মূল্যবৃদ্ধিৰ জুয়ে দহিছে সাধাৰণ জনতাক : চাৰি মাহত চাউলৰ দাম ৫০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি, অসহায় জনতা
প্ৰতি লিটাৰত ২০০ টকাৰ তলত কোনো মিঠাতেল বজাৰত পাবলৈ নাই । দাইলত প্রতি কিলোত ১০-২০ টকাকৈ বৃদ্ধি ।
Published : November 20, 2026 at 2:58 PM IST
গুৱাহাটী : মূল্যবৃদ্ধি কোনো নতুন কথা নহয় । সকলোৰে বাবে জ্ঞাত এটা প্ৰসংগ । নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি সাধাৰণ জনতাক জুৰুলা কৰি আহিছে; কিন্তু শেহতীয়াকৈ পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি চাউলৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে বজাৰত জুই লগাইছে ।
বিশেষকৈ চাহিদা থকা আমদানিকৃত চাউলৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধি হৈছে । বিগত চাৰি মাহত চাউলৰ মূল্য ৩০ শতাংশৰ পৰা ৫০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি হৈছে । সাধাৰণতে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত এইদৰে বৃদ্ধি হোৱা দেখা নাযায় । গুৱাহাটীৰ বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ ফাঁচী বজাৰতো চাউলৰ এনে মূল্যবৃদ্ধিয়ে ব্যৱসায়ীসকলক আচৰিত কৰিছে ।
সাধাৰণতে উৎসৱৰ বতৰত বজাৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাই যদিও এইবাৰ ইয়াৰ হাৰ যথেষ্ট বেছি । দুৰ্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু কালী পূজা অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পিছত শীতৰ আগমন ঘটিছে যদিও বজাৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ উত্তাপ কমা নাই । মিঠাতেলৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিৰ মাজতে পোহৰৰ উৎসৱটি পালন কৰা হয় ।
বৰ্তমান প্ৰতি লিটাৰত ২০০ টকাৰ তলত কোনো মিঠাতেল বজাৰত পাবলৈ নাই । মাত্ৰ এটা মাহৰ ভিতৰত মিঠাতেলৰ দাম হোৰাহোৰে বৃদ্ধি পাইছে । এই মূল্য নিয়ন্ত্রণলৈ অহাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই বুলিও ব্যক্ত কৰিছে অসহায় খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলে । যি সময়ত বিভিন্ন অনলাইন হোম ডেলিভাৰী সেৱাই গেলামালৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বিক্ৰী হ্ৰাস কৰি আনিছে সেই সময়ত মিঠাতেলকে ধৰি অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য-সামগ্ৰীৰ বৰ্ধিত মূল্যই ব্যৱসায়ীসকলক আন এক সংকটৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে ।
চাউলৰ দাম কিমান বৃদ্ধি
ইফালে, চাউলৰ ক্ষেত্রত মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰূপটো অভাৱনীয় । চাউলৰ ক্ষেত্ৰত সচৰাচৰ বহু গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰা সোণাশক্তিৰ দাম অভাৱনীয় হাৰত বাঢ়িছে । চাৰিমাহ পূৰ্বে প্রতি ২৬ কিলোগ্ৰামৰ সোণাশক্তি চাউলৰ বেগ বিক্ৰী হৈছিল ১৪০০ টকাত । বর্তমান ইয়াৰ দাম হৈছে ১৯৫০ টকা । সেইদৰে বিপিটি চাউলৰ দাম আছিল ১১৫০ টকা আৰু এতিয়া বৃদ্ধি হৈ ১৭০০ টকা হৈছে ।
