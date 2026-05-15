একেকোবে নবঢ়াই ৫ শতাংশ-৩ শতাংশকৈ বঢ়াইছে জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম

একেকোবে নবঢ়াই ৫ শতাংশ-৩ শতাংশকৈ বঢ়াইছে জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম
অতি কৌশলপূৰ্ণ নীতিৰে জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে ৷ ২০ মে'ত সমগ্ৰ দেশজুৰি ঔষধ প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা ৷
Published : May 15, 2026 at 7:01 PM IST
যোৰহাট : "এনেই মৰিছো ঋষিৰ শাপত, তাতে দিছে ধানৰ ভাপত ৷" এই দশা হৈছে ৰাইজৰ ৷ নিৰ্বাচন হ'লেও ৰাইজ, যুদ্ধ হ'লেও ৰাইজ, ভিন্ন কাৰণত ভিন্ন দিশত ভুক্তভোগী হৈ পৰে ৰাইজ ৷ শেহতীয়া উদাহৰণ হৈছে দেশৰ পাঁচ ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত বিধানসভা নিৰ্বাচন ৷
চাৰিখন ৰাজ্য আৰু এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত প্ৰদেশত বিধানসভা নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছতে হোৰাহোৰে বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰ'ল, ডিজেলৰ মূল্য ৷ সমান্তৰালকৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিৰ লগতে অতি সংগোপনে দাম বৃদ্ধি হৈছে জীৱনদায়ী ঔষধৰ ৷
আনফালে 'এডেও দুডেও, লোটা নিয়াৰ ছেও' ৰ ভূমিকা পালন কৰিছে ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে ৷ অতি কৌশলপূৰ্ণ নীতি গ্ৰহণ কৰি ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম পৰ্যায়ক্ৰমে বৃদ্ধি কৰিছে ৷ ফলত জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিয়ে জ্বলা-কলা খুৱাইছে সাধাৰণ জনতাক ৷ সাধাৰণ পানীলগা, জ্বৰৰ ঔষধৰ পৰা কিডনী, লিভাৰ আদিকে ধৰি সকলো প্ৰকাৰৰ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে ৷ সেয়ে অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ পৰা ঔষধৰ বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে চৰকাৰক দাবী বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ ৷
নিৰ্বাচন শেষ হোৱা পিছতেই মূল্যবৃদ্ধি কিয় ? এই সন্দৰ্ভত যোৰহাট জিলা ঔষধ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সভাপতি সঞ্জীৱ কুমাৰ বৰাই কয়, "চাৰিখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে অন্যান্য সামগ্ৰীৰ দৰে জীৱনদায়িনী ঔষধ দাম অতি সংগোপনে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিছে ৷ যিকোনো এটা নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ পিছতেই বিভিন্ন সা-সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হয় ৷ এইটো এটা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া ৷ কাৰণ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা ধন আহৰণ কৰে ৷ ফলত সেই উৎসৰ অধীনত থকাৰ সা-সামগ্ৰীসমূহৰ দাম বৃদ্ধি হয় ৷ ঠিক তেনেদৰে মচুৰ দাইল, মিঠাতেল, গাখীৰকে আদি কৰি বস্তুৰ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "নিৰ্বাচনত বহুত টকা খৰচ হয়, সেই খৰচখিনি ৰাইজৰ পৰাই পুনৰ সংগ্ৰহ কৰে ৷ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম পৰ্যায় ক্ৰমে বৃদ্ধি পাইছে ৷ পানীলগা জ্বৰৰ ঔষধৰ পৰা লিভাৰ, কিডনী, কেঞ্চাৰ আদি সকলো প্ৰকাৰৰ ঔষধতে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিছে ৷ একেদিনাই বহু শতাংশ বঢ়াই দিলে ৰাইজৰ চকুত পৰিব পাৰে, সেয়েহে কোনোবা দিনা ৫ শতাংশ, কোনোবা দিনা ২ শতাংশ, আন কোনোবা দিনা ৩ শতাংশ কৰি বঢ়ি গৈ আছে ঔষধৰ দাম ৷ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধি কোনো পধ্যে মানি ল'ব নোৱাৰি ৷ এনেদৰে হৈ থকা মূল্যবৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক যে কোঙা কৰিব সেয়া একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত ৷ কাৰণ সাধাৰণ পানীলগা জ্বৰৰ টেবলেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লিভাৰ, কিডনী আদি কৰি সকলো বেমাৰৰ ঔষধৰে দাম বৃদ্ধি হৈছে ৷"
আনহাতে মধ্যপ্ৰাচ্য যুদ্ধৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি তেওঁ কয়,"যুদ্ধই ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগাব পাৰে যদিও এয়া সঠিককৈ কোৱাটো টান ৷ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিজেই নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে, ইয়াত যথেষ্টখিনি উপায় আছে ৷ দেশজুৰি ২০ মে'ত ঔষধ প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ থাকিব ৷ ক'ভিড মহামাৰীৰ সুবিধা লৈ ঘৰে ঘৰে ঔষধ দিয়া এটা অনলাইন চিষ্টেম কৰিছিল ৷ কাৰণ সেই সময়ত মানুহ ঘৰৰ ভিতৰ পৰা ওলাবলৈ অসমৰ্থ হৈছিল ৷"
তেওঁ কয়, "কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এখন স্পেচিয়েল অধিসূচনা জাৰি কৰি দেশৰ ড্ৰাগছ এণ্ড কচমেটিক আইনৰ নিয়ম ৬৫ ক অৱমাননা কৰি সেই ঔষধ দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছিল ৷ সেয়া জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ কাৰণে লোৱা পদক্ষেপ আছিল ৷ এতিয়া সেই দিন আৰু পৰিৱেশ নাই, তাৰ পিছতো সেই আইনখন এতিয়াও চলি আছে ৷ ফলত সৰ্বসাধাৰণৰ ঔষধ প্ৰতিষ্ঠান আৰু গৰাকীবিলাকক অসুবিধা হৈছে ৷ তাৰ বিৰুদ্ধে ২০ মে'ত সমগ্ৰ দেশজুৰি ঔষধ প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ৷"
