শতবৰ্ষৰ প্ৰাকক্ষণত হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ আড়ম্বৰপূৰ্ণ আয়োজন
হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ ৷ ২৪ নৱেম্বৰৰ পৰা ১৫ দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে হাউলী ৰাস মহোৎসৱ ।
Published : November 21, 2026 at 4:53 PM IST
বৰপেটা : বৰপেটা জিলাৰ ঐতিহাসিক চহৰ হাউলী ৷ কোচ ৰজা চণ্ডী বৰুৱাৰ ৰাজধানী হাউলীত অহা ২৪ নৱেম্বৰৰ পৰা ১৫ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হ'ব হাউলী ৰাস মহোৎসৱ ৷ এইবেলি ৯৯ সংখ্যক বৰ্ষৰ বাবে আয়োজিত এই ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে ।
প্ৰস্তুতিৰ অংশ হিচাপে ৰাস মন্দিৰটোৰ উপৰি উদযাপনস্থলী সজাই তোলাৰ কাম অব্যাহত আছে । একেদৰে মৃণ্ময় মূৰ্তিসমূহ সজাই তোলাৰ কাম শিল্পীসকলে ক্ষিপ্ৰ গতিত আগবঢ়াইছে ।
উল্লেখ্য যে ধৰ্মগ্ৰন্থত উল্লেখ থকা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত সম্পৰ্কিত চৰিত্ৰবোৰক মৃণ্ময় মূৰ্তিৰ সহায়ত এই ৰাস মহোৎসৱত দাঙি ধৰা হয় । হাউলীৰ ৰাস মৃণ্ময় প্ৰতিমাৰ বাবেও বিখ্যাত । অৱশ্যে এইবাৰ মানৱ প্ৰতিমাও থাকিব বুলি সদৰী কৰে প্ৰতিমা উপ-সমিতিৰ সম্পাদক সঞ্জয় কুমাৰ চৌধুৰীয়ে ।
তেওঁ লগতে সদৰী কৰে যে এইবাৰ ৰাসস্থলীত প্ৰায় ৩০০ আকৰ্ষণীয় প্ৰতিমা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব । ধৰ্মগ্ৰন্থসমূহত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত সম্পৰ্ক থকা যিবোৰ চৰিত্ৰৰ উল্লেখ আছে, সেইবোৰেই প্ৰতিমাৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰা হ'ব । শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামতো এটা পৃথক ষ্টল থাকিব ।
তেওঁ কয়, "প্ৰস্তুতি শেষ বুলিয়ে ক'ব পাৰি । কাইলৈৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব । নামনি অসমত আমি মৃণ্ময় প্ৰতিমাৰেই ৰাস পালন কৰোঁ । তথাপি আমি মানুহৰ দ্বাৰা, মানৱ প্ৰতিমাৰ দ্বাৰা যোৱাবাৰো কৰিছোঁ, এইবাৰো কৰিম ।"
প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "লক্ষ্মীপূজাৰ পৰাই প্ৰতিমাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ । আজিলৈকে শেষ হৈছে বুলিয়ে ক'ব পাৰি । কাইলৈ বাকীখিনি প্ৰতিষ্ঠা কৰিম । কৃষ্ণলীলাখিনি আজি ৰাতিৰ ভিতৰত হৈ যাব । লৱণু চুৰি যিটো ইলেকট্ৰিকৰ, সেইটো বেংগলৰ পৰা আনিছোঁ ।"
নতুন চিন্তা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "অহাবাৰ আমাৰ শতবৰ্ষ । শতবৰ্ষত ত্ৰুটিবিহীনভাৱে কৰিবলৈ আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ । শতবৰ্ষৰ অনুষ্ঠান আমি ইয়াতকৈও ভালদৰে পালন কৰিম ।"
উল্লেখ্য যে হাউলীৰ ৰাসত লাখ লাখ লোকৰ আগমন হয় । প্ৰথমদিনাখনে লক্ষাধিক লোকৰ সমাগম হ'ব বুলি আয়োজক সমিতিয়ে আশা কৰিছে । এনে ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাস মহোৎসৱ সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে উদযাপন সমিতিয়ে । ইয়াৰ বাবে এখন স্বেচ্ছাসেৱক সমিতি গঠন কৰা হৈছে । প্ৰশাসনৰ সৈতে সু-সমন্বয় ৰাখি তেওঁলোকে ৰাস পৰিচালনা কৰে । ইয়াৰ বাবে স্বেচ্ছাসেৱকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।