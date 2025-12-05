শাক-পাচলিৰ পিছত হোৰাহোৰে মূল্য বৃদ্ধি কণীৰ
২০২৫ বৰ্ষত প্ৰতি কাৰ্টন কণীৰ পাইকাৰী মূল্য ১০০০ টকাৰ পৰা ১৫৭০ টকালৈ বৃদ্ধি ।
Published : December 5, 2025 at 9:43 PM IST
গুৱাহাটী: কণীৰ বজাৰত জুই । হোৰাহোৰে বাঢ়িছে মূল্য় । অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক । ইয়াৰ মাজতেই আকৌ অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কণীৰ মূল্য় । দাইল, মিঠাতেল, গাখীৰৰ সমান্তৰালভাৱে কণীৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাত মূৰে-কপালে হাত দিছে সাধাৰণ ৰাইজে ।
বজাৰত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কণীৰ মূল্য । মহানগৰীৰ বজাৰত খুচুৰা মূল্যত প্ৰতিটো কণী ৮-১০ টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী হৈছে । তাৰ বিপৰীতে প্ৰতিটো কণীৰ প্লেটত ২৩০-২৫০ টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী হোৱা বুলি ব্য়ৱসায়ীসকলে উল্লেখ কৰিছে । ইপিনে, পাইকাৰী বজাৰত কণীৰ মূল্য প্ৰতি কাৰ্টনত (প্ৰতি কাৰ্টনত ৭ প্লেট থাকে) ১৫৫০-১৬০০ টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী হৈছে ।
এইদৰে নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱাত সাধাৰণ জনতাৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে । শুকুৰবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত প্ৰতি প্লেট কণীৰ মূল্য ২৩০-২৪০ টকাকৈ বিক্ৰী হৈছে । বজাৰত পূৰ্বতকৈ ৪০-৫০ টকা পৰ্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি পাইছে ।
মহানগৰীৰ বজাৰত কিমান দাম ?
এই সন্দৰ্ভত খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে জনোৱা অনুসৰি প্ৰতিটো কণীৰ প্ৰতিটো কণীৰ মূল্য ৮-৯ টকা বিক্ৰী কৰিছে । প্ৰতি প্লেট ২৩০-২৪০ টকা বিক্ৰী হৈছে । গেলামাল দোকানবোৰত প্ৰতিটো কণী ৯-১০ টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী হৈছে । কণীৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত বিক্ৰী সামান্য় পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱা বুলিও কয় ব্য়ৱসায়ীসকলে ।
তেওঁলোকে কয়, "গ্ৰাহক সকলে অসন্তুষ্ট হৈছে, কিন্তু উপাই নাই । পাইকাৰী বজাৰতেই দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত আমিও দামত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে । বিগত ডেৰমাহ ধৰি কণীৰ মূল্য বৃদ্ধি পাই আহিছে ।"
বজাৰত কিয় বৃদ্ধি হৈছে কণীৰ মূল্য ?
এই সন্দৰ্ভত খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে লগতে কয়, "শীতৰ সময়ত কণীৰ উৎপাদন কমি যায় । যাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে শীতৰ সময়ত কণীৰ মূল্যবৃদ্ধি হয় ৷ কিন্তু এইবাৰ অধিক বৃদ্ধি হৈছে কণীৰ মূল্য । যদিও প্ৰতিদিনে গুৱাহাটীত ১০ খন কণীৰ গাড়ীৰ প্ৰয়োজন হয় ৷ বৰ্তমান অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, হায়দৰাবাদ, পঞ্জাবৰ পৰা আহি আছে ৫-৭ কণীৰ গাড়ী । যাৰ ফলত কণীৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে । পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কণীৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"
কি কয় পাইকাৰী ব্যৱসায়ীয়ে ?
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নালাপাৰাত কণীৰ গুদাম থকা পাইকাৰী ব্যৱসায়ী ৰছিদুল কাজীয়ে কয়, "আজিৰ দিনটোত মহানগৰীৰ পাইকাৰী বজাৰত কণীৰ প্ৰতিটো কাৰ্টন ১৫৫০-১৫৭০ টকাকৈ বিক্ৰী হৈছে । ফলত পাইকাৰী বজাৰতো দাম বৃদ্ধি হৈছে । শীতকালত উৎপাদন কমি যায় বাবে কণীৰ মূল্যবৃদ্ধি হয় । প্ৰতিদিনে গুৱাহাটীত ১০-১৫ লাখ কণীৰ প্ৰয়োজন হয় ৷ কিন্তু বৰ্তমান চাহিদা অনুসৰি কম আহি আছে । যাৰ ফলত মূল্য বৃদ্ধি পাইছে । বিগত দুমাহৰ পৰা কণীৰ দাম বৃদ্ধি হৈ আহিছে । এইবৰ্ষত প্ৰতি কাৰ্টন কণীৰ পাইকাৰী মূল্য এহেজাৰৰ পৰা ১৫৭০ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে ।"
অসমত বছৰি কিমান কণী উৎপাদন হয় ?
ৰাজ্যত উৎপাদন হোৱা কণীৰে চাহিদা পূৰণ নোহোৱাৰ বাবে প্ৰতিদিনে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, পঞ্জাব, হায়দৰাবাদ পৰা ৰাজ্যলৈ কণী আহে ৷ কিন্তু বৰ্তমান ৰাজ্যতো কণীৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছে । পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি, ৰাজ্যত ২০২৩- ২৪ বিত্তীয় বৰ্ষত ৬২২৮ লাখ টা কণীৰ উৎপাদন হৈছে । বিগত পাঁচ বছৰৰ তুলনাত ৰাজ্যত কণীৰ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইছে ।
বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ গৱেষক বিষয়া পি ভট্টাচাৰ্য এই সন্দৰ্ভত কয়, "ৰাজ্যত কণীৰ উৎপাদন দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে । কণীৰ চাহিদা অনুসৰি উৎপাদন হোৱা নাই যদিও বিগত সময়তকৈ বৰ্তমান উৎপাদন বৃদ্ধি পাইছে । কিয়নো বৰ্তমান চৰকাৰে প্ৰদান কৰা বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে পশুপালনৰ লগত শিক্ষিত যুৱক-যুৱতী জড়িত হৈ পৰিছে । ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত কণীৰ উৎপাদন কিমান হৈছিল বৰ্তমানলৈ তাৰ তথ্য অহা নাই যদিও ২০২৩-২৪ বিত্তীয় বৰ্ষতকৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক ।"
তেওঁ লগতে কয়, "২০২৩-২৪ বিত্তীয় বৰ্ষত ৰাজ্যত কণীৰ উৎপাদন হৈছে ৬২২৮ লাখ টা । তাৰ বিপৰীতে ২০১৭-১৮ বিত্তীয় বৰ্ষত কণীৰ উৎপাদন আছিল ৫০১৬ লাখ টা । ২০১৮-১৯ত উৎপাদন আছিল ৫০১৪ লাখ টা । ইপিনে, ২০১৯-২০ উৎপাদন আছিল ৫১৪৮ লাখ টা । ২০২০-২১ত ৫২৫৩ লাখ টা, ২০২১-২২ত উৎপাদন আছিল ৫৪২০ লাখ টা । এই সংখ্য়া ২০২২-২৩ চনত আছিল ৫৫৯০ লাখ টা ।"