাগিব । আমি ৰে'ল লাইনত প্ৰতিবাদ কৰিলে আমাৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু কৰে । কিন্তু তেওঁলোকে অসম চৰকাৰৰ পথ বন্ধ কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ?"
