ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব লোকপিয়ল: ৮৫ হাজাৰ গণনাকাৰী বিষয়া নিযুক্তি, কৰা হ'ব জাতি গণনাও
১৭ আগষ্টৰ পৰা ঘৰে ঘৰে যাব গণনাকাৰী বিষয়া । লোকপিয়লত থাকিব ৩৩টা প্রশ্ন ।
Published : May 24, 2026 at 3:11 PM IST
গুৱাহাটী : অসমত আৰম্ভ হ'ব লোকপিয়লৰ কাম-কাজ । অহা ২ আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি লোকপিয়লৰ প্ৰাথমিক কাম-কাজ আৰম্ভ হ’ব । ৰাজ্যিক লোকপিয়ল সঞ্চালকালয়ে অসমতো লোকপিয়ল আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
৮৫ হাজাৰ গণনাকাৰী বিষয়াক নিযুক্তি :
এইবাৰৰ লোকপিয়লত অসমত ৮৫ হাজাৰ গণনাকাৰী বিষয়াক নিযুক্ত কৰা হৈছে । এই বিষয়াসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰো কাম আৰম্ভ হ'ব । ২ আগষ্টৰ পৰা লোকপিয়লৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু ১৭ আগষ্টৰ পৰা গণনাকাৰী বিষয়াসকল ঘৰে ঘৰে যাব । ঘৰে ঘৰে গৈ বিষয়াসকলে গৃহ গণনাৰ কাম প্ৰথম পৰ্যায়ত ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰিব । গণনাকাৰী বিষয়াৰ দলসমূহে ঘৰে ঘৰে গৈ নাগৰিকসকলৰ তথ্য সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব । লোকপিয়ল সফলভাৱে সম্পন্ন কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰশাসনে বিভিন্ন দিশত পূৰ্ব প্ৰস্তুতি গ্ৰহণ কৰিছে ।
দুটা পৰ্যায়ত হ'ব লোকপিয়ল :
অহা ২ আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্যত দুটা পৰ্যায়ত লোকপিয়লৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব । ইয়াৰ পাছত ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা হ'ব জাতি গণনাৰ কাম । দেশৰ অন্যান্য প্রান্তত ইতিমধ্যে পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা লোকপিয়ল আৰম্ভ হৈছে যদিও বিধানসভা নির্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমত এই প্ৰক্ৰিয়া পলমকৈ আৰম্ভ হ'ব । এইবাৰ জনগণনাৰ উপৰি সামাজিক অৱস্থা আৰু জাতিগত গণনাকে ধৰি গৃহ পিয়লো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
ডিজিটেল প্রক্রিয়াত লোকপিয়ল :
প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকপিয়লৰ কাম ডিজিটেল প্রক্রিয়াতো হ'ব । সেই অনুসৰি অহা দুই আগষ্টত ম'বাইল প'ৰ্টেল মুকলি হোৱাৰ পাছত জনতাই নিজেই প'ৰ্টেলত লগ ইন কৰি পৰিয়ালৰ সদস্য, ঘৰ, শিক্ষা, জীৱিকা আদি তথ্য নিজেই দাখিল কৰিব পাৰিব । এই প্ৰক্ৰিয়া পোন্ধৰ দিন ধৰি চলাৰ পাছত অর্থাৎ ১৭ আগষ্টৰ পৰা গণনাকাৰী বিষয়াসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ উক্ত তথ্যসমূহ পৰীক্ষা কৰিব ।
জাতিগত পিয়ল :
১৫ ছেপ্টেম্বৰলৈকে ঘৰে ঘৰে গৈ তথ্য পৰীক্ষাৰ বাবে ৮৫ হাজাৰ গণনাকর্মী নিয়োগ কৰা হৈছে । গণনাকৰ্মীসকলক অহা ২৮ মে'ৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ কাম আৰম্ভ হ'ব । প্রথম পৰ্যায়ত বিভিন্ন জিলাত দুদিনীয়া আৰু তিনিদিনীয়া প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত কৰাৰ পাছত মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰসকলক বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়া হ'ব । আনহাতে অহা ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জাতিগত পিয়লৰ বাবে সম্প্ৰতি ‘মডেলিটি’ প্রস্তুতৰ কাম চলি আছে । এই পৰ্যায়ত বয়স, লিংগ, বৃত্তি, সাক্ষৰতা আৰু জাতিগত সবিশেষকে ধৰি ব্যক্তিগত তথ্য আহৰণ কৰা হ'ব ।
লোকপিয়লত ৩৩টা প্রশ্ন :
ইফালে, এইবাৰ ডিজিটেল পদ্ধতিৰে লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত কৰাৰ জাতিগত পিয়ল সমাপ্ত হোৱাৰ তিনি মাহৰ পাছতেই চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি ৰাজ্যিক লোকপিয়ল সঞ্চালক বিশ্বজিৎ পেগুৱে আশা প্রকাশ কৰিছে । লক্ষণীয় বিষয় যে এইবাৰ লোকপিয়লত মুঠ ৩৩টা বিভিন্ন প্রশ্ন থাকিব । প্রতিজন লোকেই এই প্রশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিব লাগিব । আনহাতে এইবাৰ বাসগৃহসমূহৰ জিঅ' টেগিং কৰা হ'ব আৰু প্ৰতিটো ঘৰক পৰিচয়সূচক নম্বৰ প্ৰদান কৰা হ'ব ।
পাঁচ বছৰ পলম কিয় হ'ল ?
উল্লেখ্য় যে ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে ২০২১ চনত দেশত লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল । এনে পৰিস্থিতিত পাঁচ বছৰ পলমকৈ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া লোকপিয়ল যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । উল্লেখ্য যে ২০১১ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ মুঠ জনসংখ্যা প্ৰায় ৩.২৯ কোটি আছিল । সেই সময়ছোৱাত ৰাজ্যখনত মুছলমান জনসংখ্যাৰ হাৰ আছিল প্ৰায় ৩৪ শতাংশ ।
ইফালে, লোকপিয়লৰ সময়ত ব্যৱহাৰযোগ্য সামগ্ৰী সন্দৰ্ভতো বিশেষ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে । গণনাকাৰী বিষয়াসকলক নীলা বা ক’লা চিয়াহীৰ বলপেন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে যাতে তথ্য সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত একে ধৰণৰ মান বজাই ৰখা যায় ।
আনহাতে চৰকাৰী মহলৰ তৰফৰ পৰা জনসাধাৰণক লোকপিয়লৰ সময়ত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনাইছে যাতে সঠিক আৰু পূৰ্ণাংগ তথ্য সংগ্ৰহ নিশ্চিত কৰিব পৰা যায় । উল্লেখ্য যে ১৯৪৮ চনৰ লোকপিয়ল আইন আৰু ১৯৯০ চনৰ লোকপিয়ল নিয়মৰ অধীনত এই প্ৰক্ৰিয়া পৰিচালিত হয় । ২০১১ চনৰ পাছত এয়াই হৈছে দেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জনসংখ্যা গণনা প্ৰক্ৰিয়া ।
