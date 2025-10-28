মঞ্চই মঞ্চই চলিছে কংস বধৰ আখৰা: দেউৰী ভাষাত প্ৰদৰ্শন হ'ব সম্পূৰ্ণ ৰাসলীলা
ৰাস মহোৎসৱৰ সময়ত মাজুলী পৰিণত হয় দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ । খোল-তাল, বাঁহীৰ সুৰ, ৰাস গীতৰ মধুৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে সত্ৰ নগৰী ।
Published : October 28, 2025 at 2:45 PM IST
মাজুলী: দুৰ্গা পূজাৰ পিছতেই লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত সত্ৰ নগৰী মাজুলীত আৰম্ভ হয় ৰাসৰ নাট মেলা । ইয়াৰ পিছতেই যেন গকুল-মথুৰা-বৃন্দাবনলৈ পৰ্যবসিত হয় মাজুলী । কৃষ্ণৰ বাঁহীৰ মধুৰ গুঞ্জনে সকলোকে আকৰ্ষণ কৰে । নদীদ্বীপলৈ ঢাপলি মেলে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকে । সকলোৱেই যেন অপেক্ষা কৰি ৰাস আৰম্ভ হোৱা সেই বিশেষ মুহূৰ্তলৈকে ।
জুবিন গাৰ্গবিহীন এই বছৰৰ মাজুলীৰ প্ৰথম ৰাস । জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ পাছত এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে ৰাজ্যবাসী । জুবিন গাৰ্গ অবিহনে যেন এতিয়া ৰাজ্যত সকলো আধৰুৱা । এই শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজতে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মাজুলিবাসীয়ে আয়োজন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ৰাস মহোৎসৱ । এই ৰাস মহোৎসৱৰ সময়ত মাজুলী পৰিণত হয় দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ । এতিয়া খোল-তাল, বাঁহীৰ সুৰ, ৰাস গীতৰ মধুৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সত্ৰনগৰী ।
এই ৰাসৰ বাবেই বান-বাৰিষাৰ দুৰ্যোগ দুৰ্ভাৱনা পাহৰি পেলাইছে মাজুলীবাসীয়ে । ৰাস উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে মাজুলী সত্ৰ আৰু মঞ্চসমূহো । মাজুলীৰ ১২ খন সত্ৰৰ লগতে প্ৰায় অৰ্দ্ধ শতাধিক ৰংগমঞ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব এই ৰাস । ৰাস মহোৎসৱলৈ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত এতিয়া শিশু কৃষ্ণৰ জন্মলীলাৰ লগতে সম্পূৰ্ণ ৰাসৰ আখৰা চলিছে মাজুলীত ।
এয়া মাজুলীৰ উজনি মাজুলী সাংস্কৃতিক ঐক্যমঞ্চই আয়োজন কৰা ৰাসৰ আখৰাৰ দৃশ্য । ৪ নৱেম্বৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে এই ৰাসৰ । উজনি মাজুলী সাংস্কৃতিক ঐক্যমঞ্চই আয়োজন কৰা এই ৰাসত প্ৰথম দিনা প্ৰথমবাৰৰ দেউৰী ভাষাত সম্পূৰ্ণ ৰাসলীলা প্ৰদৰ্শন হ'ব । দ্বিতীয় দিনা পৰম্পৰাগত ৰাসলীলা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে শেষৰ দিনা মহিলা ৰাস অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি আয়োজক সকলে জানিবলৈ দিছে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী আয়োজকে কয়,"উজনি মাজুলী সাংস্কৃতিক ঐক্যমঞ্চৰ উদ্য়োগত এইবাৰ দেউৰী ভাষাত সম্পূৰ্ণ ৰাসলীলাৰ আয়োজন কৰিছো । এইক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছো ।"