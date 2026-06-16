ঘোং ওলাইছে: দুলুং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বিৰল বন্যপ্ৰাণীৰ সন্ধান
বন্যপ্রাণীৰ উপস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ বনাঞ্চলখনত বন বিভাগে স্থাপন কৰা কেমেৰাত বন্দী হৈছে ইয়াৰ ফটো ।
Published : June 16, 2026 at 8:58 PM IST
লখিমপুৰ : ৰাজ্যৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তথা বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষকসকলৰ বাবে এক সুখবৰ । লখিমপুৰত সন্ধান পোৱা গৈছে এক বিৰল বন্যপ্ৰাণী 'ব্লেক পেন্থাৰ' অৰ্থাৎ ঘোঙৰ । দুলুং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত পোৱা গৈছে ব্লেক পেন্থাৰ বা ঘোঙৰ উপস্থিতি ।
লখিমপুৰৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহত এতিয়া পোৱা গৈছে কেতবোৰ বিৰল প্ৰজাতিৰ বন্যপ্ৰাণীৰ সন্ধান । যাৰ বাবে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তথা বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষকসকলৰ মন আনন্দিত হৈ পৰিছে ।
উল্লেখ্য যে কেইদিনমান পূৰ্বে জিলাখনৰ কাকৈ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত লাজুকী বান্দৰৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাৰ পাছত এইবাৰ দুলুং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত পোৱা গৈছে ব্লেক পেন্থাৰ বা ঘোঙৰ সন্ধান । ৯,৯০০ হেক্টৰতকৈও অধিক বনভূমিৰ এই বনাঞ্চলখনত বন বিভাগৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে ঘোঙৰ বিচৰণৰ ফটো ৷ ইয়াকে লৈ ৰাইজে আনন্দ প্ৰকাশ কৰাৰ উপৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সামাজিক মাধ্যমযোগে এই তথ্য সদৰী কৰি সন্তোষ প্রকাশ কৰে ।
কেইদিনমান পূৰ্বে বন বিভাগে দুলুং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অভ্যন্তৰত বিভিন্ন স্থানত কেমেৰা সংস্থাপন কৰে । বনাঞ্চলখনত বন্যপ্রাণীৰ উপস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰিবৰ বাবে বন বিভাগে এনেদৰে কেমেৰাসমূহ স্থাপন কৰিছিল । সেই কেমেৰাসমূহ এদিন পূৰ্বে উঠাই আনি পৰীক্ষা কৰাত এটা ব্লেক পেন্থাৰ বা ঘোঙৰ বিচৰণৰ ফটো বন বিভাগে প্ৰত্যক্ষ কৰে ।
আনহাতে, ঘোঙৰ উপৰি বনাঞ্চলখনত বন মেকুৰী, ফুটুকী বাঘ আদি বিভিন্ন বন্যপ্রাণী বিচৰণৰ ফটোও কেমেৰাত বন্দী হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত দুলুং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বন বিষয়া আব্দুল মতিনে কয়, "ছেন্সৰ কেমেৰা ফিটিং কৰিছিলোঁ । তাৰ উপস্থিতি কেমেৰাত ধৰা পৰিছে । ব্লেক পেন্থাৰ, যাক ঘোং বুলি কয় । ঘোংটো আমাৰ কেমেৰাৰ ফুটেজত পৰিলক্ষিত হৈছে ।"
|লগতে পঢ়ক :কেৱল মহিলাই চলোৱা অসমৰ এখন জিলা
|লগতে পঢ়ক :বাঁহ-বেতৰ শিল্পলৈ জিআই টেগ, উৎফুল্লিত শিল্পীসকল