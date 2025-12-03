মই ন মাহৰ গৰ্ভৱতী, সোনকালে ভাৰতলৈ ওভতাই নিয়ক ; বাংলাদেশত বন্দী সোণালীৰ কাতৰ অনুৰোধ

মই ন মাহৰ গৰ্ভৱতী, সোনকালে ভাৰতলৈ ওভতাই নিয়ক ; বাংলাদেশত বন্দী সোণালীৰ কাতৰ অনুৰোধ
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক শীঘ্ৰে সোণালী বিবিক ভাৰতলৈ ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । ইয়াৰ পিচতো আঁতৰা নাই অনিশ্চয়তা ।
Published : December 3, 2025 at 11:38 AM IST
বীৰভূম : এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা । ৯ মহীয়া অন্তঃসত্বা মহিলাগৰাকী বাংলাদেশত থাকিলেও তেওঁৰ ভাৰতৰ মাটিতেই সন্তান প্ৰসৱ কৰিবলৈ প্ৰৱল ইচ্ছা । বাংলাদেশৰ পৰা ইটিভি ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক বিশেষ ভিডিঅ’ বাৰ্তাত ২৬ বছৰীয়া সোণালী বিবি ওৰফে সোণালী খাতুনে ভাৰত চৰকাৰক তেওঁৰ ইচ্ছা পূৰ কৰিবলৈ কৰজোৰে জনাইছে মিনতি ।
সোণালী খাতুনে ভাৰত চৰকাৰক আবেদন জনাই কয়, "আমাক সোনকালে ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰক । মই ন মাহৰ গৰ্ভৱতী । আমি কি অপৰাধ কৰিছো । আমাক ‘পুছবেক’ কৰি বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰাটোৱেই আমাৰ অপৰাধ নেকি ? মই মোৰ সন্তানটো ভাৰতৰ মাটিত জন্ম দিব বিচাৰো ।"
ৰাজ্যসভাৰ তৃণমূল সাংসদ তথা প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক উন্নয়ন ব’ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ সমৰুল ইছলামৰ নিৰ্দেশত মুৰাৰাই প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক মঞ্চৰ সদস্য মফিজুল ইছলাম সোণালী খাতুন-ছুইটী বিবিৰ সৈতে বাংলাদেশত আছে ।
প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকল কেতিয়া ঘৰলৈ উভতিব ?
এই ভিডিঅ' বাৰ্তাটোত মফিজুলে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁক দেশলৈ ঘূৰি অহাৰ নিৰ্দেশ দিছে । বাংলাদেশৰ আদালতেও তেওঁক জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে । ইয়াৰ পিছতো ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা নাই ।" ‘পুছবেক’ কৰি বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা বংগৰ প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকল কেতিয়া ঘৰলৈ উভতি যাব সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত নহয় । ইয়াৰ মাজতেই এই ঘটনাটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলৰ জীৱনৰ দুখলগা ছবিখন ।
এতিয়া এই বিষয়টো দুয়োখন দেশৰ চৰকাৰী আনুষ্ঠানিকতাৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ পৰা যেন লাগিছে । পশ্চিমবংগৰ এইগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই ভাৰতলৈ উভতি অহাক লৈ অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি হোৱাত তেওঁ ভাৰতৰ সেউজ সংকেতলৈ ক্ষণগণিহে থাকিবলগীয়া হৈছে । ৫০০০ টকাৰ ব্যক্তিগত বণ্ডত বাংলাদেশৰ জে'লৰ পৰা জামিন লাভ কৰাৰ পিছত এতিয়া সোণালী খাতুনে আৰু আন পাঁচজন লোক ভাৰাঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছে ।
মানৱীয়তাৰ খাতিৰত সোণালীক জামিন :
উল্লেখ্য় যে বাংলাদেশৰ আদালতে মানৱীয়তাৰ খাতিৰত সোণালীৰ লগতে আন পাঁচজনক মুকলি কৰি দিছে । বাংলাদেশ আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে লগত নিয়া নথি-পত্ৰৰ ভিত্তিত ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি অভিহিত কৰি ভাৰত কৰ্তৃপক্ষক বাংলাদেশ চৰকাৰ আৰু ঢাকাত থকা ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপনৰ বাবে আহ্বান জনাইছে । ইয়াৰ পিচতো কিন্তু ভাৰতে কোনো ধৰণৰ সহাৰি জনোৱা নাই ।
সেয়েহে মফিজুল ইছলাম আৰু সোণালী খাতুনে দুখ প্ৰকাশ কৰি কয় যে এতিয়ালৈকে এনে কোনো পদক্ষেপ লোৱা হোৱা নাই । ভাৰতীয় কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ উভতি অহাৰ বাবে পদক্ষেপ লোৱাৰ ইংগিত দিব লাগে বুলি খাতুনে আহ্বান জনাইছে ।
এই ভিডিঅ' বাৰ্তা বাংলাদেশৰ পৰা ইটিভি ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মফিজুল ইছলামে । উক্ত বাৰ্তাটোত সোণালী খাতুনে কয়, "মই গৰ্ভৱতী । আমাক সোনকালে আমাৰ দেশলৈ ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰক । আমি কি অপৰাধ কৰিছো যিয়ে আমাক বাংলাদেশলৈ ঠেলি দিছে ? মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী আৰু তৃণমূলৰ সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো । মই ভাৰত চৰকাৰক হাতজোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছো যে আমাক সোনকালে আমাৰ দেশলৈ ঘূৰাই পঠিয়াওক । মই ন মাহৰ গৰ্ভৱতী ।"
