অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰধানমন্ত্রীৰ : শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্রত মোদী
প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে গুৱাহাটীৰ পশ্চিম বৰাগাঁৱত 'শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰ' পৰিদৰ্শন কৰি ৮৬০ গৰাকী বীৰ শ্বহীদৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই শ্বহীদ বেদীত পুষ্পাঞ্জলি তর্পণ কৰে ৷
Published : December 21, 2025 at 1:14 PM IST
গুৱাহাটী : ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ স্মৃতিত গুৱাহাটীৰ পশ্চিম বৰাগাঁৱত নিৰ্মাণ কৰা ’শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্র’ত দেওবাৰে পুৱা উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে শনিবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
নিশাটো কইনাধৰাৰ অতিথিশালাত কটাই দেওবাৰে পুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ব্ৰক্ষ্মপুত্র নদীৰ ওপৰত চৰাইদেউ জাহাজত ৰাজ্যৰ ২৫গৰাকী মেধাৱী শিক্ষার্থীৰ সৈতে 'পৰীক্ষা পে চর্চা' কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ তেওঁলোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ৷ ইয়াৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে গুৱাহাটীৰ পশ্চিম বৰাগাঁৱত 'শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰ' পৰিদৰ্শন কৰি ৮৬০ গৰাকী বীৰ শ্বহীদৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই শ্বহীদ বেদীত পুষ্পাঞ্জলি তর্পণ কৰে ৷
স্মাৰক ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অসম আন্দোলনৰ জাতীয় শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ৷ প্রধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিত ২০গৰাকী শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰে সুধাকণ্ঠৰ অমৰ সৃষ্টি ‘শ্বহীদ প্ৰণামো তোমাক’ শীৰ্ষক গীতটি ৷ প্ৰধানমন্ত্রী মোদী উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷
An emotional moment for me and everyone in Assam.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 21, 2025
Today, as Adarniya @narendramodi ji paid his tributes at the Swahid Smarak Kshetra and garlanded the bust of Swahid Khargeswar Talukdar, I could not help but reminded of those dark days in Assam's history when the Congress party… pic.twitter.com/1GsjupYqRm
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে স্মাৰক ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈছিল ৰাজ্যপাল লক্ষ্মন প্ৰসাদ আচাৰ্য ৷ শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰত প্রধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰণি জনাই ৰাজ্যপাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মন্ত্রী অতুল বৰাকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি ৷
মোদীৰ স্মাৰক ক্ষেত্র পৰিদৰ্শনৰ পাছতে মন্ত্রী অতুল বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "জাতীয় বীৰক আজি প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই গ'ল ৷ কিছুদিনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৰাইজৰ বাবে এই শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্র মুকলি কৰিছিল ৷ যোৱা ৯ আৰু ১০ ডিচেম্বৰত ইয়াত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল ৷ আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্রী ইয়ালৈ আহি গ'ল আৰু এইটো আমাৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা, গৌৰৱৰ কথা ৷ প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ৮৬০ গৰাকী শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে, ভিতৰলৈ খোজকাঢ়ি গৈ অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলৰ আৱক্ষ মূৰ্তি পৰিদৰ্শন কৰিলে ৷ পৰিদৰ্শনকালত মুখ্যমন্ত্রীয়ে গোটেই কথাখিনি প্ৰধানমন্ত্রীক বুজাই দিছে ৷ প্ৰধানমন্ত্রীৰ ভ্ৰমণৰ পাছত সমগ্ৰ বিশ্বই এই সম্পৰ্কে ভালদৰে জানিব ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে কোনো প্ৰধানমন্ত্রীয়ে এনেদৰে অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা নাই ৷"
শ্বহীদ প্ৰণামো তোমাক 🙏— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 21, 2025
Accompanied Adarniya @narendramodi ji in paying tributes to the ones who laid down their lives for protecting Assam's culture and identity.
📍Swahid Smarak Kshetra, Guwahati pic.twitter.com/1zoFfdDyh1
মন্ত্রীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "এই স্মাৰকটো ২২৫ ফুট উচ্চতাৰ ৷ ইয়াত অসম আন্দোলনৰ ঘটনা-পৰিঘটনাৰ সেই সময়ত বাতৰি কাকতত প্ৰকাশিত বিষয় সমূহ ফটো আকাৰে দেৱালত লগাই থোৱা আছে ৷ ইয়াত বহুখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ লেজাৰ শ্ব'ৰ ব্যৱস্থা আছে ৷ যাৰ দ্বাৰা অসম আন্দোলনৰ সেই সময়ৰ পৰিৱেশটো দাঙি ধৰা হৈছে ৷ ৫০০ মানুহ বহিব পৰা প্ৰেক্ষাগৃহ আছে ৷ চাইকেল ট্ৰেকিঙৰ ব্যৱস্থা আছে ৷ বাগিচা, ফুড কৰ্ট আছে ৷ ১১৬ বিঘা ভূমিৰে আগুৰা এই স্মাৰক ক্ষেত্র ৷"
উল্লেখ্য যে, শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই প্রধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বৰঝাৰৰ পৰা বিশেষ বিমানেৰে ডিব্ৰুগড় অভিমুখে ৰাওনা হয় ৷ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হেলিকপ্টাৰেৰে প্ৰধানমন্ত্রী নামৰূপলৈ যায় ৷
With Adarniya @narendramodi ji, paying tributes to the martyrs of Assam Agitation.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 21, 2025
📍Swahid Smarak Kshetra https://t.co/GOnwkzkzua