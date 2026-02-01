এমাহৰ ভিতৰত ৫০ লাখ বাংলাদেশী মিঞা মুক্ত অসম হ'ব লাগিব: প্ৰবীণ ভাই টোগাৰিয়া

এমাহৰ ভিতৰত ৫০ লাখ বাংলাদেশী মিঞা মুক্ত অসম হ'ব লাগিব: প্ৰবীণ ভাই টোগাৰিয়া
অসমক বাংলাদেশী মিঞা মুক্ত কৰাৰ দাবী হিন্দুত্ববাদী নেতা প্ৰবীণ ভাই টোগাৰিয়াৰ । বাংলাদেশী মিঞাৰ বিৰুদ্ধে ৮ টা এক্সন প্লেন হিন্দুত্ববাদী নেতাগৰাকীৰ ।
Published : February 1, 2026 at 10:09 AM IST
নলবাৰী: বাংলাদেশী মিঞাৰ বিৰুদ্ধে ৮ টা এক্সন প্লেন লৈ নলবাৰীত হিন্দুত্ববাদী নেতা প্ৰবীণ ভাই টোগাৰিয়াৰ হুংকাৰ । দুই মাহৰ ভিতৰত বাংলাদেশী মুক্ত অসম বিচাৰিছে প্ৰবীণ ভাই টোগাৰিয়াই । কেৱল ইমানেই নহয় সকলো বাংলাদেশী মূলৰ মিঞাৰ ৰেচন কাৰ্ড বাতিল কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী হিন্দুত্ববাদী নেতাগৰাকীৰ । অসমৰ পৰা বাংলাদেশীক খেদিবই লাগিব, নহ'লে অসমৰ ভৌগলিক দিশ সলনি হৈ যাব বুলি দাবী প্ৰবীণ ভাই টোগাৰিয়াৰ ।
শনিবাৰে নলবাৰী নাট্যমন্দিৰত অনুষ্ঠিত কাৰ্যকৰ্তাৰ এক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে হিন্দুত্ববাদী নেতা প্ৰবীণ ভাই টোগাৰিয়াই । নেতাগৰাকীয়ে কাৰ্যকৰ্তাসকলক প্ৰবল উৎসাহ যোগাই, নিজৰ কৰ্ম কৰি আগুৱাই নিবলৈ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে, য'ত তেওঁ লোৱা ৮ টা এক্সন প্লেন অৱগত কৰায় । নেতাগৰাকীয়ে সভাৰ অন্তত সাংবাদিকৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ কেতবোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু ৮ এক্সন প্লেন ব্যক্ত কৰে ।
তেওঁ কয়, "আমাৰ প্ৰথম পৰিকল্পনা মিঞা মুক্ত অসম । অসমত শূন্য হ'ব লাগিব বাংলাদেশী মিঞা । তৎকালীনভাৱে এমাহৰ ভিতৰত সকলো বাংলাদেশী মিঞাৰ ৰেচন কাৰ্ড বাতিল কৰক । ৰাজ্যপালৰ দ্বাৰা আইন প্ৰণয়ন কৰি মিঞাৰ দখলত থকা লাখ লাখ সত্ৰৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰি মিঞাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জে'ললৈ পঠিয়াওক । বাংলাদেশৰ পৰা যিসকল মিঞাই MBBS সম্পূৰ্ণ কৰি অসমলৈ আহিছে, তেওঁলোকক চৰকাৰে বাধা প্ৰদান কৰি, তেওঁলোকৰ বাংলাদেশী ডিগ্ৰী ভাৰত চৰকাৰে অমান্য কৰক । অন্যথা এয়া অসমৰ ভৌগোলিক পৰিৱেশ সলনি হোৱাৰ ইংগিত ।"
প্ৰবীণ ভাই টোগাৰিয়াই কয়, "এমাহৰ ভিতৰত ৫০ লাখ বাংলাদেশী মিঞা মুক্ত অসম হ'ব লাগিব । বাংলাদেশী মিঞাক খেদাৰ এমাহৰ কৰ্ম প্ৰণালী প্ৰবীণ ভাই টোগাৰিয়াৰ । অসম চৰকাৰে ১৯৫১ চনৰ ভোটাৰ তালিকাত থকা মিঞাৰ নাম ৰাজহুৱা কৰক । এই তালিকাৰ পৰা সকলোকে DNA পৰীক্ষা কৰিব লাগিব । যদি DNA পৰীক্ষাত ফেইল হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক ডিটেনশ্যন কেম্পত ৰাখক । এমাহৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰে প্ৰতিখন জিলাত ডিটেনশ্যন কেম্প স্থাপন কৰক আৰু DNA পৰীক্ষাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা কৰক চৰকাৰে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"মোগলক অসমৰ পৰা লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত কাটি পেলোৱা হৈছিল । আজি অসমত হাজাৰ হাজাৰ লাচিতৰ সেনা জীয়াই আছে । মোগলৰ লগত যুঁজা বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ সংকল্প লৈছোঁ । তেতিয়া যেনেকৈ ঢাকাৰ পৰা অহা এক লাখ মিঞা খেদিছিলোঁ । আজি আমি লাচিতৰ সন্তানে ৫০ লাখ মিঞা বাংলাদেশী মুক্ত অসম বনাম । বাংলাদেশী মিঞা খেদক অসম বচাওক । মোৰ বিশ্বাস আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহ কেন্দ্ৰত আছে আৰু অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছে । আজিৰ পৰা ৪০ বছৰ পূৰ্বে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহে মোৰ লগত বহি এয়াই আলোচনা কৰিছিল । বছৰ বছৰ কৰি আছিলো এই আলোচনা, সংকল্প লৈছিল ।"
হিন্দুত্ববাদী নেতাগৰাকীয়ে কয়,"আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী পদত অমিত শ্বাহ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত বীৰ পুৰুষ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছে । প্ৰবীন ভাই টোগাৰিয়াই এক্সন প্লেন বনাইছোঁ । কোনো প্ৰমাণ পত্ৰৰ দৰকাৰ নাই, কেৱল ডিএন এ পৰীক্ষা কৰা হওক । দুমাহৰ ভিতৰত বাংলাদেশী মুক্ত হ'ব । মোৰ বন্ধু শাসনত আছে বাবে আন্দোলন ঘোষণা কৰা নাই । অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ গাঁৱৰ হিন্দুসকলক জগাই লাচিত বৰফুকন-২ য়ে ৫০ লাখ মিঞা মুক্ত কৰিব । আজি মই এক্সন প্লেন ঘোষণা কৰি অসমক বাংলাদেশী মিঞা মুক্ত কৰাৰ দাবী কৰিলোঁ ।"