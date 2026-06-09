দেহত গুলী লৈও সতীৰ্থৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰা লখিমপুৰৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্তক প্ৰদান শৌৰ্য চক্র সন্মান
উগ্ৰপন্থীৰ এম্বুচত পৰি গুলীবিদ্ধ হৈয়ো ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্তই সতীৰ্থ আঠজন জোৱানৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
Published : June 9, 2026 at 5:30 PM IST
লখিমপুৰ: লখিমপুৰৰ গৌৰৱ, সেনা বাহিনীৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্তক শৌৰ্য চক্র সন্মান প্ৰদান কৰা হয় ৷ সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে দত্তক এই সন্মানেৰে সন্মানিত কৰে ৷ অৱশ্যে এই বঁটা যোৱা ২৬ জানুৱাৰীতে ঘোষণা কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু কেতিয়া এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ’ব সেয়া উল্লেখ কৰা নাছিল ৷
সন্মুখত উগ্ৰপন্থীৰ ধাৰাসাৰ গুলীবর্ষণ । ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ এটা দল উগ্ৰপন্থীৰ এম্বুচত পৰিছিল । উগ্ৰপন্থীৰ এম্বুচত পৰা সেনাবাহিনীৰ দলটোক উগ্ৰপন্থীয়ে ধাৰাসাৰ গুলীবর্ষণ কৰিছিল । যাৰ ফলত উগ্ৰপন্থীৰ গুলীত বেয়াকে আহত হৈছিল ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্ত ৷ হাত, বাহু, কান্ধ, উৰু আদি দেহৰ কেবাটাও অংশত গুলী লগাৰ পাছতো অলপো হাৰ নামানি আঠ সতীৰ্থৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁ ৷
অসমী আইৰ এই সাহসী পুত্ৰজনক সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাৰতৰ তৃতীয় সৰ্বোচ্চ শান্তিকালীন শৌৰ্য চক্র বঁটাৰে সন্মানিত কৰে । সেনা বাহিনীৰ অসম ৰাইফলচত কৰ্মৰত এই সাহসী জোৱানজন হ’ল লখিমপুৰৰ চিয়াজুলি হিন্দু মাজগাঁৱৰ যুৱক ।
চিয়াজুলি হিন্দু মাজগাঁৱৰ নিবাসী কৃষক লক্ষ্মীৰাম দত্তৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্ত । ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ আন দুজন জ্যেষ্ঠ ভাতৃও সেনা বাহিনীতে কৰ্মৰত । অসম ৰাইফলছৰ ৩৩ নং বেটেলিয়নৰ ৰাইফলমেন হিচাপে কৰ্মৰত ধ্ৰুৱজ্যোতি ৷
উল্লেখ্য যে, যোৱা বছৰৰ ১৯ ছেপ্টেম্বৰত মণিপুৰত সংঘটিত হৈছিল উক্ত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা । শৰীৰৰ বিভিন্ন ঠাইত গুলী লগাৰ পাছত তেওঁৰ সৈতে এই আক্রমণত আহতসকলক কলকতাৰ আৰ্মী হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ কেবাদিনো চিকিৎসাৰ অন্তত ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্ত সুস্থ হৈ উঠে ৷
President Droupadi Murmu presents Shaurya Chakra to Rifleman Dhurba Jyoti Dutta, 33 Assam Rifles, for his gallant actions and operational excellence. In September 2025, while returning from flood relief operations in Imphal Valley, Manipur, his vehicle was ambushed by… pic.twitter.com/kE3Oj19l1M— President of India (@rashtrapatibhvn) June 8, 2026
উল্লেখ্য যে, ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্তৰ এই সন্মানপ্ৰাপ্তিয়ে জিলাবাসীক আহ্লাদিত কৰি তুলিছে । জিলাখনক এনেদৰে গৌৰৱাম্বিত কৰাৰ বাবে সকলোৱে তেওঁক অভিনন্দন জনাইছে । অঞ্চলবাসীয়ে তেওঁক আদৰিবলৈ সাজু হৈ আছে ।
LIVE: President Droupadi Murmu presents Gallantry Awards in Defence Investiture Ceremony - 2026 (Phase-1) https://t.co/GndtrI8rXl— President of India (@rashtrapatibhvn) June 8, 2026
ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্তৰ পিতৃয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘মই তেতিয়া ইমান ভালকৈ গম পোৱা নাছিলো ৷ কালি সি ফোন কৰি ক’লে কিবা এটা পুৰস্কাৰ ঘৰলৈ আহিব ৷ মই ভাল বুলি ক’লো তাক ৷ ভাল লাগিছে সি এই বঁটাটো পোৱাৰ বাবে ৷’’
ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্তৰ এগৰাকী আত্মীয়ই কয়, ‘‘তাক লৈ আমি বহুত গৌৰৱবোধ কৰিছো ৷ সি এই বঁটা লাভ কৰাৰ বাবে আমি তাক অভিনন্দন জনাইছো ৷ সি অসমলৈ আহিলেই আমি তাক ঢোলে-দগৰে আদৰি আনিম ৷’’
ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্তৰ জীয়ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আমি বহুত সুখী হৈছো ৷ দেউতাক লৈ আমি বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো ৷’’
ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্তৰ খুৰাকে কয়, ‘‘কেৱল ধ্ৰুৱজ্যোতিয়েই নহয় । এলেকাটোৰ পৰা বিভিন্ন ক্ষেত্রত এই পৰ্যন্ত চাৰিজনে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । শৈক্ষিক ক্ষেত্রত এগৰাকী মহিলাই শান্তি স্বৰূপ ভাটনগৰ বঁটা, চেঞ্চাচৰ ক্ষেত্রত এগৰাকী শিক্ষকে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পুৰস্কাৰ, শৈক্ষিক ক্ষেত্রত আন এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পুৰস্কাৰ পোৱাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্তই শৌৰ্য চক্র সন্মান লাভ কৰে । এই লৈ অঞ্চলবাসীয়ে গৌৰৱবোধ কৰিছে । সকলোৱে অঞ্চলটোক গৌৰৱাম্বিত কৰা সকলক কৃতজ্ঞতা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে ।’’