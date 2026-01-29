অপেক্ষা ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ; ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আন এখন দলং উপহাৰ দিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

অপেক্ষা ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ; ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আন এখন দলং উপহাৰ দিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্রী । মুকলি কৰিব গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী সেতু আৰু আই আই এমৰ অস্থায়ী চৌহদ ।
Published : January 29, 2026 at 12:08 PM IST
গুৱাহাটী : কেইবাটাও কাৰ্যসূচী হাতত লৈ ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী । ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব ব্ৰহ্মপুত্রৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা ৬ লেনযুক্ত গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতু । একেদিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব পলাশবাৰীত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া আই আই এমৰ অস্থায়ী কেম্পাছ ।
বুধবাৰে নিশা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্মীয়মাণ গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী সেতু পৰিদৰ্শন কৰে । লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নুনমাটি আৰু দীঘলীপুখুৰীপাৰ সংযোগী উৰণ সেতুও পৰিদৰ্শন কৰি কাম-কাজৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয় । গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সেতুখন কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা (বৰ্মন) নামেৰে আৰু নুনমাটি-দীঘলীপুখুৰীপাৰ সংযোগী উৰণ সেতুখন মহাৰাজ পৃথুৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে ।
নিৰ্মাণকাৰ্যত জড়িত অভিযন্তা, বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী ছয়লেনযুক্ত কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতুখন অহা ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত প্রধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব । কিন্তু উদ্বোধনৰ পিছত এই সেতুৰে যাতায়াত কৰা যান-বাহন আই আই টি গুৱাহাটীৰ সমীপেৰে যোৱা এটা সৰু পথেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উঠিব লাগিব । কিয়নো গৌৰীপুৰত ট্ৰাম্পেড নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে । অহা জুন মাহতহে ট্রাম্পেডৰ নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'ব ।"
আনহাতে, নুনমাটি-দীঘলীপুখুৰীপাৰৰ উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণকাৰ্য পৰিদৰ্শন কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এই উৰণ সেতুখন ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত মুকলি কৰিবলৈ থিৰাং কৰা হৈছে । সেই সময়ত আমি দুচকীয়া যান-বাহন, ৰিক্সা আদিৰ বাবে মুকলি কৰিম । উৰণ সেতুখনৰ অলপ কাম বাকী আছে । ১৫ মাৰ্চৰ ভিতৰত উৰণ সেতুখন ৰাইজৰ বাবে সম্পূর্ণকৈ মুকলি কৰা হ'ব । এই উৰণ সেতুখন মহাৰাজ পৃথুৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হ'ব । সেতুখনৰ এটা বাহু ৰাজগড় ৰোডেৰে সংলগ্ন কৰা হ'ব । ইয়াৰ লগতে সেতুখনৰ আন এটা বাহু উলুবাৰী উৰণ সেতুৰ সৈতে সংযোগ কৰা হ'ব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "ভৰলুমুখৰ নিৰ্মীয়মাণ উৰণ সেতু অহা ২২-২৩ ফেব্ৰুৱাৰীত উদ্বোধন কৰা হ'ব । তদুপৰি বিহুৰ সময়ত মুকলি কৰা হ'ব চাইকেল ফেক্টৰীৰ নির্মীয়মাণ উৰণ সেতু । ইয়াৰ লগতে যোৰহাট আৰু ডিফুৰ নিৰ্মীয়মাণ উৰণ সেতুৰ কামো ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব ।"
উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰে পৰা থলুৱা যুৱক-যুৱতীক অধিক প্রাধান্য দিয়া হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰি কয়, "আমাৰ এটা ধাৰণা আছিল যে বাংলাদেশৰ পৰা অহা মিঞা মুছলমান লোকসকলে কাম নকৰিলে নিৰ্মাণকাৰ্য নহয় । কিন্তু গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী সেতুত বহুত থলুৱা যুৱক-যুৱতীয়ে কাম কৰিছে । লাহে লাগে আমি অসমীয়া ল'ৰা-ছোৱালীকো কৰ্মসংস্কৃতিৰ দিশে আনিব লাগিব । দুমাহ পূৰ্বে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ সকলো ঠিকাদাৰক লৈ মই এখন সভা কৰিছিলোঁ । তেওঁলোকক মই বুজাইছোঁ যে অসমীয়া ল'ৰা-ছোৱালীক নিয়োজিত কৰাৰ কথা । লাচিত বৰফুকনে যদি শৰাইঘাট যুঁজিব পাৰিছে তেন্তে অসমীয়া ল'ৰা-ছোৱালীয়ে দলং কিয় বনাব নোৱাৰিব । মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন লাগে । এই সেতুখনত টেকনিকেল কাম অসমীয়া ল'ৰা-ছোৱালীয়ে কৰিছে । ঠিকাদাৰসকলক কৈছোঁ, অহাবাৰৰ পৰা কমেও ৫০ শতাংশ লেবাৰ থলুৱা হ'ব লাগিব ।"
ইফালে প্রধানমন্ত্ৰীয়ে ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাই পলাশবাৰীৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব মেনেজমেণ্টৰ অস্থায়ী চৌহদ মুকলি কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।