আনহাতে কেআৰটি চাউল ১০৪০ টকাৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ ১৫৫০ টকা হৈছে । লক্ষ্মীভোগ চাউলৰ ২৬ কেজিৰ পেকেটৰ মূল্য ১১৪০ টকা আছিল আৰু এতিয়া ১৬০০ টকা হৈছে । সেইদৰে স্বস্তিক চাউলৰ মূল্য ৮৮০ টকাৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ ১১৪০ টকা হৈছে । ৰামপাল চাউলৰ মূল্য ১২০০ টকাৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ ১৭০০ টকা হৈছে । এনেদৰে প্ৰতিবিধ চাউলৰ মূল্য বিগত চাৰি মাহৰ ভিতৰত ৩০ শতাংশৰ পৰা ৫০ শতাংশ বাঢ়িছে ।
নতুন চাউলৰ দাম সিমান হ্ৰাস নহয়
এই সন্দৰ্ভত ফাঁচী বজাৰৰ ব্যৱসায়ী সুৰেন্দ্ৰ লাহতীয়ে ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "বিগত চাৰিমাহৰ ভিতৰত চাউলৰ দাম ৩০ শতাংশৰ ৫০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । নতুন চাউল বজাৰলৈ অহাৰ লগে লগে দাম কমিব যদিও বৰ বেছি হ্ৰাস নহয় । এবাৰ দাম বাঢ়িলে সোনকালে হ্ৰাস নাপায় । বাহিৰৰ পৰা অহা চাউলৰে দাম বৃদ্ধি পাইছে । আমাৰ স্থানীয় চাউলৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা নাই । ৰামপাল ধৰণৰ চাউল আগতে ১২০০ টকা আছিল আৰু এতিয়া ১৭০০ টকা হৈছে । নতুন চাউল আহিলে ৫০-১০০ টকা কমিব যদিও ইমান দাম নকমে । এই মূল্য কেৱল অসমতে বঢ়া নাই, দেশতে বৃদ্ধি পাইছে । কিয় বৃদ্ধি পাইছে আমি গম নাপাও । দাম বৃদ্ধি পোৱা বাবে আমাৰ বিক্ৰী বহু পৰিমাণে কমিছে ।"
স্থানীয় চাউলৰ দাম পোৱা নাই বৃদ্ধি
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ স্থানীয় চাউল যেনে ৰঞ্জিত, বাছমতি, আইজং আদিৰ দাম বৃদ্ধি পোৱা নাই । এইবোৰ চাউলৰ বিক্ৰীও আগৰ দৰে নাই । পূৰ্বতকৈ বিক্ৰী বহুত হ্ৰাস পাইছে । বাহিৰৰ পৰা অহা চাউলেই বিক্ৰী বেছিকৈ হয় । চাহিদা আছে বাবেই দামো বৃদ্ধি আছে । ৰামপালৰ দৰে চাউল বেছিকৈ বিক্ৰী হয় । এইবোৰ চাউল বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, বেংগল, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আদিৰ পৰা আহে । স্থানীয় চাউল ৰঞ্জিতৰ প্ৰতি কেজিৰ মূল্য ৩৪ টকা, আইজঙৰ ৪৫-৫০ টকা আৰু বাছমতিৰ ৩০ টকা বৃদ্ধি পাইছে । চাউলৰ উপৰি ৰহৰ দাইলৰ দামো বৃদ্ধি পাইছে । ৰহৰ দাইলৰ দাম আগতে প্ৰতি কেজিত ১১০ টকা আছিল আৰু এতিয়া ১৪০ টকা হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে চাউলৰ লগতে নিত্য প্ৰয়োজনীয় সকলো খাদ্য সামগ্ৰীৰে অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধি হৈছে । মচুৰ দাইলৰ বাহিৰে বাকী সকলো দাইলতে প্রতি কিলোত ১০-২০ টকাকৈ দাম বাঢ়িছে ।
সেইদৰে কণীৰ বজাৰখন যথেষ্ট গৰম । ২০০ টকা দৰত বিক্ৰী হোৱা প্ৰতিপ্লেট কণীৰ বৰ্তমান দাম হৈছে ২৩০ টকা হৈছে । কিহৰ বাবে কণীৰ দাম বাঢ়িছে পাইকাৰী বিক্ৰেতাৰ ওচৰত তাৰ কোনো সদুত্তৰ নাই ।
আনহাতে পিঁয়াজৰ দামো উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । প্রতি কিলো ৫০ টকা দৰত বিক্ৰী হোৱা পিঁয়াজৰ দাম বৰ্তমান হৈছে ৬০-৭০ টকা । এই দাম আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । মুঠৰ ওপৰত শেহতীয়াকৈ মূল্যবৃদ্ধিৰ জুয়ে দহিছে সাধাৰণ জনতাক । দৰিদ্ৰ-মধ্যবিত্তৰ বাবে অসহনীয় হৈ পৰিছে এই অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধি ।
লগতে পঢ়ক:মহঙা হ’ব গাখীৰ: গুৱাহাটীত প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰত বৃদ্ধি পাব ২ টকাকৈ !
চহৰৰ তুলনাত মূল্যবৃদ্ধিয়ে অধিক অধিক জুৰুলা কৰিছে গ্ৰামাঞ্চলৰ মানুহক