৩ হাজাৰ মহিলাই একেলগে দিহানাম পৰিৱেশনৰ বৃহৎ প্ৰস্তুতি
আৰাধনা মহিলা সমিতিৰ সৌজন্যত সোণাপুৰত সফলতাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায় দিহানামৰ এক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা ।
Published : October 6, 2026 at 4:06 PM IST
সোণাপুৰ : তিনি হাজাৰ মহিলাৰ হৰিনামেৰে মুখৰিত হ'ব আকাশ-বতাহ । ইতিমধ্যে তাৰ বাবে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি । কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন স্থানৰ আইমাতৃসকলৰ পৰিবেশনত এক অনন্য মাত্ৰা লাভ কৰিব দিহানামে ।
ইয়াৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে চলিছে দিহানামৰ কৰ্মশালা । দিহানামক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই প্ৰয়াস । এই অনুষ্ঠানৰ বাবে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ কৰ্তৃপক্ষই সকলো প্ৰকাৰে সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ।
সোণাপুৰত দিহানামৰ বিশেষ কৰ্মশালা
৩ হাজাৰ মহিলাৰ একেলগে দিহানাম পৰিবেশনৰ বৃহৎ প্ৰস্তুতি । অসমীয়া জাতিৰ চহকী লোক-সংস্কৃতিৰ অন্যতম উজ্জ্বল ৰত্ন 'দিহানাম'ক বিশ্ব দৰবাৰত এক সুকীয়া মৰ্যাদাৰে দাঙি ধৰাৰ উদ্দেশ্যে একাংশ উদ্যমী অসমীয়া মহিলাই গ্ৰহণ কৰিছে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ।
আৰাধনা মহিলা সমিতিৰ সৌজন্যত সোণাপুৰত সম্প্ৰতি সফলতাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায় দিহানামৰ এক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা । লোক-সংস্কৃতিৰ এই মূল্যৱান সম্পদবিধ সংৰক্ষণ, সম্প্ৰসাৰণ আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত শুদ্ধ ৰূপত বহুল প্ৰচাৰ কৰাটোৱে হৈছে এই উদ্যোগৰ মূল উদ্দেশ্য ।
ধাৰাবাহিক প্ৰশিক্ষণ আৰু প্ৰস্তুতি
অসমীয়া ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰাৰ অন্যতম বাহক দিহানামৰ শুদ্ধ চৰ্চা চলাই নিবলৈ উদ্যোক্তাসকলে কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ মহিলাসকলক একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে । এই লক্ষ্যৰে অঞ্চলসমূহত ধাৰাবাহিকভাৱে দিহা নামৰ প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰাৰ এক বিস্তৃত কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
কৰ্মশালাসমূহৰ জৰিয়তে অংশগ্ৰহণকাৰী মহিলাসকলক দিহানামৰ সুৰ, তাল, মান আৰু ঐতিহ্যপূৰ্ণ নিয়ম-নীতিৰ বিষয়ে গভীৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব, যাতে তেওঁলোকক একোজন সুনিপুণ দিহানামৰ আয়তী হিচাপে গঢ়ি তুলিব পৰা যায় ।
৩ হাজাৰ আয়তীৰ সমাৱেশেৰে ইতিহাস ৰচাৰ পৰিকল্পনা
এই বৃহৎ অভিযানৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় দিশটো হৈছে এক অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশনৰ পৰিকল্পনা । প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত প্ৰায় তিনি হাজাৰগৰাকী আয়তীয়ে একেলগে, একে স্থানতে দিহানাম পৰিৱেশন কৰি সমগ্ৰ বিশ্বৰ সন্মুখত অসমীয়া লোক-সংস্কৃতিৰ মহিমা দাঙি ধৰিব ।
আয়োজক সমিতিয়ে জনোৱা অনুসৰি, চলিত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত অথবা অহা বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত এই বৃহৎ আয়তী সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী আয়োজকে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে আমি ৩ হাজাৰ আইমাতৃয়ে দিহানাম পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ । বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাই নহয়, আমি শংকৰদেৱ-মাধৱদেৱ দুয়োজনা গুৰুৰে নাম স্মৰণ কৰি বিশ্বত প্ৰচাৰৰ কাৰণে এই দিহানামভাগ কৰিব ওলাইছোঁ ।"
সংস্কৃতিপ্ৰেমী ৰাইজ আৰু স্থানীয় লোকে আৰাধনা মহিলা সমিতিৰ এই ব্যতিক্ৰমী আৰু প্ৰশংসনীয় উদ্যোগক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে ই অসমৰ সাংস্কৃতিক প্ৰেক্ষাপটত এক সোণালী অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।