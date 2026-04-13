অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ গাঁৱত চলিছে বিহুৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি
সীমান্তৰ বৰবিল-বচাপথাৰ গাঁৱত জীয়ৰী-বোৱাৰী একত্ৰিত হৈ বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
Published : April 13, 2026 at 4:40 PM IST
সৰুপথাৰ : ৰাজ্যজুৰি ব'হাগ বিহুৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । আজি বিহুৰ উৰুকা আৰু মঙলবাৰে গৰু বিহু ৷ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ গা এতিয়া সাতখন-আঠখন ৷ কুলি-কেতেকীৰ বিননি, বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে তৎ নাইকিয়া হৈছে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ ৷ সৰুপথাৰৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বৰবিল-বচাপথাৰ গাঁৱত জীয়ৰী-বোৱাৰী একত্ৰিত হৈ বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । এফালে যদি ঢেঁকীত পিঠাগুৰি প্ৰস্তুত কৰিছে, আনফালে একাংশ মহিলাই বিহুৰ পিঠা প্ৰস্তুত কৰিছে । সমান্তৰালকৈ যুৱতীসকলে দুহাতত জেতুলা বুলাই জুৰিছে বিহুনাম ।
সৰুপথাৰত উখল-মাখল পৰিৱেশ । প্ৰকৃতিৰ বুকুলৈ পুনৰ নামিছে বসন্ত । কুলিৰ মাতে দিছে ব'হাগৰ বতৰা । অসমীয়াৰ বাবে ব'হাগ মানেই কেৱল এটা মাহ নহয়, ই এক আৱেগ, এক পৰিচয় । এইবাৰৰ ৰঙালী বিহুৰ প্ৰস্তুতিয়ে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে সৰুপথাৰৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ উৰিয়ামঘাটৰ বৰবিল-বচাপথাৰ গাঁৱত ।
এইবাৰৰ বিহু অসমীয়াৰ বাবে কিছু পৃথক । কাৰণ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গবিহীন এয়া প্ৰথমটো ব'হাগ বিহু । অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ অনুপস্থিতি সকলোৰে বাবে বেদনাদায়ক যদিও পৰম্পৰা তথা অসমীয়াৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিক সজীৱ কৰি ৰখাৰ সংকল্প লৈছে সৰুপথাৰবাসীয়ে । তেওঁলোকৰ মতে সংস্কৃতি জীয়াই থাকিলেহে জাতি জীয়াই থাকিব । অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বৰবিল-বচাপথাৰ গাঁৱত এতিয়া কাৰোৱেই আহৰি নাই । সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল হোৱা সত্ত্বেও ৰাইজৰ মাজত থকা এই সাংস্কৃতিক একতাই এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । জুবিন গাৰ্গবিহীন প্ৰথমটো ৰঙালী বিহু সন্দৰ্ভত এগৰাকী যুৱতীয়ে কয়, " প্ৰতিটো গান শুনিলেই জুবিনদালৈ মনত পৰে । বিহু বুলি ক'লেই জুবিন দাৰ গানে । তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ । তেওঁ অবিহনে এই উৎসৱ কেৱল সংস্কৃতিক জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থতে বুলি ক'ব পাৰি ।"
গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰৰে ঢেঁকীশালত এতিয়া বিৰামহীন শব্দ শুনা গৈছে । বিহুৰ বাবে পিঠাগুৰি খুন্দাত ব্যস্ত মহিলাসকল । কোনোৱে যদি পিঠাগুৰি খুন্দিছে, কোনোৱে আকৌ তিল পিঠা, ঘিলা পিঠা আৰু সুতুলি পিঠা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । এগৰাকী মহিলাই কয়, "গাঁৱৰ সকলো বোৱাৰী-ছোৱালী একত্ৰিত হৈ বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে ।"
ইফালে গাঁৱৰ যুৱতীসকলেও পুৱাই জেতুকাৰ পাত ছিঙি আনিছে আৰু একেলগে বহি হাতত বুলাইছে । কেৱল পিঠা-লাড়ু বনোৱাই নহয় কামৰ মাজে মাজে সকলোৱে জুৰিছে বিহুনাম । গাঁৱৰে এগৰাকী ছোৱালীয়ে কয়, "আমি গাভৰুসকলে দুহাতত জেতুকা বুলাইছোঁ । প্ৰতিবছৰে আমি এনেকৈ একেলগে বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলাও ।"
