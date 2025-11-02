ETV Bharat / state

দৰ্শনাৰ্থীক আদৰিবলৈ সাজু হাউলী, হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ

হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ ৷ ৫ নৱেম্বৰৰ পৰা পোন্ধৰদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে হাউলী ৰাস মহোৎসৱ ।

Preparations for the Hauli Raas Festival
হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 2, 2025 at 2:59 PM IST

বৰপেটা: বৰপেটা জিলাৰ ঐতিহাসিক চহৰ হাউলী ৷ কোচ ৰজা চণ্ডী বৰুৱাৰ ৰাজধানী হাউলীত অহা ৫ নবেম্বৰৰ পৰা ১৫ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হ'ব হাউলী ৰাস মহোৎসৱ ৷ এইবেলি ৯৮ সংখ্যক বৰ্ষৰ বাবে আয়োজিত এই ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি সম্প্ৰতি তুংগত উঠিছে । বতৰৰ বিধি-পথালিৰ মাজতে চলা ব্যাপক প্ৰস্তুতিৰ অংশ হিচাপে ৰাস মন্দিৰটোৰ উপৰি উদযাপনস্থলী সজাই তোলাৰ কাম অব্যাহত আছে ।

একেদৰে মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ সজাই তোলাৰ কাম শিল্পীসকলে ক্ষীপ্ৰ গতিত আগবঢ়াইছে । উল্লেখযোগ্য যে ধৰ্মগ্ৰন্থত উল্লেখ থকা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত সম্পৰ্কিত চৰিত্ৰবোৰক মৃন্ময় মূৰ্তিৰ সহায়ত এই ৰাস মহোৎসৱত দাঙি ধৰা হয় ।‌ হাউলীৰ ৰাস মৃন্ময় প্ৰতিমাৰ বাবে বাবেও বিখ্যাত । অৱশ্যে এইবাৰ প্ৰথমবাৰলৈ মানব প্ৰতিমাও থাকিব বুলি সদৰী কৰে প্ৰতিমা উপ-সমিতিৰ সম্পাদক সঞ্জয় চৌধুৰীয়ে ।

হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে সদৰী কৰে,"এইবাৰ ৰাসথলীত প্ৰায় চাৰে তিনিশ আকৰ্ষণীয় প্ৰতিমা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ।‌ ধৰ্মগ্ৰন্থসমূহত ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত সম্পৰ্ক থকা যিবোৰ চৰিত্ৰৰ উল্লেখ আছে সেইবোৰেই প্ৰতিমাৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰা হ'ব । আনহাতে সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি এইবাৰ ৰাসথলীত এখন বিশেষ ষ্ট'লৰ ব্যৱস্থা থাকিব । তাত ৰাইজে সুধাকণ্ঠগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ সক্ষম হ'ব । একেদৰে শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামতো এটা পৃথক ষ্ট'ল থাকিব । সেই ষ্ট'লত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ ব্যৱস্থা থকাৰ উপৰি তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব । হাউলীৰ ৰাসত লাখ লাখ লোকৰ আগমন হয় ।"

Preparations for the Hauli Raas Festival
ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত সম্পৰ্ক থকা চৰিত্ৰ উন্মোচন (ETV Bharat Assam)

এনে ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাস মহোৎসৱ সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে উদযাপন সমিতিয়ে । ৰাস উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তৰুণ চন্দ্ৰ নাথে কয়,"জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই হউলীৰ ৰাসৰ উদ্ধোধনী অনুষ্ঠান ৰূপে প্ৰতিবছৰে ৰূপায়ণ কৰি অহা শব্দ থকা আতচবাজী এইবাৰ প্ৰদৰ্শন কৰা নহয় । ‌তাৰ বিপৰীতে শব্দবিহীন আতচবাজী ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব । ‌আনহাতে ৰাস মহোৎসৱ থলীত জুবিন গাৰ্গৰ বহুকেইখন প্ৰতিচ্ছবি ৰখা হ'ব । ‌একেদৰে সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাকো তেওঁৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ লগত সংগতি ৰাখি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ।"

Preparations for the Hauli Raas Festival
সাজু হৈ উঠিছে মূৰ্তিসমূহ (ETV Bharat Assam)

