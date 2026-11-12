কোনে বুজিব ৰাজ্যৰ ৯৩ লাখ শ্ৰমিকৰ দুখ-বেদনা ? ন্যূনতম মজুৰিৰেই চলিছে সংসাৰ
আজিৰ এই যুগতো শ্ৰমিকৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে ধাৰ্য কৰা ন্যূনতম মজুৰি হৈছে মাত্র ৪০৫ টকা । আচৰিত যেন লাগিলেও এয়াই সত্য ।
Published : November 12, 2026 at 2:57 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ উন্নয়ন তথা আন্তঃগাঁথনি গঢ়াৰ ক্ষেত্রত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি অহা শ্ৰমিকসকল বিভিন্ন দিশত শোষিত আৰু বঞ্চিত হৈ অহাৰ অভিযোগ নতুন নহয় । শ্ৰমিকৰ শ্ৰমৰ বিনিময়ত প্ৰগতিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰে যদিও প্ৰাপ্যৰ পৰা তেওঁলোক সদায় বঞ্চিত হৈ আহিছে ।
আজিৰ এই যুগতো শ্ৰমিকৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে ধাৰ্য কৰা ন্যূনতম মজুৰি হৈছে মাত্র ৪০৫ টকা । আচৰিত যেন লাগিলেও এইটো সত্য । এনে ন্যূনতম মজুৰিৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হয় ।
শ্ৰম কল্যাণ বিভাগৰ তথ্য মতে অসমত পঞ্জীয়নভুক্ত শ্ৰমিকৰ সংখ্যা হৈছে ৭৮,৭৩,৬৫৮ গৰাকী । কিন্তু অপঞ্জীয়নভুক্ত শ্ৰমিকৰ সংখ্যা ধৰিলে এই সংখ্যা ৯২ লাখৰো অধিক । অসমৰ জনসংখ্যাৰ এক বুজন সংখ্যক লোক শ্ৰমজীৱী । কিন্তু এই শ্ৰমজীৱী লোকসকলৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰা দৈনিক মজুৰিৰ পৰিমাণ তেনেই নগণ্য ।
শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰিৰ হিচাপ :
শ্ৰম কল্যাণ বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি নিৰ্ধাৰিত নিয়োগ (Scheduled Employment) শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি হৈছে এনেধৰণৰ । কাৰিকৰীভাৱে অক্ষম তথা অদক্ষ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি হৈছে ৪০৫.৫২ টকা । সেইদৰে সাধাৰণভাৱে দক্ষ শ্ৰমিকৰ ৪৭১.৪৪ টকা । কাৰিকৰীভাৱে দক্ষ শ্ৰমিক তথা কেৰাণী শ্ৰমিকৰ ৫৮৯.৩৪ টকা । কাৰিকৰীভাৱে অতি দক্ষ শ্ৰমিকৰ ৭৫৮.০৮ টকা ।
ইফালে শ্ৰম কল্যাণ বিভাগে ঠিকাদাৰৰ দ্বাৰা নিয়োজিত শ্ৰমিকৰ বাবে পৃথক মজুৰি ধাৰ্য কৰিছে । সেই অনুসৰি ঠিকাদাৰৰ দ্বাৰা নিয়োজিত কাৰিকৰীভাৱে অক্ষম তথা অদক্ষ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি ৩৯৫ টকা ।
সাধাৰণভাৱে দক্ষ শ্ৰমিকৰ মজুৰি ৪৫৮ টকা । কাৰিকৰীভাৱে দক্ষ শ্ৰমিক তথা কেৰাণী শ্ৰমিকৰ মজুৰি ৫৫৩ টকা । কাৰিকৰীভাৱে দক্ষ শ্ৰমিক তথা ন'ন আইটিআই শ্ৰমিকৰ মজুৰি ৫৮৫ টকা । কাৰিকৰীভাৱে অতি দক্ষ শ্ৰমিকৰ মজুৰি ৭২৭ টকা । অৰ্থাৎ শ্ৰমিকৰ দক্ষতা অনুসৰি শ্ৰমৰ মূল্য হৈছে ৩৯৫ টকাৰ পৰা ৭৫৮ টকা ।
জিলাভিত্তিক শ্ৰমিকৰ সংখ্যা :
