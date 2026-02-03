শংকৰ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক অধিৱেশন : লাখ লাখ ভকত-বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু জ্যোতি-বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ

শংকৰ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক অধিৱেশন : লাখ লাখ ভকত-বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু জ্যোতি-বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ
হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ জ্যোতি-বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ । প্ৰস্তুতি তুংগত, ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত অধিৱেশনত অংশ ল’ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
Published : February 3, 2026 at 7:54 PM IST
তেজপুৰ/বিশ্বনাথ চাৰিআলি : হৰিনামৰ ধ্বনি, শ্ৰমদানৰ উচ্ছ্বাস আৰু ভকতিৰ এক অনন্য পৰিৱেশৰ মাজতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনলৈ সাজু হৈছে অধিৱেশনস্থলী জ্যোতি-বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ ।
লাখ লাখ ভক্তৰ অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনাৰ মাজতে অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়দিনা, অৰ্থাৎ ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অধিৱেশনত উপস্থিত থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনক লৈ এতিয়া অধিৱেশনস্থলীত এক ব্যতিক্ৰমী কর্মচাঞ্চল্য পৰিলক্ষিত হৈছে । ধৰ্মপ্ৰাণ ভক্ত সমাজৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ, স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আগবাঢ়ি আহি অধিৱেশনখন সফল কৰাৰ দিশত একেলগে কামত নামি পৰিছে ।
মাজত মাথোঁ দুটা দিন । অহা ৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই অধিৱেশনত দূৰ-দূৰণিৰ পৰা আহিবলগীয়া লাখ লাখ ভক্তৰ সুবিধাৰ কথা চিন্তা কৰি আদৰণি সমিতিয়ে ব্যাপক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । স্বাস্থ্য সেৱা, পানী যোগান, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু খাদ্য ব্যৱস্থাত কোনো ধৰণৰ ঘাটি নহ’বলৈ সকলো বিভাগ সজাগ হৈ উঠিছে । ইতিমধ্যে অধিৱেশনস্থলীত প্ৰায় ১৫০০টা শৌচাগাৰ আৰু সমসংখ্যক স্নানাগাৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে । এই অনাময় ব্যৱস্থাৰ বাবে প্ৰতিদিনে প্ৰায় ৫০ গৰাকী চাফাই কৰ্মী নিয়োজিত থাকিব ।
এইবাৰৰ অধিৱেশনস্থলীৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । কন্যকা কৃষি পামত দুমাহ পূৰ্বে ৰোপণ কৰা প্ৰায় ১০ হাজাৰ নাৰ্জি ফুল এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্ফূটিত হৈ অধিৱেশনস্থলীৰ পৰিৱেশ সজাই তুলিছে ।
ভক্তসকলৰ আপ্যায়নৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । ঘৰে ঘৰে ইতিমধ্যে তিলপিঠা, ঘিলা পিঠা, বৰপিঠা আদি পৰম্পৰাগত খাদ্যসামগ্ৰী সাজু কৰা হৈছে । ভোজনালয়ৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় শাক-পাচলি এইবাৰ কন্যকা বহুমুখী কৃষি পামৰ পৰা যোগান ধৰা হ’ব । জানিব পৰা মতে, জৈৱিক পদ্ধতিত উৎপাদিত প্ৰায় ৩৫ হাজাৰ কুইণ্টল শাক-পাচলি অধিৱেশনৰ বাবে ইতিমধ্যে মজুত কৰা হৈছে ।
কন্যকা কৃষি পামৰ প্ৰায় এক হাজাৰ বিঘা মাটিত আলু, কবি, বেঙেনা, ৰঙালাও, পানীলাও আদি শস্যৰ ব্যাপক খেতি কৰা হৈছে । ভক্তসকলৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় চাউল আৰু ৰান্ধনৰ খৰিও স্থানীয়ভাৱে সাজু কৰা হৈছে বুলি কৃষি পামৰ সৈতে জড়িত কৰ্মচাৰীয়ে জনাইছে । প্ৰতিদিনে প্ৰায় ৬০,০০০ লোকক আপ্যায়ন কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে । পুৱতি নিশা ২ বজাৰ পৰা দিনৰ ২ বজালৈ আৰু দিনৰ ২ বজাৰ পৰা নিশা ১১ বজালৈ এই আপ্যায়ন চলিব ।
অধিৱেশনৰ তিনিওটা দিন জ্যোতি-বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । একেলগে প্ৰায় ১৫ হাজাৰ ভক্তই আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ সুবিশাল ভোজনালয় আৰু ৩০০টা চৌকা থকা বৃহৎ ৰান্ধনিশালৰ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে ।
অধিৱেশনস্থলীত অস্থায়ীভাৱে নিৰ্মিত সুন্দৰ নামঘৰত নিতৌ তিনি প্ৰসংগ নাম-কীৰ্তন অনুষ্ঠিত হৈ আছে । বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অহা ভক্তসকলে শতাধিক শৰাই আগবঢ়াই ধৰ্মীয় পৰিৱেশক অধিক ভাবগধুৰ কৰি তুলিছে । উল্লেখযোগ্য যে শৰাই আৰু অৰিহণাৰ নামত সংগৃহীত ধনৰ পৰিমাণে ইতিমধ্যে লক্ষাধিক টকা অতিক্ৰম কৰিছে ।
সৰ্বতোপ্ৰকাৰে অধিৱেশনখন সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিবলৈ আদৰণী সমিতিয়ে প্ৰায় ২০ হাজাৰ সেৱাবাহিনীৰ সদস্যক আগতীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ দি সাজু কৰি তুলিছে । উল্লেখযোগ্য যে অধিৱেশনৰ প্ৰথমদিনাই অধিৱেশনস্থলীত কুৰিৰো অধিক নতুন গ্ৰন্থ উন্মোচনৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
আদৰণী সমিতিৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াৰ মতে, "শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ পতাকাবেদীভাগ নাৱৰ আকৃতিৰে উপস্থাপন কৰিব বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে কাম চলি আছে ।"
তেওঁ কয়, "শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আমাৰ যি পতাকাবেদী আছে, সেই পতাকাবেদীভাগ আমি নাৱৰ আকৃতিত উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ । সেই কাৰণে আমাৰ কাম-কাজ চলি আছে । নাওখন আমাৰ প্রায় ১৩০ ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ আৰু বহল হৈছে প্ৰায় ৪০ ফুট আৰু ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে । আমাৰ এই গোটেই বাউণ্ডৰীটো আগুৰি আছে ১৮৫ ফুট । কাম প্রায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু বাকীখিনি আমি সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ কাম যেনে ইয়াতে ফুল আৰু ঘাঁহ, গছৰ ব্যৱস্থা কৰিম । ওপৰত পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি নদীৰ আকৃতিৰ কাৰণে বা নাওখন পানীত গৈ থকা দেখাবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিবলৈ খান্দি থৈছোঁ । ওপৰত যিখিনি ষ্টেপ আছে, সেইখিনি ষ্টেপত থাকিব সেউজীয়া ঘাঁহ আৰু তাতে ফুলৰ ব্যৱস্থা থাকিব ।"