ETV Bharat / state

৩ হাজাৰ মহিলাই একেলগে দিহানাম পৰিৱেশনৰ বৃহৎ প্ৰস্তুতি

আৰাধনা মহিলা সমিতিৰ সৌজন্যত সোণাপুৰত সফলতাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায় দিহানামৰ এক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা ।

Dihanam by 3000 women
৩ হাজাৰ মহিলাই একেলগে দিহানাম পৰিৱেশনৰ বৃহৎ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 6, 2026 at 4:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ : তিনি হাজাৰ মহিলাৰ হৰিনামেৰে মুখৰিত হ'ব আকাশ-বতাহ । ইতিমধ্যে তাৰ বাবে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি । কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন স্থানৰ আইমাতৃসকলৰ পৰিবেশনত এক অনন্য মাত্ৰা লাভ কৰিব দিহানামে ।

ইয়াৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে চলিছে দিহানামৰ কৰ্মশালা । দিহানামক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই প্ৰয়াস । এই অনুষ্ঠানৰ বাবে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ কৰ্তৃপক্ষই সকলো প্ৰকাৰে সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ।

৩ হাজাৰ মহিলাই একেলগে দিহানাম পৰিৱেশনৰ বৃহৎ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)

সোণাপুৰত দিহানামৰ বিশেষ কৰ্মশালা

৩ হাজাৰ মহিলাৰ একেলগে দিহানাম পৰিবেশনৰ বৃহৎ প্ৰস্তুতি । অসমীয়া জাতিৰ চহকী লোক-সংস্কৃতিৰ অন্যতম উজ্জ্বল ৰত্ন 'দিহানাম'ক বিশ্ব দৰবাৰত এক সুকীয়া মৰ্যাদাৰে দাঙি ধৰাৰ উদ্দেশ্যে একাংশ উদ্যমী অসমীয়া মহিলাই গ্ৰহণ কৰিছে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ।

আৰাধনা মহিলা সমিতিৰ সৌজন্যত সোণাপুৰত সম্প্ৰতি সফলতাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায় দিহানামৰ এক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা । লোক-সংস্কৃতিৰ এই মূল্যৱান সম্পদবিধ সংৰক্ষণ, সম্প্ৰসাৰণ আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত শুদ্ধ ৰূপত বহুল প্ৰচাৰ কৰাটোৱে হৈছে এই উদ্যোগৰ মূল উদ্দেশ্য ।

Dihanam by 3000 women
৩ হাজাৰ মহিলাই একেলগে দিহানাম পৰিৱেশনৰ বৃহৎ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)

ধাৰাবাহিক প্ৰশিক্ষণ আৰু প্ৰস্তুতি

অসমীয়া ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰাৰ অন্যতম বাহক দিহানামৰ শুদ্ধ চৰ্চা চলাই নিবলৈ উদ্যোক্তাসকলে কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ মহিলাসকলক একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে । এই লক্ষ্যৰে অঞ্চলসমূহত ধাৰাবাহিকভাৱে দিহা নামৰ প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰাৰ এক বিস্তৃত কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

কৰ্মশালাসমূহৰ জৰিয়তে অংশগ্ৰহণকাৰী মহিলাসকলক দিহানামৰ সুৰ, তাল, মান আৰু ঐতিহ্যপূৰ্ণ নিয়ম-নীতিৰ বিষয়ে গভীৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব, যাতে তেওঁলোকক একোজন সুনিপুণ দিহানামৰ আয়তী হিচাপে গঢ়ি তুলিব পৰা যায় ।

Dihanam by 3000 women
৩ হাজাৰ মহিলাই একেলগে দিহানাম পৰিৱেশনৰ বৃহৎ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)

৩ হাজাৰ আয়তীৰ সমাৱেশেৰে ইতিহাস ৰচাৰ পৰিকল্পনা

এই বৃহৎ অভিযানৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় দিশটো হৈছে এক অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশনৰ পৰিকল্পনা । প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত প্ৰায় তিনি হাজাৰগৰাকী আয়তীয়ে একেলগে, একে স্থানতে দিহানাম পৰিৱেশন কৰি সমগ্ৰ বিশ্বৰ সন্মুখত অসমীয়া লোক-সংস্কৃতিৰ মহিমা দাঙি ধৰিব ।

আয়োজক সমিতিয়ে জনোৱা অনুসৰি, চলিত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত অথবা অহা বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত এই বৃহৎ আয়তী সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।

Dihanam by 3000 women
৩ হাজাৰ মহিলাই একেলগে দিহানাম পৰিৱেশনৰ বৃহৎ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী আয়োজকে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে আমি ৩ হাজাৰ আইমাতৃয়ে দিহানাম পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ । বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাই নহয়, আমি শংকৰদেৱ-মাধৱদেৱ দুয়োজনা গুৰুৰে নাম স্মৰণ কৰি বিশ্বত প্ৰচাৰৰ কাৰণে এই দিহানামভাগ কৰিব ওলাইছোঁ ।"

সংস্কৃতিপ্ৰেমী ৰাইজ আৰু স্থানীয় লোকে আৰাধনা মহিলা সমিতিৰ এই ব্যতিক্ৰমী আৰু প্ৰশংসনীয় উদ্যোগক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে ই অসমৰ সাংস্কৃতিক প্ৰেক্ষাপটত এক সোণালী অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :নিমিষা ঠাকুৰীয়া হত্যাকাণ্ড : মূল অভিযুক্ত আছিক আলী গুলীবিদ্ধ
লগতে পঢ়ক :পেঞ্চনৰ আশাত চকুলো টুকি দিন গণিছে পঞ্চায়ত সচিবে, দিন হাজিৰা কৰিবলগা পৰিস্থিতি

TAGGED:

দিহানাম
সোণাপুৰত দিহানামৰ কৰ্মশালা
দিহানামৰ কৰ্মশালা
৩ হাজাৰ মহিলাৰ দিহানাম
DIHANAM BY 3000 WOMEN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.