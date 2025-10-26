ETV Bharat / state

পবিত্ৰ ষট পূজাৰ শুভাৰম্ভ যাতে সকলোৰে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গীতেৰে হয় : বীৰ লাচিত সেনা

ষট পূজা আৰু নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ সমিতিক আহ্বানমূলক SOP লৈ বীৰ লাচিত সেনা অসমৰ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ সংবাদমেল ।

Veer Lachit Sena PC
বীৰ লাচিত সেনাৰ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 26, 2025 at 1:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: সমাগত পবিত্ৰ ষট পূজা আৰু ৰাস মহোৎসৱ । ষট পূজাক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰস্তুতি তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে । নলবাৰীতো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰস্তুতি । ষট পূজাৰ প্ৰাকক্ষণত শনিবাৰে কিছু আহ্বানমূলক নিৰ্দেশনা তথা এছ অ’ পিক লৈ বীৰ লাচিত সেনা অসমৰ নলবাৰী জিলা সমিতিয়ে দলীয় কাৰ্যালয়ত সম্বোধন কৰে এক সংবাদমেল ।

ষট পূজাক লৈ যাতে কোনো ধৰণৰ বিশৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয়, তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে বীৰ লাচিত সেনা অসমে ৷ পবিত্ৰ উৎসৱটি সকলোকে ভাতৃত্ববোধেৰে উদযাপন কৰাৰ আহ্বান সংগঠনটোৰ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ । এইবেলি ষট পূজাত বাহিৰা গীত নবজাবলৈ আহ্বান সংগঠনটোৰ ।

জুবিন গাৰ্গৰ গীতেৰে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰাৰ পোষকতা সংগঠনটোৰ (ETV Bharat Assam)

সংবাদমেলত বীৰ লাচিত সেনাৰ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলে কয়, ‘‘ষট পূজা পবিত্ৰ উৎসৱ । আধ্যাত্মিক বিধিগত ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে আমি সকলোৱে ষট পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব । এই পবিত্ৰ ষট পূজাৰ শুভাৰম্ভ সকলোৰে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গীতেৰে যাতে আৰম্ভ হয় । প্ৰাৰ্থনাৰূপে স্থান পোৱা জুবিন গাৰ্গৰ কালজয়ী গীত মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত-ৰে যাতে আৰম্ভ হয় ষট পূজা ৷’’

তেওঁলোকে পুনৰ কয়, ‘‘এইবাৰ ষট পূজাত ভোজপুৰী অথবা বিহাৰী ভাষা আমি নিষিদ্ধ কৰিছো । এইবাৰ ষট পূজাত DJ ত যাতে কোনো বেলেগ গীত নাবাজে, কেৱল জুবিন গাৰ্গৰ গীত বজাবলৈ আমি আহ্বান জনাইছো । কিয়নো নলবাৰী জিলাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠান আমি ইজনে-সিজনক সহায় কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব । তাৰ বাবে আমি সকলোৱে ভাতৃত্বমূলক ব্যৱস্থা বজাই ৰাখিব লাগিব । সেয়েহে আমি ষট পূজা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলক আহ্বান জনাইছো । আপোনালোকে এইক্ষেত্ৰত নজৰ ৰাখিব অসমীয়া সংস্কৃতিত যাতে কোনো ব্যাঘাত নজন্মে ৷’’

আনহাতে, যদি কেনেবাকৈ কোনো বিশৃংখল পৰিৱেশৰ সূচনা হোৱা বুলি সংগঠনটোৱে কোনো খবৰ পাই বা উচ্চস্তৰত DJ লগাই, তেন্তে বীৰ লাচিত সেনা অসমৰ নলবাৰী জিলা সমিতিয়ে প্ৰশাসনক অৱগত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ কাৰ্যপন্থা হাতত ল’বলৈ বাধ্য হ’ব ৷

সমান্তৰালকৈ সংগঠনটোৱে একে আহ্বান জনাই ৰাস মহোৎসৱ আৰু হৰিমন্দিৰ সমিতিক ৷ ৰাস মহোৎসৱ উপলক্ষে যিসকল থিয়েটাৰ, চাৰ্কাছ আদিক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে, তেওঁলোকেও যাতে জুবিন গাৰ্গৰ গীতেৰে অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে তাৰ প্ৰতি আহ্বান জনাই বীৰ লাচিত সেনাই ৷

বীৰ লাচিত সেনাই কয়, ‘‘নলবাৰীৰ ৰাস আমাৰ ঐতিহ্য, আমাৰ গৌৰৱ । আমি সকলোৱে মিলি অনুষ্ঠানটো সফল কৰাত সহযোগ কৰি আছো, কৰি যাম । কিন্তু বাহিৰৰ পৰা আমন্ত্ৰণ জনোৱা অনুষ্ঠানবোৰৰ ওপৰতো যাতে কিছু নজৰ ৰাখে । যাতে অন্য কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হ’লে বীৰ লাচিত সেনাই নিজৰ কাৰ্যপন্থা হাতত ল’বলগীয়া নহয় ।’’

আনহাতে, অনুষ্ঠান দুটাত জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ উপৰিও ধৰ্মীয় গীতো নবজাবলৈ আহ্বান জনাইছে নেকি বুলি সোধা সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত সংগঠনটোৰ জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াই কয়, ‘‘আমাৰ সকলোৰে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ গীতৰ আধাৰতেই অনুষ্ঠানবোৰৰ শুভাৰম্ভ হওক । জুবিন গাৰ্গৰ গীতেৰেই সকলো অনুষ্ঠান পৰিৱেশন হওক । বেলেগ গীত যাতে পৰিৱেশন নকৰে তাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছো সমিতিক ।’’

তদুপৰি সংগঠনটোৱে ৰাসৰ তোৰণত অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰৰো পোষকতা কৰে ৷ যদিহে এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান দুটাত মাথোঁ এবাৰহে প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গীত ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তাৰপিছত বন্ধ কৰে, তেন্তে সংগঠনটোৰ জিলা সমিতিয়ে সংবাদ মাধ্যম আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ লোকক লৈ নিজাববীয়া কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰিব ৷

লগতে পঢ়ক: ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি কৈ প্ৰতাৰণা-প্ৰৱঞ্চনা কৰিছে: চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ হুংকাৰ

TAGGED:

CHHATH PUJA 2025
RAAS 2025
ইটিভি ভাৰত অসম
বীৰ লাচিত সেনা
VEER LACHIT SENA PC

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.