আনহাতে তৃণমূল ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সমীৰুল ইছলাম আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জীৰ নিৰ্দেশত মফিজুল ইছলাম বাংলাদেশলৈ গৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । পশ্চিমবংগৰ পৰা ইটিভি ভাৰতক মফিজুলে কয়,"ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সোণালী খাতুনক ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । বাংলাদেশৰ আদালতে তেওঁৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে । ইয়াৰ পিছতো ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা নাই ।"
"সোণালী বিবিয়ে অতি সোনকালে ভাৰতলৈ ঘূৰি অহাৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ ওচৰত কাতৰ অনুৰোধ জনাইছে । তেওঁৰ সন্তানৰ জন্ম ভাৰতত হওক।" ইটিভি ভাৰতক ফোনযোগে মফিজুলে এইদৰে কয় ।
ইফালে, মফিজুল ইছলামে বাংলাদেশৰ পৰা ইটিভি ভাৰতক কয়, "বাংলাদেশৰ আদালতে কৈছে যে তেওঁলোকে প্ৰতি ১০ দিনৰ মূৰে মূৰে আদালতত হাজিৰ হ'ব লাগিব । আৰক্ষীয়ে আহি পৰিদৰ্শন কৰিব । ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা কোনো যোগাযোগ হোৱা নাই । মই কেতিয়া ঘূৰি আহিব পাৰিম নাজানো । ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দিয়া নিৰ্দেশ মানি চলিলে ভাল হ'ব । এইসকল সাধাৰণ মানুহ। আমি অতি শ্ৰদ্ধাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে যে সোণালীয়ে ভাৰতৰ মাটিত সন্তান জন্ম দিব পাৰে ।”
সোণালীয়ে কেনেদৰে বাংলাদেশ পালে ?
কোনো অপৰাধ নকৰাকৈ সোণালী কেনেকৈ বাংলাদেশ পালেগৈ ? বীৰভূমৰ পাইকাৰৰ পৰিয়াল সোণালী বিবি আৰু চুইটি বিবিয়ে দিল্লীত কাম কৰিছিল । বৈধ নথি-পত্ৰ থকাৰ পিছতো ১৭ জুনত দিল্লী আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ২৬ জুনত ইয়াৰে ছয়জনক অসমৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰে ‘পুছবেক’ কৰি বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰে । সেই সময়তেই সোণালী বিবি গৰ্ভৱতী আছিল । কেৱল বাংলা কোৱাৰ বাবেই তেওঁলোকক পুছবেক কৰি বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি মহিলাগৰাকীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰে । তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোক বাংলাদেশত আছে ।
বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰিলেও সোণালী সুৰক্ষিত নাছিল । বাংলাদেশৰ চপাইনাবাবগঞ্জত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে অনুপ্ৰৱেশকাৰী বুলি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি গোচৰ ৰুজু কৰে । এনে পৰিস্থিতিত তেওঁলোকক এশ দিনতকৈও অধিক সময় স্থানীয় সংশোধনী কেন্দ্ৰত কাৰাবন্দী কৰি ৰখা হয় । কালি এই গোচৰত সকলোৱে জামিন লাভ কৰাৰ পিচতেই সোণালীয়ে পশ্চিমবংগৰ মুখ্য়মন্ত্ৰীক ধন্য়বাদ জ্ঞাপন কৰি ভাৰত চৰকাৰক তেওঁলোকক দেশলৈ ওভতাই আনিবলৈ আহ্বান জনায় ।
উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ :
যোৱা ছেপ্টেম্বৰত প্ৰথমে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে হস্তক্ষেপ কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁলোকক নিজৰ দেশলৈ ঘূৰি অহাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । আনকি বাংলাদেশৰ চপাইনাবাবগঞ্জ আদালতেও এই ছয়জনক চৰ্তসাপেক্ষ জামিন প্ৰদান কৰিছে ।
ইপিনে, কন্য়াই বাংলাদেশত জামিন লাভ কৰাৰ পিচতেই বীৰভূমত সোণালী খাতুনৰ পিতৃ ভাদু শ্বেখে কয় , "মোৰ ছোৱালীয়ে জামিন লাভ কৰা মই অতি সুখী । বহুদিন দেখা নাই । এতিয়া তাই ঘূৰি অহাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছো । তেওঁলোকৰ কোনো দোষ নাছিল ।"
আনহাতে সোণালী খাতুনৰ ঘৰত SIR প্ৰ-পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । অৱশ্যে তেওঁলোকক বাংলাদেশী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু বাংলাদেশত কাৰাগাৰত বন্দী হৈছিল । সমীৰুল ইছলামে কয়, "বাঙালী বিৰোধী বিজেপি চৰকাৰ নিমাত; কিন্তু আইনৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে । আমি জয়ী হ'ম ।"