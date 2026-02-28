ETV Bharat / state

দৌলমহোৎসৱলৈ মাজত কেইটিমান দিন, সত্ৰৰ দালানত হোলী গীতৰ ৰোল

বৰপেটা সত্ৰৰ দালানত নিশা যুৱকৰ হোলী গীতৰ ৰোল ৷ দৌলমহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি সম্পন্ন ৷

Preparations for the Doul Utsav at Barpeta Satra completed
বৰপেটা সত্ৰৰ দালানত নিশা যুৱকৰ হোলী গীতৰ ৰোল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 28, 2026 at 4:10 PM IST

3 Min Read
বৰপেটা: দুৱাৰদলিত বৰপেটাবাসীৰ প্ৰাণৰ দৌল মহোৎসৱ ৷ দৌল মহোৎসৱ বুলি কলেই এক অনামী পুলকত নাঁচি উঠে বৰপেটাবাসীৰ দেহ মন প্ৰাণ ৷ বৰপেটা সত্ৰত ২ মাৰ্চ সোমবাৰৰ পৰা পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বিখ্যাত দৌল মহোৎসৱ ৷ সত্ৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি পালন কৰা দৌল মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি সোমবাৰে বহ্নুৎসৱ বা গোন্ধ যাত্ৰা মঙ্গলবাৰ, বুধবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে ভৰদৌল আৰু শুক্ৰবাৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব সুৱেৰী বা ফাকুৱা ৷

দৌলক লৈ আপোন বিভোৰ বৰপেটাবাসী:

বৰপেটা যিমানেই দৌল মহোৎসৱ ওচৰ চাপি আহিছে সিমানেই হোলী গীতৰ উতলা সুৰে পৰাণ মতলীয়া কৰি তুলিছে বৰপেটাবাসীক ৷ বৰপেটা সত্ৰৰ দালানত নিশা বৰপেটাৰ যুৱকৰ হোলী গীতৰ ৰোল ৷ বৰপেটাৰ প্ৰতিখন হাটীৰ যুৱকসকলে কৰ্মৰ পৰা উভতি আহি এনেদৰেই নিশা দুপৰলৈকে হোলী গীত গাই উন্মনা হৈ পৰিছে কৃষ্ণপ্ৰেমত ৷

বৰপেটা সত্ৰৰ দালানত নিশা যুৱকৰ হোলী গীতৰ ৰোল (ETV Bharat Assam)

বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া ড৹ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে বৰপেটা সত্ৰত শ্ৰীশ্ৰী কৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।‌ বুঢ়া সত্ৰীয়াগৰাকীয়ে কয়, "অহা ২ মাৰ্চৰ পৰা ৬ মাৰ্চলৈ ৫ দিনীয়া দৌল মহোৎসৱ প্ৰথম দিনা বহ্নুৎসৱ বা গোন্ধ যাত্ৰা ৷

গোন্ধ যাত্ৰাৰ দিনা বিয়লিৰ ভাগত গোসাইক মণিকূটৰ পৰা উলিয়াই অনা হয় ৷ গায়ন-বায়নে গীত গাই উলিয়াই আনে ৷ মণিকূটৰ পৰা উলিয়াই আনি মঠৰ চোতালত ৰখা হয় ৷ পূজাৰীয়ে গোঁসাইৰ বিগ্ৰহক স্নান কৰায় ৷ যেতিয়া ক্ষণ মিলে সন্ধিয়াৰ পৰত টুপৰ চোতালত মেজিৰ জুই জ্বলোৱা হয় আৰু মেজিৰ জুইৰ চাৰিওফালে ভকত সকলে গোঁসাইক সাত পাক ঘূৰাই যোগমোহন গৃহত ৰখা হয় ৷ যোগমোহন গৃহত যেতিয়া ক্ষণ মিলে দৌলত তোলা হয় ৷ পিছদিনাখন ভৰদৌল আৰম্ভ হয় ৷"

Preparations for the Doul Utsav at Barpeta Satra completed
হোলী গীত গোৱাত ব্যস্ত একাংশ যুৱক (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়,"পূজাৰীয়ে পূজা কৰাৰ পিছত বুঢ়া সত্ৰীয়াই ফাঁকু দিয়াৰ পিছত ভকত সকলে ফাঁকু দিব লাগে তেনেকৈয়ে ভৰ দৌল পালন কৰা হয় ৷ নক্ষত্ৰ ক্ষণ অনুসৰি এইবাৰ তিনিদিনীয়া ভৰদৌল ৷ ভৰদৌলৰ পিছদিনাখন সুৱেৰী ৷ সুৱেৰীৰ প্ৰথা অনুসৰি কলবাৰী সত্ৰত হেকেটা খুৱাবলৈ লৈ যোৱা হয় ৷ ভকতসকলে হেকেটা খুৱাবলৈ নিয়ে ৷ তাৰ পৰা আকৌ হোলীগীত গাই গাই আহি সত্ৰ প্ৰদক্ষিণ কৰা হয় সাত বাৰ ৷ সত্ৰ প্ৰদক্ষিণ কৰি থকা সময়ত গায়ন বায়নে গীত গায় মঠৰ চোতালত ৷ তাৰ পিছত বোলবলনি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ৷ বোলবলনি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এজন ভকতে কৃষ্ণৰ ভাও লয় আৰু এজন ভকতে লক্ষ্মীৰ ভাও লৈ কৃষ্ণ আৰু লক্ষ্মীৰ দণ্ড হয় পিছত কৃষ্ণই হাৰে ৷ এনেকৈয়ে আধ্যাত্মিক উৎসৱ এটা হয় ৷ দৌল মহোৎসৱত আধ্যাত্মিকৰ লগতে আনন্দও জড়িত হৈ থাকে ৷"

Preparations for the Doul Utsav at Barpeta Satra completed
সজাই পৰাই তোলা হৈছে বৰপেটা সত্ৰ (ETV Bharat Assam)

এইবাৰ তিনি, চাৰি আৰু পাঁচ মাৰ্চত ভৰদৌল পালিত হ'ব ।‌ ছয় মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব বৰপেটাৰ বিখ্যাত ফাকুৱা তথা হোলী উৎসৱ । দৌল মহোৎসৱত প্ৰতি বছৰে হেজাৰ হেজাৰ লোকৰ সমাগম হয় ।‌ এই বৃহৎ সংখ্যক ভক্ত তথা দৰ্শনাৰ্থীক আদৰিবলৈ তথা দৌল মহোৎসৱ সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সকলো দিশেৰে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে বুলি জনায় সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক প্ৰদীপ পাঠকে ।

