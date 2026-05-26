নগাঁৱত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত মৰিকলং ডকাইতিকাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড খাইৰুল আলী
এক ভয়ংকৰ ডকাইতি-কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পূৰ্বেই আৰক্ষীৰ গুলীত ধৰাশায়ী ডকাইত ।
Published : May 26, 2026 at 8:29 AM IST
নগাঁও: নগাঁৱত ডকাইত আৰু আৰক্ষীৰ মাজত সংঘটিত ভয়াৱহ সংঘৰ্ষ ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হয় এটা কুখ্যাত ডকাইত । জিলাখনৰ মৰিকলঙৰ চিকিৎসকৰ বাসগৃহত সংঘটিত কৰা লোমহৰ্ষক ডকাইতিৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌযাওঁতেই এই ঘটনাৰ অন্যতম মূল অভিযুক্ত খাইৰুল আলী আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হয় ।
নগাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থ প্ৰতীম দাসে সদৰী কৰা মতে, মৰিকলঙৰ ডকাইতিৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড কুখ্যাত ডকাইত খাইৰুলৰ নেতৃত্বতেই পুনৰ নগাঁৱত ডকাইতিৰ পৰিকল্পনা ৰচিছিল দলটোৱে । নগাঁৱৰ ৰাঙলু আৰক্ষী চকীৰ সমীপৰ বৰকন্দলী মিকিৰ পাৰত ডকাইতি কৰাৰ যো-জা চলাইছিল ডকাইতৰ এটা দলে । এক গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত নগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দলে নিশাই ডকাইতৰ দলটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় ।
আন এক ভয়ংকৰ ডকাইতিকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পূৰ্বেই ডকাইতৰ দলটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাত আৰক্ষী আৰু ডকাইতৰ দলটোৰ মাজত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হয় । ডকাইতৰ দলটোৱে আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে । প্ৰত্যুত্তৰত ডকাইতৰ দলটোলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ দলেও গুলীচালনা কৰে । ডকাইত আৰু আৰক্ষীৰ মাজত সংঘটিত গুলীচালনাৰ মাজতে চাৰি-পাঁচটাকৈ ডকাইতে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও দলটোৰ নেতৃত্ব দিয়া এটা কুখ্যাত ডকাইত আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ হয় ।
নিশাই গুলীবিদ্ধ ডকাইতটোক নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতাললৈ যোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে । আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হোৱা ডকাইতটো হৈছে লখিমপুৰ জিলাৰ খাইৰুল আলী । ডকাইতৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষ তথা আৰক্ষীৰ গুলীত এটা কুখ্যাত ডকাইত নিহত হোৱাৰ তথ্য জানিবলৈ দিয়ে নগাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থ প্ৰতীম দাসে । ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এটা ৭.৬৫ এম এম আৰু দুটা খালী কৰ্টিজ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত খাইৰুল আলী নগাঁৱৰ মৰিকলঙৰ ডকাইতি-কাণ্ডৰ অন্যতম মূল অভিযুক্ত আছিল । যোৱা ১৫ মে’ৰ নিশা নগাঁৱৰ মৰিকলঙৰ ডকাইতি-কাণ্ডৰ আন এক অন্যতম অভিযুক্ত ৰাজিবুৰ ৰহমানক লগত লৈ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলোৱাৰ সময়ত দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছিল ৰাজিবুৰ ।
উল্লেখ্য যে যোৱা ২৪ এপ্ৰিলৰ পুৱতি নিশা চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ নগাঁও চহৰৰ মৰিকলঙৰ বাসগৃহত চিকিৎসক দম্পতীক আক্ৰমণ কৰি সংঘটিত কৰিছিল ডকাইতি-কাণ্ড । ডকাইতৰ আক্ৰমণত আহত হোৱা চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ পত্নী ৰূপৰেখা শইকীয়াৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছিল। এই ডকাইতি-কাণ্ডৰো অন্যতম মূল অভিযুক্ত হৈছে যোৱা নিশা আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত খাইৰুল আলী ।
