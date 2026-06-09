ETV Bharat / state

সন্ত্রাসবিৰোধী অভিযানত অসাধাৰণ সাহসিকতাৰ স্বীকৃতি: মেজৰ ভাৰ্গৱ কলিতালৈ শৌৰ্য চক্ৰ

কুমাওঁ ৰেজিমেণ্ট আৰু ৫০ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছৰ সৈতে কৰ্মৰত মেজৰ কলিতাই ২০২২ চনৰ অক্টোবৰৰ পৰা একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷

MAJOR BHARGAV KALITA
মেজৰ ভাৰ্গৱ কলিতালৈ শৌৰ্য চক্ৰ (X handle @rashtrapatibhvn)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 9, 2026 at 7:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: ভাৰতীয় সেনাৰ সাহসী বিষয়া মেজৰ ভাৰ্গৱ কলিতাক সন্ত্রাসবিৰোধী অভিযানত দেখুওৱা অসামান্য বীৰত্ব, নেতৃত্ব আৰু কৰ্তব্যনিষ্ঠাৰ বাবে দেশৰ অন্যতম সৰ্বোচ্চ শান্তিকালীন বীৰত্ব সন্মান শৌৰ্য চক্ৰৰে সন্মানিত কৰা হৈছে । সোমবাৰে বিয়লি নতুন দিল্লীস্থিত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত মেজৰ কলিতাক এই সন্মান প্ৰদান কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ৷

নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিৰক্ষা বিনিয়োগ অনুষ্ঠান ২০২৬ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰতিৰক্ষা বাহিনী, কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী আৰু ৰাজ্যিক/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আৰক্ষীৰ কৰ্মীসকলক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷ এই বঁটাসমূহৰ ভিতৰত আছে ৭ টা কীৰ্তি চক্ৰ (২ টা মৰণোত্তৰভাৱে), ১৫ টা বীৰ চক্ৰ (৩ টা মৰণোত্তৰভাৱে); ২৯ টা (১ টা মৰণোত্তৰভাৱে) শৌৰ্য চক্ৰ প্ৰদান কৰা হয় ।

কুমাওঁ ৰেজিমেণ্ট আৰু ৫০ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছৰ সৈতে কৰ্মৰত মেজৰ কলিতাই ২০২২ চনৰ অক্টোবৰৰ পৰা একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰি তিনিটা কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদীক নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ লগতে চাৰিজন সক্ৰিয় ‘অ’ভাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱৰ্কাৰ’ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত সফলতা লাভ কৰে । তেওঁৰ এই অভিযানসমূহে অঞ্চলটোৰ নিৰাপত্তা সুদৃঢ় কৰাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছে ।

২০২৪ চনৰ ২ ডিচেম্বৰত লাভ কৰা নিৰ্ভৰযোগ্য গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত মেজৰ কলিতাই এক লক্ষ্যভেদী অভিযানৰ পৰিকল্পনা কৰি নিজে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে । অভিযান চলাকালীন তেওঁ কৌশলীভাৱে নিজৰ দলক অৱস্থান গ্ৰহণ কৰাই লক্ষ্যৰ ওপৰত আচম্বিতে আক্ৰমণ চলাবলৈ সক্ষম হয় ।

অভিযানৰ সময়ত সন্ত্রাসবাদীক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল যদিও তেওঁ গুলীবৰ্ষণ কৰি পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে । এই জটিল পৰিস্থিতিত মেজৰ কলিতাই সুস্থিৰভাৱে দলটোক নেতৃত্ব দি সকলো সম্ভাব্য পলায়নৰ পথ বন্ধ কৰাৰ লগতে অবিৰতভাৱে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখে আৰু প্ৰতিৰোধমূলক গুলীবৰ্ষণ কৰে ।

Major Bhargav Kalita
মেজৰ ভাৰ্গৱ কলিতা (ETV bharat)
নিজৰ জীৱনৰ সুৰক্ষাকো আওকাণ কৰি তেওঁ সন্ত্রাসবাদীটোৰ দিশে আগবাঢ়ি যায় আৰু এক নিকট সংঘৰ্ষত উক্ত সন্ত্ৰাসবাদীটোক নিষ্ক্ৰিয় কৰে । পিছত নিহত সন্ত্রাসবাদীটো বহু নিৰীহ নাগৰিক আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ওপৰত সংঘটিত একাধিক আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত উচ্চস্তৰৰ সক্ৰিয় সন্ত্রাসবাদী বুলি চিনাক্ত কৰা হয় ।সেনাৰ মুখপাত্ৰ লেঃ কৰ্ণেল মহেন্দ্ৰ ৰাৱাটে জনোৱা মতে, মেজৰ ভাৰ্গৱ কলিতাৰ সাহস, সূক্ষ্ম পৰিকল্পনা, দৃঢ় নেতৃত্ব আৰু অভিযান সফলভাৱে সম্পন্ন কৰাৰ অসাধাৰণ দক্ষতাক স্বীকৃতি জনাই তেওঁক শৌৰ্য চক্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: অসম সন্তান ভাৰ্গৱ কলিতা, ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্তলৈ ‘শৌৰ্য চক্ৰ’ বঁটা, গৌৰৱান্বিত অসমীয়া

TAGGED:

কুমাওঁ ৰেজিমেণ্ট
ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছ
মেজৰ ভাৰ্গৱ কলিতা
শৌৰ্য চক্ৰ
MAJOR BHARGAV KALITA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.