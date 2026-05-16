বজাৰত লাগিছে জুই : মূল্যবৃদ্ধিত দিশহাৰা সৰ্বসাধাৰণ জনতা
নিত্য়ব্য়ৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্য়বৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক ।
Published : May 16, 2026 at 4:22 PM IST
সোণাপুৰ : পাঁচ ৰাজ্য়ত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিচতেই বজাৰত লাগিছে জুই । বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেট্ৰ'ল-ডিজেল, গাখীৰৰ লগতে নিত্য়ব্য়ৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্য়বৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক । নতুন চৰকাৰে শপতগ্ৰহণ কৰাৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰতেই হোৱা মূল্যবৃদ্ধিত উৱাদিহ নোপোৱা হৈছে মধ্যবিত্ত জনগণে ।
মধ্যপ্ৰাচ্যৰ অস্থিৰতাৰ প্ৰভাৱ !
মধ্যপ্ৰাচ্যৰ অস্থিৰতাৰ বাবে বিশ্বজুৰি ইন্ধনৰ নাটনি দেখা দিয়াত বিগত দুমাহৰ ভিতৰত ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্য়ৰ সমান্তৰালভাৱে অসমতো ইয়াৰ পৰোক্ষ প্ৰভাৱ পৰিবলৈ ধৰিছে । বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছৰ মূল্য ৯৯৩ টকা বৃদ্ধি হ'ল । ১ মে'ত ১৯ কিঃগ্ৰাঃ ওজনৰ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ৯৯৩ টকা বৃদ্ধিৰ ফলত এটা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ৩,১৫২ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
ইপিনে, দেশৰ লগতে অসমতো পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য । গুৱাহাটীত ইণ্ডিয়ান অইলৰ পাম্পত পেট্ৰ'লৰ মূল্য হৈছে প্ৰতি লিটাৰত ১০১.২০ টকা আৰু ডিজেলৰ প্ৰতি লিটাৰত ৯২.৪৯ টকা । পেট্ৰ'লৰ প্ৰতি লিটাৰত ৩.০১ টকালৈ আৰু ডিজেলৰ প্ৰতি লিটাৰত ৩.০৭ টকাকৈ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে । তদুপৰি দেশজুৰি আমুল ব্ৰেণ্ডৰ গাখীৰৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত প্ৰকাৰ ভেদে ৩ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে ।
ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে সোণাপুৰৰ ক্ষেত্ৰী অঞ্চলতো আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিত শংকিত হৈ পৰিছে জনগণ । সেয়েহে এই অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিবলৈ ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনাইছে ।
ৰাজ্যত বৰ্তমান অত্যাৱশ্যকীয় সা-সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক জ্বলা-কলা খুৱাইছে । এই পৰিস্থিতিয়ে সাধাৰণ মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰাত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলাইছে । বজাৰলৈ গ'লে বস্তুৰ দাম শুনি ৰাইজৰ চকু কপালত উঠা অৱস্থা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ কেইগৰাকীমান লোকে নিজৰ দুৰ্দশাৰ কথা এনেদৰে ব্যক্ত কৰে।
ক্ষেত্ৰীৰ সাপ্তাহিক বজাৰত পাচলিৰ মূল্য় :
ক্ষেত্ৰীৰ সাপ্তাহিক বজাৰত শনিবাৰৰ দিনটোত জিকা প্ৰতি কেজিত ৫০ৰ পৰা ৬০টকা, ভেণ্ডি ৫০টকা, তিয়ঁহ ৪০টকা, ভাতকেৰেলা ৮০, লেচেৰা ৪০, বিলাহী ৪০, বেঙেনা ৩০ৰ পৰা ৪০ টকাত বিক্ৰী হৈছে ।
ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ হাহাকাৰ :
এই সন্দৰ্ভত এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি কয়, "পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে গাড়ীৰ ভাৰা বৃদ্ধি হোৱাটো নিশ্চিত । ইয়াৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পৰে অন্য সা-সামগ্ৰীৰ ওপৰত । পৰিবহণ ব্যয় বৃদ্ধি হ'লে বস্তুৰ দামো বাঢ়িবই । আমাৰ দৰে সৰু মানুহৰ বাবে এতিয়া বস্তু কিনি খোৱাটো টান হৈ পৰিছে । চৰকাৰক অনুৰোধ জনাও যাতে অতি সোনকালে ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে ।"
চৰকাৰী আঁচনি বনাম বজাৰৰ বাস্তৱ ছবি :
আন এগৰাকী নাগৰিকে কয়, "চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি দিছে ঠিকেই; কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছতেই বস্তুৰ মূল্য ইমান বৃদ্ধি পাব বুলি আমি ভবা নাছিলো । এতিয়া আমাৰ বাজেটতকৈ বস্তুৰ দাম বহু বেছি হৈছে, যাৰবাবে বজাৰলৈ আহিবলৈকে আমাৰ ভয় লগা হৈছে । ইফালে ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধি আৰু আনফালে শাক-পাচলিৰ চৰা দাম । সকলো মিলি আমাক কোঙা কৰি পেলাইছে ।"
তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি পুনৰ কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী মহাশয়,আপুনি আমাৰ নিচিনা মধ্যবিত্ত আৰু সাধাৰণ মানুহখিনিৰ মুখলৈ চাওক । এই মূল্যবৃদ্ধি অলপ হ্ৰাস কৰি আমাক ৰেহাই দিয়ক ।"
মধ্যবিত্তৰ সংকট:
মূল্যবৃদ্ধিৰ কোবত অতিষ্ঠ আন এজন লোকে কয় যে বৰ্তমানৰ পৰিৱেশত সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে জীৱন নিৰ্বাহ কৰাটো এক প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে । পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ মানুহকে চুই গৈছে । তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ কামনা কৰি কয়, "চৰকাৰে যদি মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ বাবে তৎকালীন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, তেন্তে আগন্তুক দিনত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ অৱস্থা অধিক শোচনীয় হৈ পৰিব ।"
লগতে পঢ়ক:বৃদ্ধি পালে পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য: গুৱাহাটীত চেঞ্চুৰী মাৰিলে পেট্ৰ'লে
একেকোবে নবঢ়াই ৫ শতাংশ-৩ শতাংশকৈ বঢ়াইছে জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম