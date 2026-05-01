সংগীতা বৰুৱা পিছাৰটিলৈ ২০২৬ বৰ্ষৰ বীৰাংগনা মূলাগাভৰু বঁটা
Published : May 1, 2026 at 2:50 PM IST
মৰাণ: টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ উদ্যোগত বৃহস্পতিবাৰে এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় বীৰাংগনা মূলাগাভৰু স্মৃতি দিৱস ৷ এই অনুষ্ঠানতে প্ৰদান কৰা হয় ২০২৬ বৰ্ষৰ বীৰাংগনা মূলাগাভৰু বঁটা ৷ বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা প্ৰেছ ক্লাৱ অৱ ইণ্ডিয়াৰ সভাপতি সংগীতা বৰুৱা পিছাৰটিক এইবৰ্ষৰ মূলাগাভৰু বঁটা প্ৰদান কৰে টাইপাই ৷
চৰাইদেউৰ ভগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱা সোঁৱৰণী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বানত চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত তথা টাই আহোম মহিলা পৰিষদ আৰু চৰাইদেউবাসীৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় এক বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান ৷
আহোম বীৰাংগনাগৰাকীৰ বীৰত্বক সুঁৱৰি ২০১৩ বর্ষৰ পৰা ক্ৰমাগতভাৱে ঐতিহ্যমণ্ডিত চৰাইদেউত টাইপাই অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে বীৰাংগনা মূলাগাভৰু বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান ৷ বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি আৰু দল- সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত স্মৃতি দিৱসৰ মুকলি সভাত প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা ।
বীৰাংগনা মূলাগাভৰু বঁটা গ্ৰহণ কৰি প্ৰেছ ক্লাৱ অৱ ইণ্ডিয়াৰ সভাপতি সংগীতা বৰুৱা পিছাৰটিয়ে কয়, ‘‘এই বঁটা লাভ কৰি মই খুব আনন্দিত । মূলাগাভৰু বুলি ক'লে আমি সৰুৰে পৰাই বুজি আহিছোঁ যে সাহসী মহিলা । এতিয়া মোৰ ৰাজ্যখনে মোক সাহসী মহিলা বুলি কৈছে । এতিয়া মই নিজক আৰু আগুৱাই নিব লাগিব । এটা কথা ভাল লাগিছে মোৰ নিজৰ মানুহখিনি মোৰ লগত আছে । গাঁৱে-ভূঞে ৰাণী লক্ষ্মী বাই বুলি ক'লে সকলোৱে ক'ব পাৰে, কিন্তু মূলাগাভৰু বুলি ক'লে সকলোৱে চিন্তা কৰে । আমি এতিয়া মূলাগাভৰুক লৈ চৰ্চা কৰিব লাগে, মূলাগাভৰুৰ কাহিনী বহুত ভাল কৈ ক'ব লাগে মানুহৰ আগত । এইবিলাক আমাৰ ইতিহাস । অসমত লক্ষ্মীবাই হ'ব নালাগে, আমি নিজক লৈ আগবাঢ়িব লাগে । এই বঁটা লাভ কৰি মূলাগাভৰুৰ নামটো কেনেকৈ অসমৰ বাহিৰলৈ নিব পাৰি তাৰ চেষ্টা চলাম ৷’’
উল্লেখযোগ্য যে, টাই আহোম যুৱ পৰিষদে বীৰাংগনা মূলাগাভৰু স্মৃতি দিৱসত অসমৰ সমাজ জীৱন, শিক্ষা, সাহিত্য আৰু নাৰীৰ উত্তৰণৰ বাবে বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা বৰেণ্য নাৰী প্ৰয়াত চিত্ৰলতা ফুকন (২০১৩), বীৰুবালা ৰাভা (২০১৪), নিৰুপমা বৰগোহাঞি(২০১৫), ড৹ অনিমা গুহ(২০১৬), শিক্ষাবিদ ড৹ সুখ বৰুৱা(২০১৭), অসমৰ বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী, সুকণ্ঠী গায়িকা দিপালী বৰঠাকুৰ (২০১৮), বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী মৃদুলা বৰুৱা (২০১৯), সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ ৰতিপ্ৰভা গগৈ (২০২১) আৰু বিশিষ্ট লেখিকা ড৹ অনিমা গগৈ (২০২২), অলিম্পিক পদক বিজয়ী, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই (২০২৩), অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা পাইলট ধীৰা চলিহা হাজৰিকা ( ২০২৪), জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰক (২০২৫) বৰ্ষত ইতিমধ্যে বীৰাংগনা মূলাগাভৰু বঁটা প্ৰদান কৰিছে ।
