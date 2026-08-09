ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম

ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম
প্ৰতি কেজি চাউলৰ মূল্য ৫-৬ টকা, প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলৰ মূল্য ৮-১০ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি ।
Published : August 9, 2026 at 5:49 PM IST
মৰাণ : অসম বিধানসভাৰ বিগত বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত ছিণ্ডিকেট আৰু মূল্যবৃদ্ধিকলৈ বিধানসভা চৌহদত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে এক অভিনব প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । ছিণ্ডিকেটৰ বাবে মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাক লৈ সদনৰ ভিতৰে-বাহিৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
এই লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্য়াহত থকাৰ মাজতেই উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাত বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰে । সকলোৱে বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ বাবে এই জিলা তিনিখনলৈ ঢাপলি মেলে । এতিয়াও সাহাৰ্য অব্য়াহত আছে । জনসাধাৰণে এইদৰে ব্যস্ত হৈ থকাৰ সময়তে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্য়বৃদ্ধি হৈছে । পিছে এই মূল্যবৃদ্ধি বানৰ বাবে হৈছে নে অসাধু ব্য়ৱসায়ীয়ে এনে পৰিস্থিতিৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে সেই কথা পোহৰলৈ অহা নাই । কাৰণ উজনি অসমৰ একাংশ ব্য়ৱসায়ীয়ে মূল্য়বৃদ্ধিৰ কথা স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে যদিও তেওঁলোকে উৎসতেই কি কাৰণে বৃদ্ধি পাইছে সেই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় ।
ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে উজনি অসমত অভাৱনীয়ভাৱে চাউল, চেনি, মিঠাতেলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে । প্ৰতি কেজি চাউলৰ মূল্য ৫-৬ টকা, প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলৰ মূল্য ৮-১০ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে ।
উজনি অসমত ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিয়ে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক জুৰুলা কৰা সময়তে অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য । বানপানীৰ পিছতে চাউল, চেনি, মিঠাতেলৰ অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে ৰাইজক মাধমাৰ সোধাইছে । বিশেষকৈ সকলো ধৰণৰ চাউলৰ মূল্য প্ৰতিকেজিত ৪-৬ টকাকৈ বৃদ্ধি পোৱাত অত্য়াৱশ্য়কীয় সামগ্ৰী ক্ৰয়ত সমস্য়াৰ সন্মুখীন হৈছে । অৰ্থাৎ প্ৰতি কুইণ্টল চাউলৰ ৪০০ টকাৰ পৰা ৬০০ টকা পৰ্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি পাইছে ; কিন্তু হঠাৎ কিয় বৃদ্ধি পাইছে চাউল,চেনি বা মিঠাতেলৰ মূল্য সেই বিষয়ে স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকল অৱগত নহয় ।
বানৰ সুযোগ লৈ কোনো অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে পৰিকল্পিতভাৱে বৃদ্ধি কৰিছে নেকি খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য তাক লৈ ৰাইজৰ মাজত প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে । অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ এনে অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সচেতন ৰাইজ, দল সংগঠন আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজত । বানপানীৰ এই মহাদুৰ্যোগৰ সময়ত মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চৰকাৰ-প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে সচেতন ৰাইজে ।
ইপিনে, অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে ৰাইজৰ সহযোগত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ আহোম জাতীয় গণ মঞ্চৰ সম্পাদক অকণ ভূঞাই হুংকাৰ দিছে ।
তেওঁ কয়, "ৰাইজ বিপৰ্যয়ৰ মাজত থকা সময়ত কিয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু যোগান মন্ত্ৰীয়ে তদন্ত কৰিব লাগে । দুৰ্যোগৰ সময়ত মূল্যবৃদ্ধি হোৱাটো গ্ৰহণযোগ্য হোৱা নাই । মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ নকৰিলে ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিব ।" তেওঁ একাংশ ব্য়ৱসায়ীয়ে বানৰ সুযোগ লোৱা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ৱসায়ীয়ে কয়, "চাউলৰ দাম ৫-৬ টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে । তদুপৰি মিঠাতেল ৮-১০ টকা,চেনিত ৫ টকা বাঢ়িছে ।" উৎসতে দাম বৃদ্ধি পোৱা বুলি ব্য়ৱসায়ীগৰাকীয়ে কয় ।
আন এজন ব্য়সায়ীয়ে কয় যে বিগত কিছুদিনৰ পৰা দাম বৃদ্ধি পোৱাত গ্ৰাহকৰ সমস্য়া হৈছে । একোটা চাউলৰ বস্তাত ৩০০-৪০০ টকা বাঢ়িলে গ্ৰাহকৰ সমস্য়া হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা । পাইকাৰী বজাৰতেই মূল্য়বৃদ্ধি হোৱাৰ কথাও ব্য়সায়ীজনে ব্য়ক্ত কৰে ।