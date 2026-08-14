অসম আৰক্ষীৰ ১৫ গৰাকী বিষয়া-জোৱানলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিশিষ্ট-প্ৰশংসনীয় সেৱা পদক

অসম আৰক্ষীৰ ১৫ গৰাকী বিষয়া-জোৱানলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিশিষ্ট-প্ৰশংসনীয় সেৱা পদক
বিশিষ্ট সেৱাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদক লাভ কৰিছে আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক দেৱজ্যোতি মুখাৰ্জীয়ে ।
Published : August 14, 2026 at 1:31 PM IST
গুৱাহাটী : দেশবাসীয়ে অহা শনিবাৰে উদযাপন কৰিব ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । ২০২৬ চনৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত বিভিন্ন সেৱাৰ বাবে আগবঢ়োৱা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদক বিজয়ীসকলৰ নাম ইতিমধ্য়ে ঘোষণা কৰা হৈছে ।
দেশৰ ১০৫৭ গৰাকী বিষয়া-জোৱানক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সাহসিকতা আৰু সেৱা পদকেৰে সন্মানিত কৰা হৈছে । এই তালিকাত অসম আৰক্ষীৰো কেইবাগৰাকী বিষয়া-জোৱানে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
অসম আৰক্ষীৰ ১৫ গৰাকী বিষয়া-জোৱানে বিশিষ্ট সেৱা আৰু প্ৰশংসনীয় সেৱাৰ বাবে পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এইবাৰ বিশিষ্ট সেৱাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদক লাভ কৰিছে আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক দেৱজ্যোতি মুখাৰ্জীয়ে । আনহাতে, প্ৰশংসনীয় সেৱাৰ বাবে ১১ গৰাকী আৰক্ষী , দুগৰাকী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ আৰু গৃহৰক্ষী আৰু অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষাৰ এজনে এই পদক লাভ কৰিছে ।
এই প্ৰশংসনীয় সেৱাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদক লাভ কৰিছে ভি শিৱ প্ৰসাদ গঞ্জালা (আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক), শৰ্ম্মিষ্ঠা বৰুৱা (সহকাৰী আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক), শান্তনু কুমাৰ দত্ত ( কমাণ্ডেণ্ট), শুভাশীষ বৰুৱা (আৰক্ষী অধীক্ষক ), অমিতাভ বসুমতাৰী (আৰক্ষী অধীক্ষক), সুমন চক্ৰৱৰ্তী (আৰক্ষী অধীক্ষক) , অকেৰ আলী (উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক), ৰিপণ পাল (লেন্সনায়ক), নন্দা ত্ৰিপুৰা (লেন্সনায়ক), সুৰজিৎ মজুমদাৰ আৰু প্ৰবীণ বৰা (সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শক) ই ।
আনহাতে, বিশিষ্ট সেৱাৰ বাবে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদক লাভ কৰিছে লীডিং ফায়াৰমেন লোহিত শইকীয়া আৰু সহকাৰী বিষয়া মহম্মদ শ্বাহ আলম শিকদাৰে । ইপিনে, গৃহৰক্ষী আৰু অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ পৰা পদক লাভ কৰাগৰাকী হৈছে প্লাটুন কমানণ্ডাৰ অবিৰম ইছলাৰী ।
লগতে পঢ়ক:স্বাধীনতা দিৱস ২০২৬ : ১,০৫৭ গৰাকীলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সাহসিকতা আৰু সেৱা পদক
১৫ আগষ্ট আৰু ২৬ জানুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ গুৰুত্ব কি? জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন