ETV Bharat / state

অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ চুৰিকাণ্ডক লৈ সৰৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ সভাপতি ডাঃ প্ৰবীণ ভাই টোগাড়িয়া

ৰাম মন্দিৰৰ দানপাত্ৰৰ ধন চুৰি আৰু বিত্তীয় অনিয়মৰ ঘটনাই কোটি কোটি হিন্দুক আঘাত কৰিছে৷এই ঘটনাত জড়িত সকলো দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী প্ৰবীণ টোগাড়িয়াৰ ৷

RAM MANDIR DONATION THEFT CASE
ৰাম মন্দিৰত চুৰিৰ ঘটনা কোটি কোটি হিন্দুৰ বাবে আঘাত : প্ৰবীণ ভাই টোগাড়িয়া (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 6, 2026 at 11:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ‘‘ৰাম মন্দিৰত চুৰিৰ ঘটনা কোটি কোটি হিন্দুৰ বাবে আঘাত । সপোনতো ভবা নাছিলো যে ৰাম মন্দিৰত কেতিয়াবা ডকাইতি হ'ব । মোৰ দাবী এজনো দোষী ব্যক্তি সাৰি যাব নোৱাৰিব ।’’ এই মন্তব্য বিশিষ্ট হিন্দুত্ববাদী নেতা তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ সভাপতি ডাঃ প্ৰবীণ ভাই টোগাড়িয়াৰ ৷

টোগাড়িয়াই আৰু কয়, ‘‘অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ আন্দোলনৰ বাবে মই সকলো ত্যাগ কৰিছিলো । সেই ৰাম মন্দিৰত চুৰিৰ ঘটনা কোটি কোটি হিন্দুৰ বাবে আঘাত । ময়ো তাৰ অংশ । মই মোৰ কেৰিয়াৰ আৰু জীৱন ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ত্যাগ কৰিছিলো । ইয়াত মোৰ নিজৰ কোনো স্বাৰ্থ নাছিল । আমি আচৰিত হৈছো । মোৰ দাবী ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত ইয়াৰ বিচাৰ হওক । দোষীক যাৱজীৱন কাৰাদণ্ড দিব লাগে, প‍াৰিলে ফাঁচীৰ শাস্তি দিব লাগে । যাতে ভৱিষ্যতে এনে ধৰণৰ কোনো ঘটনা নহয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ।"

ৰাম মন্দিৰত চুৰিৰ ঘটনা কোটি কোটি হিন্দুৰ বাবে আঘাত : প্ৰবীণ ভাই টোগাড়িয়া (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য় যে, অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ দানপাত্ৰৰ ধন চুৰি আৰু বিত্তীয় অনিয়মৰ ঘটনাকলৈ দুখ প্ৰকাশ কৰে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিয়া বিশিষ্ট হিন্দুত্ববাদী নেতা তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ সভাপতি ডাঃ প্ৰবীণ ভাই টোগাড়িয়াই । এই ঘটনাৰে জড়িতসকলক কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনায় নেতাগৰাকীয়ে । দেওবাৰে গুৱাহাটীত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তেওঁ ৰাম মন্দিৰৰ ঘটনাকলৈ আশ্বৰ্য প্ৰকাশ কৰে ।

হিন্দু সমাজৰ প্ৰতি আহ্বান জনাই তেওঁ কয়, "হাজাৰ বৰ্ষৰ আক্ৰমণৰ পাছতো ধৰ্মৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা কোনেও আঁতৰ কৰিব নোৱাৰিলে । ৰাম মন্দিৰত হোৱা ডকাইটিৰ ঘটনাই আমাৰ ধৰ্ম মন্দিৰৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা যাতে কোনো কাৰণতে কম নহয় তাৰ বাবে আমি আমাৰ পৰম্পৰা, ধৰ্ম, সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিব লাগিব । আমি এনে ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে মাৰবান্ধি থিয় হ'ব লাগিব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ৰাম মন্দিৰৰ ঘটনাত আমি আহত হৈছো । আমাৰ দুখ আৰু আক্ৰোশ আছে । ঘটনাটো ন্যাস আৰু আৰক্ষীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে । এই ঘটনাটোক দাঙি কৰা বাবে মই ভাৰতীয় সংবাদ মাধ্যমক ধন্যবাদ জনাইছো । সংবাদ মাধ্যমে এই ঘটনাটোক তুলি ধৰিছে । জড়িত সকলোকে শাস্তি দিব লাগিব । কোনো সাৰি যাব নোৱাৰিব । এই ঘটনা হিন্দুৰ শ্ৰদ্ধা আৰু পৰম্পৰাৰ ওপৰত আক্ৰমণ ।"

লগতে পঢ়ক : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমক বাংলাদেশীমুক্ত কৰিব পাৰিলে দিল্লীত নেতৃত্ব দিব পাৰিব; কিয় ক’লে প্ৰবীণ ভাই টোগাড়িয়াই ?

লগতে পঢ়ক : ৰাম মন্দিৰ অনুদান আত্মসাৎ : আঠ অভিযুক্তৰ ঘৰত আৰক্ষী অভিযান, পৰিয়ালৰ সদস্যক জেৰা

লগতে পঢ়ক : উত্তৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি অজয় ​​ৰায়ক গৃহবন্দী

TAGGED:

অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ চুৰিকাণ্ড
ডাঃ প্ৰবীণ ভাই টোগাড়িয়া
ৰাম মন্দিৰৰ দানপাত্ৰৰ ধন চুৰি
অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ
RAM MANDIR DONATION THEFT CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.