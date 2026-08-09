ETV Bharat / state

ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম

প্ৰতি কেজি চাউলৰ মূল্য ৫-৬ টকা, প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলৰ মূল্য ৮-১০ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি ।

The prices of essential goods have increased in Assam
ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 9, 2026 at 5:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰাণ : অসম বিধানসভাৰ বিগত বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত ছিণ্ডিকেট আৰু মূল্যবৃদ্ধিকলৈ বিধানসভা চৌহদত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে এক অভিনব প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । ছিণ্ডিকেটৰ বাবে মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাক লৈ সদনৰ ভিতৰে-বাহিৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল ।

এই লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্য়াহত থকাৰ মাজতেই উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাত বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰে । সকলোৱে বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ বাবে এই জিলা তিনিখনলৈ ঢাপলি মেলে । এতিয়াও সাহাৰ্য অব্য়াহত আছে । জনসাধাৰণে এইদৰে ব্যস্ত হৈ থকাৰ সময়তে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্য়বৃদ্ধি হৈছে । পিছে এই মূল্যবৃদ্ধি বানৰ বাবে হৈছে নে অসাধু ব্য়ৱসায়ীয়ে এনে পৰিস্থিতিৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে সেই কথা পোহৰলৈ অহা নাই । কাৰণ উজনি অসমৰ একাংশ ব্য়ৱসায়ীয়ে মূল্য়বৃদ্ধিৰ কথা স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে যদিও তেওঁলোকে উৎসতেই কি কাৰণে বৃদ্ধি পাইছে সেই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় ।

ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম (ETV Bharat Assam)

ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে উজনি অসমত অভাৱনীয়ভাৱে চাউল, চেনি, মিঠাতেলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে । প্ৰতি কেজি চাউলৰ মূল্য ৫-৬ টকা, প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলৰ মূল্য ৮-১০ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে ।

উজনি অসমত ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিয়ে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক জুৰুলা কৰা সময়তে অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য । বানপানীৰ পিছতে চাউল, চেনি, মিঠাতেলৰ অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে ৰাইজক মাধমাৰ সোধাইছে । বিশেষকৈ সকলো ধৰণৰ চাউলৰ মূল্য প্ৰতিকেজিত ৪-৬ টকাকৈ বৃদ্ধি পোৱাত অত্য়াৱশ্য়কীয় সামগ্ৰী ক্ৰয়ত সমস্য়াৰ সন্মুখীন হৈছে । অৰ্থাৎ প্ৰতি কুইণ্টল চাউলৰ ৪০০ টকাৰ পৰা ৬০০ টকা পৰ্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি পাইছে ; কিন্তু হঠাৎ কিয় বৃদ্ধি পাইছে চাউল,চেনি বা মিঠাতেলৰ মূল্য সেই বিষয়ে স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকল অৱগত নহয় ।

বানৰ সুযোগ লৈ কোনো অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে পৰিকল্পিতভাৱে বৃদ্ধি কৰিছে নেকি খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য তাক লৈ ৰাইজৰ মাজত প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে । অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ এনে অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সচেতন ৰাইজ, দল সংগঠন আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজত । বানপানীৰ এই মহাদুৰ্যোগৰ সময়ত মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চৰকাৰ-প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে সচেতন ৰাইজে ।

The prices of essential goods have increased in Assam
ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম (ETV Bharat Assam)

ইপিনে, অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে ৰাইজৰ সহযোগত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ আহোম জাতীয় গণ মঞ্চৰ সম্পাদক অকণ ভূঞাই হুংকাৰ দিছে ।

তেওঁ কয়, "ৰাইজ বিপৰ্যয়ৰ মাজত থকা সময়ত কিয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু যোগান মন্ত্ৰীয়ে তদন্ত কৰিব লাগে । দুৰ্যোগৰ সময়ত মূল্যবৃদ্ধি হোৱাটো গ্ৰহণযোগ্য হোৱা নাই । মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ নকৰিলে ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিব ।" তেওঁ একাংশ ব্য়ৱসায়ীয়ে বানৰ সুযোগ লোৱা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ৱসায়ীয়ে কয়, "চাউলৰ দাম ৫-৬ টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে । তদুপৰি মিঠাতেল ৮-১০ টকা,চেনিত ৫ টকা বাঢ়িছে ।" উৎসতে দাম বৃদ্ধি পোৱা বুলি ব্য়ৱসায়ীগৰাকীয়ে কয় ।

আন এজন ব্য়সায়ীয়ে কয় যে বিগত কিছুদিনৰ পৰা দাম বৃদ্ধি পোৱাত গ্ৰাহকৰ সমস্য়া হৈছে । একোটা চাউলৰ বস্তাত ৩০০-৪০০ টকা বাঢ়িলে গ্ৰাহকৰ সমস্য়া হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা । পাইকাৰী বজাৰতেই মূল্য়বৃদ্ধি হোৱাৰ কথাও ব্য়সায়ীজনে ব্য়ক্ত কৰে ।

লগতে পঢ়ক:ৰাজহৰ লক্ষ্যৰে সুৰাৰ বিক্ৰী বৃদ্ধিত গুৰুত্ব চৰকাৰৰ : নতুন এছ অ' পি জাৰি

মঙলদৈৰ শিবিৰত বন্যাৰ্তৰ বাবে ৰন্ধা খাদ্য তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
মূল্যবৃদ্ধি
ASSAM FLOOD 2026
অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য
PRICE HIKE IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.