অসমত পঞ্জীয়নভুক্ত শ্ৰমিকৰ সংখ্যা হৈছে ৭৮,৭৩,৬৫৮ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত নগাঁও জিলাত আছে সৰ্বাধিক ৫,৪৮,৪২২ গৰাকী পঞ্জীয়নভুক্ত শ্ৰমিক আছে । সেইদৰে বজালী জিলাত পঞ্জীয়নভুক্ত শ্ৰমিক আছে ১৪,৫৩২ গৰাকী, বাক্সা জিলাত ২,৬৬,০৭৪ গৰাকী, বৰপেটা জিলাত ৫,৪৭,১০৪ গৰাকী, বিশ্বনাথ জিলাত ১,৪৪,৪৩৫ গৰাকী, বঙাইগাঁও জিলাত ২,০৯,৬৭৪ গৰাকী, কাছাৰ জিলাত ৪,৩৯,৫৬২ গৰাকী, চৰাইদেউ জিলাত ৮৫,৭৬৯ গৰাকী, চিৰাং জিলাত ১,০৭,৯৪৪ গৰাকী, দৰং জিলাত ৩,২০,৬৪৭ গৰাকী, ধেমাজি জিলাত ১,৫৫,৬৭৫ গৰাকী, ধুবুৰী জিলাত ৪,৬৫,৫৯২ গৰাকী, ডিব্ৰুগড় জিলাত ২,৮০,২৩৭ গৰাকী ।
একেদৰে ডিমা হাচাও জিলাত পঞ্জীয়নভুক্ত শ্ৰমিক আছে ২০,৮২৯ গৰাকী, গোৱালপাৰা জিলাত ২,৮০,৭২৭ গৰাকী, গোলাঘাট জিলাত ২,৬৭,১৩৯ গৰাকী, হাইলাকান্দি জিলাত ১,৭২,৯১৭ গৰাকী, হোজাই জিলাত ২,৭৮,১২৩ গৰাকী, যোৰহাট জিলাত ২,০৯,৩২৬ গৰাকী, কামৰূপ জিলাত ৩,৯৪,০৪৯ গৰাকী, কামৰূপ মহানগৰ জিলাত ২,২৬,২৮০ গৰাকী, কাৰ্বি আংলং জিলাত ১,০৩,৮৫৫ গৰাকী, কোকৰাঝাৰ জিলাত ১,৯৮,৪১০ গৰাকী, লখিমপুৰ জিলাত ২,৭১,৪২৩ গৰাকী, মাজুলী জিলাত ৪৪,৫৬৪ গৰাকী, মৰিগাঁও জিলাত ২,৯৭,৪১০ গৰাকী, নলবাৰী জিলাত ২,০৯,৪৮৯ গৰাকী, শিৱসাগৰ জিলাত ১,৬৬,৫৫১ গৰাকী, শোণিতপুৰ জিলাত ২,৫৯,৮০৭ গৰাকী, দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰত ১,৩৩,১২৫ গৰাকী, শ্ৰীভূমি জিলাত ৩,১৪,৬৫১ গৰাকী, তামুলপুৰ জিলাত ৪,৯৬৯ গৰাকী, তিনিচুকীয়া জিলাত ২,২৮,৫৮০ গৰাকী, ওদালগুৰি জিলাত ১,৬৬,২০৬ গৰাকী আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত ৩৯,৫৬১ গৰাকী ।
কিমান হ'ব লাগে শ্ৰমিকৰ ন্যূনতম মজুৰি ?
শ্ৰমিকৰ ওপৰত হোৱা শোষণ বঞ্চনা সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত বিশিষ্ট শ্ৰমিক নেতা, অসম গৃহ আৰু অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পৰিষদৰ সদস্য তথা চিআইটিইউৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক তপন শৰ্মাই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।
তেওঁ কয়, "শ্ৰমিকৰ ন্যূনতম মজুৰিৰ ক্ষেত্রত অসমখন ভাৰতৰ ভিতৰতে অতি পিছপৰা । ২০১৫ চনতে অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰা অনুসৰি অদক্ষ শ্ৰমিকৰ দৈনিক হাজিৰা আছিল ২৫০ টকা । আজি সেইটো পৰিৱৰ্তনশীল মৰগীয়া বানচ লগলাগি হৈছে ৪০৫ টকা । কিন্তু আমাৰ দেশৰ প্ৰচলিত নিয়ম অনুসৰি অসমত শ্ৰমিকৰ মজুৰি নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাই । নিয়ম অনুসৰি অসমৰ এজন অদক্ষ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি ন্যূনতম ৮০০ টকা হ'ব লাগে । ইয়াৰ লগত আন বানচ ধৰি আৰু কিছু বেছি পাব লাগে । বেছিক হ'ব লাগে ৮০০ টকা । সেইদৰে আন শ্ৰমিকসকলৰো মজুৰি হ'ব লাগে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "শ্ৰমিকৰ প্ৰাপ্য মজুৰিৰ ক্ষেত্রত চৰকাৰখনে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই । এইখন অসমত ১২ লাখ চাহ শ্ৰমিকক মাত্র ২৮০ টকা দিন হাজিৰা দিয়া হয় । গুৱাহাটী মহানগৰীত বহু এনে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয় আছে য'ত কাম কৰা ৱাৰ্ড গাৰ্ল তথা ৱাৰ্ড ব'য়ে মাহে মাত্র ৭২০০ টকা লাভ কৰে । এইটো অতিকৈ অমানৱীয় আৰু অন্যায় তথা চূড়ান্ত অবজ্ঞাসূচক কাম । শ্ৰমিকৰ প্ৰতি চূড়ান্ত অৱহেলা । বিজেপি চৰকাৰখন শ্ৰমিক বিৰোধী । এইখন চৰকাৰে কেৱল পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিছে । কিন্তু শ্ৰমজীৱীৰ বাবে কোনো কাম কৰা নাই । যাৰ বাবে আজি শ্ৰমজীৱী লোকসকলৰ অৱস্থা অতিকৈ বেয়া । মূল্যবৃদ্ধিৰ বোজা বহন কৰিব নোৱাৰা হৈছে । যাৰ বাবে তেওঁলোক ক্ষোভিত হৈ পৰিছে । ভিতৰি ভিতৰি তেওঁলোক জ্বলি আছে । যিকোনো সময়ত ইয়াৰ বিস্ফোৰণ ঘটিব পাৰে । বিভিন্ন সমীক্ষাৰ মতে অসমত ৯২ লাখ শ্ৰমিক আছে । এই বৃহৎ সংখ্যক শ্ৰমিক শোষিত বঞ্চিত হৈ আছে ।"
চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱ :
ৰাজ্যত বিভিন্ন খণ্ডত নিয়োজিত সংগঠিত আৰু অসংগঠিত লাখ লাখ শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বহু আঁচনি আছে যদিও বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোক এইবোৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে । যাৰ বাবে সকলো সময়তে শ্ৰমিকসকল শোষিত আৰু নিষ্পেষিত হৈ আহিছে ।
অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে শ্ৰমিকৰ ন্যূনতম মজুৰি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বা সংশোধন নকৰাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে । সময়সীমা কেতিয়াবাই উকলি গ'ল যদিও আজি পর্যন্ত শ্রমিকৰ ন্যূনতম মজুৰি ৰাজ্য চৰকাৰে পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বা সংশোধন নকৰিলে ।
ৰাজ্যৰ সংগঠিত আৰু অসংগঠিত শ্ৰমিকসকলৰ পাৰিশ্ৰমিক 'ন্যূনতম মজুৰি আইন' আৰু অসম চৰকাৰৰ বিধিমতে প্রতি ৫ বছৰৰ মূৰে মূৰে বৃদ্ধি কৰিব লাগে যদিও সেই সময় পূৰ্বেই উকলি গ'ল ।
ৰাজ্য চৰকাৰে শ্ৰমিকৰ ন্যূনতম মজুৰি বৃদ্ধিৰ বাবে 'মিনিমাম ৱেজ এডভাইজৰি ব'ৰ্ড ফ'ৰ নাইনটি ছিডিউল'ৰ অধীনত এখন কমিটী গঠন কৰি দিছিল । এই কমিটীয়ে ইয়াৰ প্ৰতিবেদন সময়মতে দাখিল কৰিলে যদিও ৰাজ্য চৰকাৰে সেই প্রতিবেদন আজিলৈকে কার্যকৰী নকৰিলে ।
ৰাজ্যৰ তালিকাভুক্ত শ্ৰমিক :
ৰাজ্যত ৯৮ টা তালিকাভুক্ত শ্রমিকৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে বেকাৰী, ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী, ৰাজমিস্ত্ৰী, কাঠমিস্ত্ৰী, চাফাই কৰ্মী, নাৰ্ছিং এণ্ড ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলৰ কৰ্মচাৰী, মাটি কটা শ্ৰমিক, সোণাৰি, চেলুন, এলপিগেছ ডিষ্ট্রিবিউটৰ, প্রিণ্টিং, লেব'ৰেটৰী, ব্যক্তিগত পৰিবহণ, পেট্ৰ'ল পাম্প, ব্যক্তিগত হাস্পতাল, ৰেস্তোৰাঁ, বিভিন্ন ফেক্টৰী, ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ফ্ল'ৰমিল, শীতল ভঁৰাল, কাগজ উদ্যোগ, কৃষি ক্ষেত্র, সমবায়, ছিকিউৰিটী আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ ।
এনে শ্ৰমিকসকলৰ বেছিভাগেই অসংগঠিত ৰূপত আছে । এক কথাত এই শ্ৰমিকসকলৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নাই চৰকাৰখনৰ । শ্ৰমিক নেতা তথা চিআইটিইউৰ সাধাৰণ সম্পাদক তপন শৰ্মাই চৰকাৰৰ ভূমিকাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
বান শুকাল, আজিকোপতি নুশুকাল বন্যাৰ্তৰ চকুলো, নাপালে চৰকাৰী সাহায্য