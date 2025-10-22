ETV Bharat / state

মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ মুখৰিত কৃষ্ণৰ বাঁহীৰ সপ্তম সুৰত

মাজুলীৰ আকাশে বতাহে এতিয়া কৃষ্ণৰ বাঁহীৰ সুৰ, মঞ্চই মঞ্চই চলিছে কংসবধৰ আখৰা । জুবিন গাৰ্গবিহীন প্ৰথমটো ৰাসোৎসৱ মাজুলীত ।

Preparations are underway for Lord Krishna's Ras Festival in various parts of Majuli
মাজুলীত ৰাসৰ প্ৰস্তুতিৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 22, 2025 at 2:29 PM IST

2 Min Read
মাজুলী: জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ পাছত এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে ৰাজ্যবাসী । জুবিন গাৰ্গ অবিহনে যেন সকলো এতিয়া আধৰুৱা । এই শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজতে মাজুলীবাসীয়ে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আয়োজন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱ ।

ৰাস আৰু মাজুলীৰ মাজত আছে এক এৰাব নোৱৰা সম্পৰ্ক । ৰাস বুলিলেই পোন প্ৰথমে সত্ৰপীঠ মাজুলীৰ ছবিখন সকলোৰে চকুলৈ ভাঁহি আছে । এই ৰাস মহোৎসৱৰ সময়ত মাজুলী পৰিণত হয় দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ । খোল-তাল, বাঁহীৰ সুৰ, ৰাস গীতৰ মধুৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে এতিয়া মাজুলী ।

মাজুলীত ৰাসৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)

এই ৰাসৰ বাবে বান-বাৰিষাৰ দুৰ্যোগ, দুৰ্ভাৱনা পাহৰি পেলাইছে মাজুলীবাসীয়ে । অনুপম মাজুলীৰ প্ৰকৃতিয়ে হাতবাউল দি মাতিছে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকক । ৰাস উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে মাজুলীৰ সত্ৰ আৰু মঞ্চসমূহো ।

মাজুলীৰ ১২ খন সত্ৰৰ লগতে অৰ্দ্ধ শতাধিক ৰংগমঞ্চত অনুষ্ঠিত হব এই ৰাস । মাজুলীত পালন কৰা উৎসৱসমূহৰ ভিতৰত প্ৰধান উৎসৱেই হৈছে এই ৰাস মহোৎসৱ । ৰাস মহোৎসৱলৈ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত এতিয়া শিশু কৃষ্ণৰ জন্মলীলাৰ লগতে সম্পূৰ্ণ ৰাসৰ আখৰা চলিছে এতিয়া সত্ৰনগৰী মাজুলীত ।

Preparations are underway for Lord Krishna's Ras Festival in various parts of Majuli
কণ কণ শিশুসকল ব্যস্ত ৰাসৰ আখৰাত (ETV Bharat Assam)

মাজুলীৰ শ্ৰীশ্ৰী অনিৰুদ্ধ দেৱ কৃষ্টি সংঘতো দিনৰ ভাগৰ পৰা নিশা দুপৰলৈকে এতিয়া চলিছে ৰাসৰ আখৰা । আন বছৰৰ দৰে এইবাৰো পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এই শ্ৰীশ্ৰী অনিৰুদ্ধ দেৱ কৃষ্টি সংঘত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই ৰাস । সমূহ মাজুলীবাসীৰ লগতে সমগ্র অসমবাসীক তেওঁলোকৰ এই ৰাস দৰ্শন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰন জনাই আয়োজকসকলে ।

Preparations are underway for Lord Krishna's Ras Festival in various parts of Majuli
নিশা দুপৰলৈকে এতিয়া চলিছে ৰাসৰ আখৰা (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী ৰাসৰ লগত জড়িত ব্যক্তিয়ে কয়, "শৰৎ মানেই যেন এক শাৰদীয় আনন্দ । কিন্তু আমাৰ মাজৰ পৰা কায়িকভাৱে জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণ ঘটিল । তথাপিও আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষা কৰি বিগত বছৰবোৰৰ দৰে এইবাৰো আমাৰ ৰাসৰ আয়োজন কৰা হৈছে । গতিকে শৰতৰ এই মধুৰ ক্ষণত আমাৰ মাজুলীবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসী যেন আহি আমাৰ এই শাৰদীয় উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰে তাকেই কামনা কৰিছোঁ ।"

