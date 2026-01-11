পলাবলৈ লওঁতেই আৰক্ষীৰ গুলিয়ে আঘাত কৰিলে ধৰ্ষণকাণ্ডৰ অভিযুক্তক

পলাবলৈ লওঁতেই আৰক্ষীৰ গুলিয়ে আঘাত কৰিলে ধৰ্ষণকাণ্ডৰ অভিযুক্তক
দেওবাৰে সন্ধিয়া ৰাণিঘুলীৰ পৰা কোকৰাঝাৰৰ চি জে এম ক’ৰ্টলৈ অভিযুক্তক আনি থকা অৱস্থাত এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
Published : January 11, 2026 at 11:23 PM IST
কোকৰাঝাৰ: কোকৰাঝাৰ সদৰ চহৰৰ পাথৰঘাটত শনিবাৰে মানসিকভাৱে অসুস্থ যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰা অভিযুক্ত ৰফিকুল ইছলামক দেওবাৰে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰে ।
কালি সৃষ্টি হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰফিকুল ইছলামক ৰাণিঘুলী এলেকাৰ নিৰাপদ স্থানত ৰাখি থোৱা হৈছিল । আজি সন্ধিয়া ৰফিকুল ইছলামক ৰাণিঘুলীৰ পৰা কোকৰাঝাৰৰ চি জে এম ক’ৰ্টলৈ আনি থকা অৱস্থাত উক্ত এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় । এই কথা আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰে ৷
আৰক্ষীৰ সূত্ৰই সদৰি কৰা মতে আজি সন্ধিয়া কোকৰাঝাৰলৈ আনি থকা সময়ত ৰফিকুলৰ শৌচ লগাত আৰক্ষীৰ গাড়ীখন ৰখায় । শৌচ কৰিবলৈ যোৱাৰ চলেৰে ৰফিকুলে লগত অহা আৰক্ষীৰ অস্ত্ৰ কাঢ়ি আৰক্ষীকে আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ প্ৰচেষ্টা চলায় ৷ যাৰ ফলত ৰফিকুললৈ বুলি আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে আৰু আৰক্ষীৰ গুলীচালনাত ৰফিকুল ইছলামৰ বাওঁভৰিত এটা গুলীয়ে আঘাত কৰে ৷
আৰক্ষীয়ে আহত ৰফিকুল ইছলামক কোকৰাঝাৰ আৰ এন বি অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ আনে যদিও প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পিছতে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকে কোকৰাঝাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ উক্ত ঘটনাত আৰক্ষীৰ আন দুজন জোৱান আহত হৈছে বুলি সদৰি কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।
উল্লেখ্য যে, ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰ নিবাসী তথা আছাম এজেন্সী নামৰ নিৰ্মান সংস্থাৰ মহৰী হিচাপে কোকৰাঝাৰত কৰ্মৰত ৰফিকুল ইছলাম নামৰ লোক এজনে মানসিকভাৱে অসুস্থ এগৰাকী যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ।
অভিযোগ অনুসৰি, লোকজনে ফুচুলাই নি এটা কোঠাত যুৱতীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছত ঘটনাটো গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । উক্ত ঘটনা পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজহুৱা হোৱাত কোকৰাঝাৰত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতে বহুলোকে ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি জনজীৱন অচল কৰি তোলে ।প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অভিযুক্ত ৰফিকুল ইছলামৰ এনকাউণ্টাৰ অথবা ফাঁচীৰ দাবী তুলিছিল ।
এনে এক পৰিৱেশৰ মাজতে দেওবাৰে কোকৰাঝাৰত অভিযুক্ত ৰফিকুল ইছলাম আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ হৈ আহত হয় ।
