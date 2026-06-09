সন্ত্রাসবিৰোধী অভিযানত অসাধাৰণ সাহসিকতাৰ স্বীকৃতি: মেজৰ ভাৰ্গৱ কলিতালৈ শৌৰ্য চক্ৰ
কুমাওঁ ৰেজিমেণ্ট আৰু ৫০ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছৰ সৈতে কৰ্মৰত মেজৰ কলিতাই ২০২২ চনৰ অক্টোবৰৰ পৰা একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷
Published : June 9, 2026 at 7:25 AM IST
তেজপুৰ: ভাৰতীয় সেনাৰ সাহসী বিষয়া মেজৰ ভাৰ্গৱ কলিতাক সন্ত্রাসবিৰোধী অভিযানত দেখুওৱা অসামান্য বীৰত্ব, নেতৃত্ব আৰু কৰ্তব্যনিষ্ঠাৰ বাবে দেশৰ অন্যতম সৰ্বোচ্চ শান্তিকালীন বীৰত্ব সন্মান শৌৰ্য চক্ৰৰে সন্মানিত কৰা হৈছে । সোমবাৰে বিয়লি নতুন দিল্লীস্থিত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত মেজৰ কলিতাক এই সন্মান প্ৰদান কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ৷
নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিৰক্ষা বিনিয়োগ অনুষ্ঠান ২০২৬ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰতিৰক্ষা বাহিনী, কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী আৰু ৰাজ্যিক/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আৰক্ষীৰ কৰ্মীসকলক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷ এই বঁটাসমূহৰ ভিতৰত আছে ৭ টা কীৰ্তি চক্ৰ (২ টা মৰণোত্তৰভাৱে), ১৫ টা বীৰ চক্ৰ (৩ টা মৰণোত্তৰভাৱে); ২৯ টা (১ টা মৰণোত্তৰভাৱে) শৌৰ্য চক্ৰ প্ৰদান কৰা হয় ।
President Droupadi Murmu presents Shaurya Chakra to Major Bhargav Kalita, The Kumaon Regiment/ 50th Battalion The Rashtriya Rifles, for his dauntless courage, audacious planning, exemplary leadership and intrepid execution of a critical mission. In December 2024, he planned, led… pic.twitter.com/M01mPlxQzM— President of India (@rashtrapatibhvn) June 8, 2026
২০২৪ চনৰ ২ ডিচেম্বৰত লাভ কৰা নিৰ্ভৰযোগ্য গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত মেজৰ কলিতাই এক লক্ষ্যভেদী অভিযানৰ পৰিকল্পনা কৰি নিজে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে । অভিযান চলাকালীন তেওঁ কৌশলীভাৱে নিজৰ দলক অৱস্থান গ্ৰহণ কৰাই লক্ষ্যৰ ওপৰত আচম্বিতে আক্ৰমণ চলাবলৈ সক্ষম হয় ।
অভিযানৰ সময়ত সন্ত্রাসবাদীক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল যদিও তেওঁ গুলীবৰ্ষণ কৰি পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে । এই জটিল পৰিস্থিতিত মেজৰ কলিতাই সুস্থিৰভাৱে দলটোক নেতৃত্ব দি সকলো সম্ভাব্য পলায়নৰ পথ বন্ধ কৰাৰ লগতে অবিৰতভাৱে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখে আৰু প্ৰতিৰোধমূলক গুলীবৰ্ষণ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: অসম সন্তান ভাৰ্গৱ কলিতা, ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্তলৈ ‘শৌৰ্য চক্ৰ’ বঁটা, গৌৰৱান্বিত অসমীয়া