ETV Bharat / state

ঘোং ওলাইছে: দুলুং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বিৰল বন্যপ্ৰাণীৰ সন্ধান

বন্যপ্রাণীৰ উপস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ বনাঞ্চলখনত বন বিভাগে স্থাপন কৰা কেমেৰাত বন্দী হৈছে ইয়াৰ ফটো ।

Dullung reserved forest
লখিমপুৰত ওলাইছে ঘোং (Dullung RF camera trapping)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 16, 2026 at 8:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ : ৰাজ্যৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তথা বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষকসকলৰ বাবে এক সুখবৰ । লখিমপুৰত সন্ধান পোৱা গৈছে এক বিৰল বন্যপ্ৰাণী 'ব্লেক পেন্থাৰ' অৰ্থাৎ ঘোঙৰ । দুলুং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত পোৱা গৈছে ব্লেক পেন্থাৰ বা ঘোঙৰ উপস্থিতি ।

লখিমপুৰৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহত এতিয়া পোৱা গৈছে কেতবোৰ বিৰল প্ৰজাতিৰ বন্যপ্ৰাণীৰ সন্ধান । যাৰ বাবে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তথা বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষকসকলৰ মন আনন্দিত হৈ পৰিছে ।

দুলুং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বিৰল বন্যপ্ৰাণীৰ সন্ধান (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে কেইদিনমান পূৰ্বে জিলাখনৰ কাকৈ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত লাজুকী বান্দৰৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাৰ পাছত এইবাৰ দুলুং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত পোৱা গৈছে ব্লেক পেন্থাৰ বা ঘোঙৰ সন্ধান । ৯,৯০০ হেক্টৰতকৈও অধিক বনভূমিৰ এই বনাঞ্চলখনত বন বিভাগৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে ঘোঙৰ বিচৰণৰ ফটো ৷ ইয়াকে লৈ ৰাইজে আনন্দ প্ৰকাশ কৰাৰ উপৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সামাজিক মাধ্যমযোগে এই তথ্য সদৰী কৰি সন্তোষ প্রকাশ কৰে ।

Dullung reserved forest
দুলুং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বিৰল বন্যপ্ৰাণীৰ সন্ধান (Dullung RF camera trapping)

কেইদিনমান পূৰ্বে বন বিভাগে দুলুং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অভ্যন্তৰত বিভিন্ন স্থানত কেমেৰা সংস্থাপন কৰে । বনাঞ্চলখনত বন্যপ্রাণীৰ উপস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰিবৰ বাবে বন বিভাগে এনেদৰে কেমেৰাসমূহ স্থাপন কৰিছিল । সেই কেমেৰাসমূহ এদিন পূৰ্বে উঠাই আনি পৰীক্ষা কৰাত এটা ব্লেক পেন্থাৰ বা ঘোঙৰ বিচৰণৰ ফটো বন বিভাগে প্ৰত্যক্ষ কৰে ।

Dullung reserved forest
দুলুং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বিৰল বন্যপ্ৰাণীৰ সন্ধান (Dullung RF camera trapping)

আনহাতে, ঘোঙৰ উপৰি বনাঞ্চলখনত বন মেকুৰী, ফুটুকী বাঘ আদি বিভিন্ন বন্যপ্রাণী বিচৰণৰ ফটোও কেমেৰাত বন্দী হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত দুলুং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বন বিষয়া আব্দুল মতিনে কয়, "ছেন্সৰ কেমেৰা ফিটিং কৰিছিলোঁ । তাৰ উপস্থিতি কেমেৰাত ধৰা পৰিছে । ব্লেক পেন্থাৰ, যাক ঘোং বুলি কয় । ঘোংটো আমাৰ কেমেৰাৰ ফুটেজত পৰিলক্ষিত হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক :কেৱল মহিলাই চলোৱা অসমৰ এখন জিলা
লগতে পঢ়ক :বাঁহ-বেতৰ শিল্পলৈ জিআই টেগ, উৎফুল্লিত শিল্পীসকল

TAGGED:

DULLUNG RESERVED FOREST
লখিমপুৰত ওলাইছে ঘোং
দুলুং সংৰক্ষিত বনাঞ্চল
ইটিভি ভাৰত অসম
BLACK PANTHER IN DULLUNG RF

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.