অসমৰ বানত ৬০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু; ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শোক প্ৰকাশ
সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসমৰ বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে উদ্বেগ প্ৰকাশ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ।
By ANI
Published : July 25, 2026 at 9:17 PM IST
নতুন দিল্লী : অসমৰ ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । শনিবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে এক্সৰ এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে অসমৰ বানত প্ৰাণ হেৰুওৱাসকলৰ প্ৰতি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে । লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ।
ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এক্সৰ পোষ্টত লিখিছে, "অসমত বানৰ ফলত হোৱা প্ৰাণহানি আৰু ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞই অতিশয় মৰ্মাহত কৰিছে । এই দুৰ্যোগৰ সময়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত সকলো লোকৰ সুৰক্ষা কামনা কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ, সাহায্য আৰু পুনৰ সংস্থাপনত নিয়োজিত সকলো লোকৰ সুস্বাস্থ্য আৰু মংগল কামনা কৰিলোঁ ।"
President of India Droupadi Murmu (@rashtrapatibhvn) posts, "Deeply saddened by the tragic loss of lives and devastation caused by the floods in Assam. My heartfelt condolences to the bereaved families. I pray for the safety of all those affected by this calamity and for the… pic.twitter.com/e7V4ELHRyh— Press Trust of India (@PTI_News) July 25, 2026
তেওঁ লগতে কয় যে এই কঠিন সময়ত সমগ্ৰ দেশ অসমৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে থিয় দিছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও টেলিফোনযোগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনোৱা মতে শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে টেলিফোনযোগে অসমৰ বৰ্তমানৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে ।
Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji telephoned me a short while ago to enquire about the prevailing #AssamFloods. He sought an update on the extent of the devastation, the ongoing relief operations and the challenges we are confronting on the ground.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 25, 2026
I briefed him on…
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই দুৰ্যোগৰ সময়ত কেন্দ্ৰই সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াব বুলিও আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে । দুৰ্যোগৰ সময়ত এই আশ্বাসৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে অসম দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৬২ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
ৰাজ্যখনৰ গোলাঘাট, চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড়, হোজাই, নগাঁও, বিশ্বনাথ, যোৰহাট, ধেমাজি, শিৱসাগৰ, শোণিতপুৰ, কামৰূপ (মহানগৰ) আৰু কাৰ্বি আংলং আদি জিলাৰ ৭.০৫ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত শিৱসাগৰত সৰ্বাধিক ৩ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
দিল্লীৰ পৰা আহিল ফোন: অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে