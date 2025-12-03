ETV Bharat / state

মই ন মাহৰ গৰ্ভৱতী, সোনকালে ভাৰতলৈ ওভতাই নিয়ক ; বাংলাদেশত বন্দী সোণালীৰ কাতৰ অনুৰোধ

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক শীঘ্ৰে সোণালী বিবিক ভাৰতলৈ ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । ইয়াৰ পিচতো আঁতৰা নাই অনিশ্চয়তা ।

Indian National Now In Bangladesh Custody
সোণালী বিবি আৰু চুইটি বিবিৰ পৰিয়াল (ETV Bharat)
বীৰভূম : এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা । ৯ মহীয়া অন্তঃসত্বা মহিলাগৰাকী বাংলাদেশত থাকিলেও তেওঁৰ ভাৰতৰ মাটিতেই সন্তান প্ৰসৱ কৰিবলৈ প্ৰৱল ইচ্ছা । বাংলাদেশৰ পৰা ইটিভি ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক বিশেষ ভিডিঅ’ বাৰ্তাত ২৬ বছৰীয়া সোণালী বিবি ওৰফে সোণালী খাতুনে ভাৰত চৰকাৰক তেওঁৰ ইচ্ছা পূৰ কৰিবলৈ কৰজোৰে জনাইছে মিনতি ।

সোণালী খাতুনে ভাৰত চৰকাৰক আবেদন জনাই কয়, "আমাক সোনকালে ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰক । মই ন মাহৰ গৰ্ভৱতী । আমি কি অপৰাধ কৰিছো । আমাক ‘পুছবেক’ কৰি বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰাটোৱেই আমাৰ অপৰাধ নেকি ? মই মোৰ সন্তানটো ভাৰতৰ মাটিত জন্ম দিব বিচাৰো ।"

বাংলাদেশত বন্দী সোণালীৰ কাতৰ অনুৰোধ (ETV Bharat)

ৰাজ্যসভাৰ তৃণমূল সাংসদ তথা প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক উন্নয়ন ব’ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ সমৰুল ইছলামৰ নিৰ্দেশত মুৰাৰাই প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক মঞ্চৰ সদস্য মফিজুল ইছলাম সোণালী খাতুন-ছুইটী বিবিৰ সৈতে বাংলাদেশত আছে ।

প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকল কেতিয়া ঘৰলৈ উভতিব ?

এই ভিডিঅ' বাৰ্তাটোত মফিজুলে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁক দেশলৈ ঘূৰি অহাৰ নিৰ্দেশ দিছে । বাংলাদেশৰ আদালতেও তেওঁক জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে । ইয়াৰ পিছতো ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা নাই ।" ‘পুছবেক’ কৰি বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা বংগৰ প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকল কেতিয়া ঘৰলৈ উভতি যাব সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত নহয় । ইয়াৰ মাজতেই এই ঘটনাটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলৰ জীৱনৰ দুখলগা ছবিখন ।

এতিয়া এই বিষয়টো দুয়োখন দেশৰ চৰকাৰী আনুষ্ঠানিকতাৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ পৰা যেন লাগিছে । পশ্চিমবংগৰ এইগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই ভাৰতলৈ উভতি অহাক লৈ অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি হোৱাত তেওঁ ভাৰতৰ সেউজ সংকেতলৈ ক্ষণগণিহে থাকিবলগীয়া হৈছে । ৫০০০ টকাৰ ব্যক্তিগত বণ্ডত বাংলাদেশৰ জে'লৰ পৰা জামিন লাভ কৰাৰ পিছত এতিয়া সোণালী খাতুনে আৰু আন পাঁচজন লোক ভাৰাঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছে ।

মানৱীয়তাৰ খাতিৰত সোণালীক জামিন :

উল্লেখ্য় যে বাংলাদেশৰ আদালতে মানৱীয়তাৰ খাতিৰত সোণালীৰ লগতে আন পাঁচজনক মুকলি কৰি দিছে । বাংলাদেশ আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে লগত নিয়া নথি-পত্ৰৰ ভিত্তিত ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি অভিহিত কৰি ভাৰত কৰ্তৃপক্ষক বাংলাদেশ চৰকাৰ আৰু ঢাকাত থকা ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপনৰ বাবে আহ্বান জনাইছে । ইয়াৰ পিচতো কিন্তু ভাৰতে কোনো ধৰণৰ সহাৰি জনোৱা নাই ।

Indian National Now In Bangladesh Custody
বাংলাদেশত বন্দী ভাৰতীয় (ETV Bharat)

সেয়েহে মফিজুল ইছলাম আৰু সোণালী খাতুনে দুখ প্ৰকাশ কৰি কয় যে এতিয়ালৈকে এনে কোনো পদক্ষেপ লোৱা হোৱা নাই । ভাৰতীয় কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ উভতি অহাৰ বাবে পদক্ষেপ লোৱাৰ ইংগিত দিব লাগে বুলি খাতুনে আহ্বান জনাইছে ।

