মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ মুখৰিত কৃষ্ণৰ বাঁহীৰ সপ্তম সুৰত
মাজুলীৰ আকাশে বতাহে এতিয়া কৃষ্ণৰ বাঁহীৰ সুৰ, মঞ্চই মঞ্চই চলিছে কংসবধৰ আখৰা । জুবিন গাৰ্গবিহীন প্ৰথমটো ৰাসোৎসৱ মাজুলীত ।
Published : October 22, 2025 at 2:29 PM IST
মাজুলী: জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ পাছত এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে ৰাজ্যবাসী । জুবিন গাৰ্গ অবিহনে যেন সকলো এতিয়া আধৰুৱা । এই শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজতে মাজুলীবাসীয়ে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আয়োজন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱ ।
ৰাস আৰু মাজুলীৰ মাজত আছে এক এৰাব নোৱৰা সম্পৰ্ক । ৰাস বুলিলেই পোন প্ৰথমে সত্ৰপীঠ মাজুলীৰ ছবিখন সকলোৰে চকুলৈ ভাঁহি আছে । এই ৰাস মহোৎসৱৰ সময়ত মাজুলী পৰিণত হয় দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ । খোল-তাল, বাঁহীৰ সুৰ, ৰাস গীতৰ মধুৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে এতিয়া মাজুলী ।
এই ৰাসৰ বাবে বান-বাৰিষাৰ দুৰ্যোগ, দুৰ্ভাৱনা পাহৰি পেলাইছে মাজুলীবাসীয়ে । অনুপম মাজুলীৰ প্ৰকৃতিয়ে হাতবাউল দি মাতিছে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকক । ৰাস উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে মাজুলীৰ সত্ৰ আৰু মঞ্চসমূহো ।
মাজুলীৰ ১২ খন সত্ৰৰ লগতে অৰ্দ্ধ শতাধিক ৰংগমঞ্চত অনুষ্ঠিত হব এই ৰাস । মাজুলীত পালন কৰা উৎসৱসমূহৰ ভিতৰত প্ৰধান উৎসৱেই হৈছে এই ৰাস মহোৎসৱ । ৰাস মহোৎসৱলৈ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত এতিয়া শিশু কৃষ্ণৰ জন্মলীলাৰ লগতে সম্পূৰ্ণ ৰাসৰ আখৰা চলিছে এতিয়া সত্ৰনগৰী মাজুলীত ।
মাজুলীৰ শ্ৰীশ্ৰী অনিৰুদ্ধ দেৱ কৃষ্টি সংঘতো দিনৰ ভাগৰ পৰা নিশা দুপৰলৈকে এতিয়া চলিছে ৰাসৰ আখৰা । আন বছৰৰ দৰে এইবাৰো পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এই শ্ৰীশ্ৰী অনিৰুদ্ধ দেৱ কৃষ্টি সংঘত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই ৰাস । সমূহ মাজুলীবাসীৰ লগতে সমগ্র অসমবাসীক তেওঁলোকৰ এই ৰাস দৰ্শন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰন জনাই আয়োজকসকলে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী ৰাসৰ লগত জড়িত ব্যক্তিয়ে কয়, "শৰৎ মানেই যেন এক শাৰদীয় আনন্দ । কিন্তু আমাৰ মাজৰ পৰা কায়িকভাৱে জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণ ঘটিল । তথাপিও আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষা কৰি বিগত বছৰবোৰৰ দৰে এইবাৰো আমাৰ ৰাসৰ আয়োজন কৰা হৈছে । গতিকে শৰতৰ এই মধুৰ ক্ষণত আমাৰ মাজুলীবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসী যেন আহি আমাৰ এই শাৰদীয় উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰে তাকেই কামনা কৰিছোঁ ।"