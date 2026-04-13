অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ গাঁৱত চলিছে বিহুৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি

সীমান্তৰ বৰবিল-বচাপথাৰ গাঁৱত জীয়ৰী-বোৱাৰী একত্ৰিত হৈ বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।

Rongali Bihu 2026
সৰুপথাৰত বিহুৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 13, 2026 at 4:40 PM IST

সৰুপথাৰ : ৰাজ্যজুৰি ব'হাগ বিহুৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । আজি বিহুৰ উৰুকা আৰু মঙলবাৰে গৰু বিহু ৷ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ গা এতিয়া সাতখন-আঠখন ৷ কুলি-কেতেকীৰ বিননি, বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে তৎ নাইকিয়া হৈছে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ ৷ সৰুপথাৰৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বৰবিল-বচাপথাৰ গাঁৱত জীয়ৰী-বোৱাৰী একত্ৰিত হৈ বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । এফালে যদি ঢেঁকীত পিঠাগুৰি প্ৰস্তুত কৰিছে, আনফালে একাংশ মহিলাই বিহুৰ পিঠা প্ৰস্তুত কৰিছে । সমান্তৰালকৈ যুৱতীসকলে দুহাতত জেতুলা বুলাই জুৰিছে বিহুনাম ।

সৰুপথাৰত উখল-মাখল পৰিৱেশ । প্ৰকৃতিৰ বুকুলৈ পুনৰ নামিছে বসন্ত । কুলিৰ মাতে দিছে ব'হাগৰ বতৰা । অসমীয়াৰ বাবে ব'হাগ মানেই কেৱল এটা মাহ নহয়, ই এক আৱেগ, এক পৰিচয় । এইবাৰৰ ৰঙালী বিহুৰ প্ৰস্তুতিয়ে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে সৰুপথাৰৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ উৰিয়ামঘাটৰ বৰবিল-বচাপথাৰ গাঁৱত ।

অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ গাঁৱত চলিছে বিহুৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি (ETV Bharat)

এইবাৰৰ বিহু অসমীয়াৰ বাবে কিছু পৃথক । কাৰণ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গবিহীন এয়া প্ৰথমটো ব'হাগ বিহু । অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ অনুপস্থিতি সকলোৰে বাবে বেদনাদায়ক যদিও পৰম্পৰা তথা অসমীয়াৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিক সজীৱ কৰি ৰখাৰ সংকল্প লৈছে সৰুপথাৰবাসীয়ে । তেওঁলোকৰ মতে সংস্কৃতি জীয়াই থাকিলেহে জাতি জীয়াই থাকিব । অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বৰবিল-বচাপথাৰ গাঁৱত এতিয়া কাৰোৱেই আহৰি নাই । সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল হোৱা সত্ত্বেও ৰাইজৰ মাজত থকা এই সাংস্কৃতিক একতাই এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । জুবিন গাৰ্গবিহীন প্ৰথমটো ৰঙালী বিহু সন্দৰ্ভত এগৰাকী যুৱতীয়ে কয়, " প্ৰতিটো গান শুনিলেই জুবিনদালৈ মনত পৰে । বিহু বুলি ক'লেই জুবিন দাৰ গানে । তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ । তেওঁ অবিহনে এই উৎসৱ কেৱল সংস্কৃতিক জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থতে বুলি ক'ব পাৰি ।"

জেতুকা সংগ্ৰহ কৰাত ব্যস্ত গাঁৱৰ যুৱতীসকল (ETV Bharat)

গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰৰে ঢেঁকীশালত এতিয়া বিৰামহীন শব্দ শুনা গৈছে । বিহুৰ বাবে পিঠাগুৰি খুন্দাত ব্যস্ত মহিলাসকল । কোনোৱে যদি পিঠাগুৰি খুন্দিছে, কোনোৱে আকৌ তিল পিঠা, ঘিলা পিঠা আৰু সুতুলি পিঠা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । এগৰাকী মহিলাই কয়, "গাঁৱৰ সকলো বোৱাৰী-ছোৱালী একত্ৰিত হৈ বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে ।"

গাঁৱৰ যুৱতীসকলে বিহুৰ বাবে জেতুকা ছিগিছে (ETV Bharat)
পিঠা প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত মহিলাসকল (ETV Bharat)

ইফালে গাঁৱৰ যুৱতীসকলেও পুৱাই জেতুকাৰ পাত ছিঙি আনিছে আৰু একেলগে বহি হাতত বুলাইছে । কেৱল পিঠা-লাড়ু বনোৱাই নহয় কামৰ মাজে মাজে সকলোৱে জুৰিছে বিহুনাম । গাঁৱৰে এগৰাকী ছোৱালীয়ে কয়, "আমি গাভৰুসকলে দুহাতত জেতুকা বুলাইছোঁ । প্ৰতিবছৰে আমি এনেকৈ একেলগে বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলাও ।"

