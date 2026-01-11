সাতামপুৰুষীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সত্ৰৰ বৈষ্ণৱে প্ৰস্তুত কৰিলে ভোগালীৰ জলপান

সাতামপুৰুষীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সত্ৰৰ বৈষ্ণৱে প্ৰস্তুত কৰিলে ভোগালীৰ জলপান
ভোগালীৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে মাজুলীত । শ শ বছৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি জলপান তৈয়াৰ কৰাত লাগিল সত্ৰৰ বৈষ্ণৱসকলো ।
Published : January 11, 2026 at 2:15 PM IST
মাজুলী: পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু । প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলি আছে ভোগালীৰ ব্যাপক আয়োজন । অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গবিহীন প্ৰথমটো মাঘৰ বিহু । সেয়েহে যদিও এইবাৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ নাই তথাপিও পৰম্পৰা পালনৰ প্ৰস্তুতি চলিছে সমগ্র ৰাজ্যত । সত্ৰ নগৰী মাজুলিতো হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুক লৈ চলিছে ব্যাপক আয়োজন ।
ডেকা বুঢ়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জীয়ৰী-বোৱাৰী সকলো এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে হেঁপাহৰ ভোগালীক লৈ । চিৰা খুন্দা, পিঠাগুৰি খুন্দি ভজা, পিঠা বনোৱাত ব্যস্ত হোৱা দেখা গৈছে গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰীসকলক । ইফালে ভেলাঘৰ সাজি উৰুকাৰ নিশা হাঁহে-মাহে এসাঁজ খাবলৈয়ো কৰিছে আয়োজন ।
পিছে মাজুলীত আছে এক সাতামপুৰুষীয়া পৰম্পৰা । ভোগালীৰ বাবে সত্ৰসমূহত জলপান প্ৰস্তুত কৰে সত্ৰৰ বৈষ্ণৱসকলে । শ শ বছৰীয়া পৰম্পৰা জীয়াই ৰাখি মাজুলীৰ সত্ৰানুস্থানসমূহত এইবাৰো ভোগালী জলপান প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হোৱা দেখা গৈছে বৈষ্ণৱসকলক । মাজুলীৰ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰৰ সকলো বৈষ্ণৱ মিলি ভোগালী বিহুৰ বাবে চিৰা খুন্দা, পিঠাগুৰি খুন্দি ভজাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।
ঐতিহাসিক সত্ৰখনৰ এগৰাকী বৈষ্ণৱে এই পৰম্পৰাৰ কথা সুঁৱৰি কয়,"জুবিন গাৰ্গবিহীন প্ৰথম ভোগালী । গতিকে মনটো বিষাদেৰে ভৰি আছে । তথাপিও পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ভোগালীক আদৰিবলৈ আমাৰ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সকলো বৈষ্ণৱ সাজু হৈছে । ভোগালীৰ বাবে চিৰা খুন্দা পৰ্ব ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে । ইয়াৰ পিছত আমি সকলো মিলি পিঠা বনাম । সত্ৰৰ বৈষ্ণৱগৰাকীয়ে কয় মাজুলীলৈ অহা বিদেশী পৰ্যটকসকলেও আহি আমি কেনেদৰে ভোগালী বিহু উদযাপন কৰো সেইয়া উপভোগ কৰে ।"