এই ভিডিঅ' বাৰ্তা বাংলাদেশৰ পৰা ইটিভি ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মফিজুল ইছলামে । উক্ত বাৰ্তাটোত সোণালী খাতুনে কয়, "মই গৰ্ভৱতী । আমাক সোনকালে আমাৰ দেশলৈ ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰক । আমি কি অপৰাধ কৰিছো যিয়ে আমাক বাংলাদেশলৈ ঠেলি দিছে ? মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী আৰু তৃণমূলৰ সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো । মই ভাৰত চৰকাৰক হাতজোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছো যে আমাক সোনকালে আমাৰ দেশলৈ ঘূৰাই পঠিয়াওক । মই ন মাহৰ গৰ্ভৱতী ।"

আনহাতে তৃণমূল ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সমীৰুল ইছলাম আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জীৰ নিৰ্দেশত মফিজুল ইছলাম বাংলাদেশলৈ গৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । পশ্চিমবংগৰ পৰা ইটিভি ভাৰতক মফিজুলে কয়,"ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সোণালী খাতুনক ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । বাংলাদেশৰ আদালতে তেওঁৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে । ইয়াৰ পিছতো ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা নাই ।"

"সোণালী বিবিয়ে অতি সোনকালে ভাৰতলৈ ঘূৰি অহাৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ ওচৰত কাতৰ অনুৰোধ জনাইছে । তেওঁৰ সন্তানৰ জন্ম ভাৰতত হওক।" ইটিভি ভাৰতক ফোনযোগে মফিজুলে এইদৰে কয় ।

ইফালে, মফিজুল ইছলামে বাংলাদেশৰ পৰা ইটিভি ভাৰতক কয়, "বাংলাদেশৰ আদালতে কৈছে যে তেওঁলোকে প্ৰতি ১০ দিনৰ মূৰে মূৰে আদালতত হাজিৰ হ'ব লাগিব । আৰক্ষীয়ে আহি পৰিদৰ্শন কৰিব । ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা কোনো যোগাযোগ হোৱা নাই । মই কেতিয়া ঘূৰি আহিব পাৰিম নাজানো । ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দিয়া নিৰ্দেশ মানি চলিলে ভাল হ'ব । এইসকল সাধাৰণ মানুহ। আমি অতি শ্ৰদ্ধাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে যে সোণালীয়ে ভাৰতৰ মাটিত সন্তান জন্ম দিব পাৰে ।”

সোণালীয়ে কেনেদৰে বাংলাদেশ পালে ?

কোনো অপৰাধ নকৰাকৈ সোণালী কেনেকৈ বাংলাদেশ পালেগৈ ? বীৰভূমৰ পাইকাৰৰ পৰিয়াল সোণালী বিবি আৰু চুইটি বিবিয়ে দিল্লীত কাম কৰিছিল । বৈধ নথি-পত্ৰ থকাৰ পিছতো ১৭ জুনত দিল্লী আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ২৬ জুনত ইয়াৰে ছয়জনক অসমৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰে ‘পুছবেক’ কৰি বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰে । সেই সময়তেই সোণালী বিবি গৰ্ভৱতী আছিল । কেৱল বাংলা কোৱাৰ বাবেই তেওঁলোকক পুছবেক কৰি বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি মহিলাগৰাকীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰে । তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোক বাংলাদেশত আছে ।

বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰিলেও সোণালী সুৰক্ষিত নাছিল । বাংলাদেশৰ চপাইনাবাবগঞ্জত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে অনুপ্ৰৱেশকাৰী বুলি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি গোচৰ ৰুজু কৰে । এনে পৰিস্থিতিত তেওঁলোকক এশ দিনতকৈও অধিক সময় স্থানীয় সংশোধনী কেন্দ্ৰত কাৰাবন্দী কৰি ৰখা হয় । কালি এই গোচৰত সকলোৱে জামিন লাভ কৰাৰ পিচতেই সোণালীয়ে পশ্চিমবংগৰ মুখ্য়মন্ত্ৰীক ধন্য়বাদ জ্ঞাপন কৰি ভাৰত চৰকাৰক তেওঁলোকক দেশলৈ ওভতাই আনিবলৈ আহ্বান জনায় ।

উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ :

যোৱা ছেপ্টেম্বৰত প্ৰথমে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে হস্তক্ষেপ কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁলোকক নিজৰ দেশলৈ ঘূৰি অহাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । আনকি বাংলাদেশৰ চপাইনাবাবগঞ্জ আদালতেও এই ছয়জনক চৰ্তসাপেক্ষ জামিন প্ৰদান কৰিছে ।

ইপিনে, কন্য়াই বাংলাদেশত জামিন লাভ কৰাৰ পিচতেই বীৰভূমত সোণালী খাতুনৰ পিতৃ ভাদু শ্বেখে কয় , "মোৰ ছোৱালীয়ে জামিন লাভ কৰা মই অতি সুখী । বহুদিন দেখা নাই । এতিয়া তাই ঘূৰি অহাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছো । তেওঁলোকৰ কোনো দোষ নাছিল ।"

আনহাতে সোণালী খাতুনৰ ঘৰত SIR প্ৰ-পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । অৱশ্যে তেওঁলোকক বাংলাদেশী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু বাংলাদেশত কাৰাগাৰত বন্দী হৈছিল । সমীৰুল ইছলামে কয়, "বাঙালী বিৰোধী বিজেপি চৰকাৰ নিমাত; কিন্তু আইনৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে । আমি জয়ী হ'ম ।"

