মিনি পহলগামত শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব জাতিংগা মহোৎসৱ; এইবাৰ কি হ’ব মহোৎসৱৰ বিশেষ আকৰ্ষণ... জানক সবিশেষ

মহোৎসৱৰ পূৰ্বেই জাতিংগা আৰু দৈহিং গাঁৱত ১৬৩ ধাৰা জাৰি জিলা প্ৰশাসনৰ । বলিউডৰ গায়ক আহিব জাতিংগালৈ ।

Jatinga festival 2025 preparation
2024 চনৰ 8 নৱেম্বৰত জাতিংগা মহোৎসৱত সংগীত পৰিবেশনৰ সময়ত নীৰজ শ্ৰীধৰ (বম্বে ভাইকিংছ) (Jatinga festival FB Page)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 4, 2025 at 11:36 AM IST

3 Min Read
হাফলং : অহা ৮ আৰু ৯ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব জাতিংগা মহোৎসৱ । সপ্তম সংখ্যক জাতিংগা মহোৎসৱৰ বাবে ইতিমধ্য়ে প্ৰস্তুতি তুংগত । ডিমা হাছাও জিলাৰ সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ হস্ততাত শিল্প আৰু থলুৱা খাদ্যৰ বিপণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আয়োজন কৰা হৈছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ । কি কি থাকিব জাতিংগা মহোৎসৱত ? এই সন্দৰ্ভত সদৰী কৰিছে ডিমা হাছাও জিলা পৰ্যটন বিভাগৰ অধ্যক্ষ জশৃংদাও ফংলোৱে ।

কি কি থাকিব জাতিংগা মহোৎসৱত ?

এই সন্দৰ্ভত ডিমা হাছাও জিলাৰ পৰ্যটন বিভাগৰ অধ্যক্ষ জশৃংদাও ফংলোই সোমবাৰে এক সংবাদমেল যোগে সদৰী কৰিছে । জাতিংগাত অহা দেশ-বিদেশৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰৰ সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ লগতে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পৃষ্ঠপোষকতাত জাতিংগা মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ডিমা হাছাও জিলাৰ পৰ্যটন বিভাগৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে । ফংলোৱে কয়, "এই বছৰ ৮ আৰু ৯ নৱেম্বৰত জাতিংগা মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব । চৰাইৰ আত্মহত্যা কৰা ৰহস্যৰ ওপৰত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে ২০১০ চনত প্ৰথমবাৰ জাতিংগা মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় । ইয়াৰ পিচত বহুবছৰ জাতিংগা মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হোৱা নাই । ২০১৯ চনত পুনৰ জাতিংগা মহোৎসৱ আৰম্ভ হয় । ২০২১ চনৰ পৰা উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে জাতিংগা মহোৎসৱ ।"

জাতিংগা মহোৎসৱ ২০২৫ৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)

বলিউডৰ গায়ক আহিব জাতিংগালৈ :

পৰ্যটন বিভাগৰ অধ্যক্ষই কয়, "এইবাই জাতিংগা মহোৎসৱৰ মূল আকৰ্ষণ হৈছে বলিউডৰ গায়ক শ্বান । লগতে থাকিব আন আন শিল্পী তথা মেঘালয়-নাগালেণ্ডৰ বেণ্ড। সংগীত পৰিৱেশন কৰিব স্থানীয় শিল্পীসকলৰ লগতে এইবাৰ হৰ্ণবিল মহোৎসৱত ৰক কনছাৰ্টত অংশগ্ৰহণ কৰা স্থানীয় নৱ বেণ্ড । মহোৎসৱস্থলীত থাকিব বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ থলুৱা খাদ্য়ৰ ষ্টল আৰু হস্ত তাঁতশিল্পৰ প্ৰদৰ্শনী ।" ফংলোই কয়," জাতিংগা মহোৎসৱ হোৱা ঠাইক কোৱা হয় মিনি পহলগাম । জাতিংগা মহোৎসৱলৈ অহা পৰ্যটকসকল থাকিব পাৰিব মহোৎসৱস্থলীত থকা কেম্পত ।"

পক্ষীকুলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সজাগতাৰ আহ্বান :

আনহাতে এই মহোৎসৱৰ সমান্তৰালভাৱে জাতিংগালৈ অহা পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সষ্টম হৈছে ডিমা হাছাও প্ৰশাসন । জিলাৰ দণ্ডাধীশ তথা আয়ুক্ত মুনিন্দ্ৰ নাথ ঙাটেই সকলোকে পক্ষীকুলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সজাগ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে । বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নৱেম্বৰলৈকে পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমন হয় জাতিংগালৈ । ইতিমধ্যে জাতিংগা আৰু দৈহিং গাঁৱত পৰিভ্ৰমী পক্ষীবোৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ অধীনত জাতিংগা আৰু দৈহিং গাঁৱত ১৬৩ ধাৰাৰ অধীনত পেট্ৰ'মেক্স বা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লাইট জ্বলোৱাৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে ।

দৈহিং গাঁৱত ১৬৩ ধাৰা জাৰি :

এই সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্ত মুনিন্দ্ৰ নাথ ঙাটেই কয়, "ইতিমধ্য়ে আমাৰ খণ্ড বন বিষয়াসকলে জনাইছে যে পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । সেইবাবে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ অধীনত জাতিংগা আৰু দৈহিং গাঁৱত ১৬৩ ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে । কোনোৱে যাতে এই চৰাইবোৰ ধৰি নাৰাখে বা মাৰি নেপেলায় । ইতিমধ্যে জাতিংগা দৈহিং আৰু উমৰংছ নিউটুংবুং গাঁৱত পৰিভ্ৰমী চৰাই অহা আৰম্ভ হৈছে । এই চৰাইবোৰ চোৱাত বাধা নাই; কিন্তু এইবোৰ ধৰি ৰখা বা মাৰি পেলালে আইন মতে, শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব ।"

DIMA HASAO
ইটিভি ভাৰত অসম
জাতিংগা
MIGRATORY BIRDS
JATINGA FESTIVAL 2025

