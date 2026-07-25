ETV Bharat / state

অসমৰ বানত ৬০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু; ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শোক প্ৰকাশ

সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসমৰ বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে উদ্বেগ প্ৰকাশ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ।

President Murmu expresses grief over loss of lives in Assam floods
অসমৰ বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে উদ্বেগ প্ৰকাশ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ (ANI/ETV Bharat)
author img

By ANI

Published : July 25, 2026 at 9:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : অসমৰ ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । শনিবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে এক্সৰ এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে অসমৰ বানত প্ৰাণ হেৰুওৱাসকলৰ প্ৰতি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে । লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ।

ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এক্সৰ পোষ্টত লিখিছে, "অসমত বানৰ ফলত হোৱা প্ৰাণহানি আৰু ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞই অতিশয় মৰ্মাহত কৰিছে । এই দুৰ্যোগৰ সময়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত সকলো লোকৰ সুৰক্ষা কামনা কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ, সাহায্য আৰু পুনৰ সংস্থাপনত নিয়োজিত সকলো লোকৰ সুস্বাস্থ্য আৰু মংগল কামনা কৰিলোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয় যে এই কঠিন সময়ত সমগ্ৰ দেশ অসমৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে থিয় দিছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও টেলিফোনযোগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনোৱা মতে শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে টেলিফোনযোগে অসমৰ বৰ্তমানৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই দুৰ্যোগৰ সময়ত কেন্দ্ৰই সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াব বুলিও আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে । দুৰ্যোগৰ সময়ত এই আশ্বাসৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে অসম দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৬২ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

ৰাজ্যখনৰ গোলাঘাট, চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড়, হোজাই, নগাঁও, বিশ্বনাথ, যোৰহাট, ধেমাজি, শিৱসাগৰ, শোণিতপুৰ, কামৰূপ (মহানগৰ) আৰু কাৰ্বি আংলং আদি জিলাৰ ৭.০৫ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত শিৱসাগৰত সৰ্বাধিক ৩ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

দিল্লীৰ পৰা আহিল ফোন: অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

TAGGED:

দ্ৰৌপদী মুৰ্মু
অসমৰ বান
নৰেন্দ্ৰ মোদী
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.