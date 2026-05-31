আছুৰ প্ৰত্যাশা ২.০ : দৰং মহাবিদ্যালয়ত মেধাৱী শিক্ষাৰ্থী বাছনিৰ পৰীক্ষা

আছুৰ প্ৰত্যাশা ২.০ : দৰং মহাবিদ্যালয়ত মেধাৱী শিক্ষাৰ্থী বাছনিৰ পৰীক্ষা
প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে মেধাৱী শিক্ষাৰ্থী বাছনিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ আছুৰ । দৰং মহাবিদ্যালয়ত সুকলমে অনুষ্ঠিত বাছনি পৰীক্ষা ।
Published : May 31, 2026 at 6:20 PM IST
তেজপুৰ : কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগ বা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ অসামৰিক সেৱা পৰীক্ষাৰ বাবে অসম তথা উত্তৰ পূবৰ আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থীসকলক সাজু কৰিবলৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । 'প্ৰত্যাশা প্ৰকল্প'ৰ অধীনত বিগত বছৰৰ পৰাই আছুৱে মেধাৱী শিক্ষাৰ্থী বাছনি কৰি তেওঁলোকক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু কৰিছে ।
এইবছৰৰো প্ৰত্যাশা ২.০ আৰম্ভ হৈছে । ৰাজ্যখনৰ ৩ টা স্থানত শিক্ষাৰ্থী বাছনি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । তাৰ অংশ হিচাপে দেওবাৰে শিক্ষাৰ্থী বাছনিৰ বাবে গুৱাহাটী, শিৱসাগৰ আৰু শোণিতপুৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও নতুন দিল্লীতো শিক্ষাৰ্থী বাছনিৰ বাবে পৰীক্ষাকেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে ।
মূলত সমাজৰ দৰিদ্ৰ আৰু মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীসকলক সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ, দিশ-নিৰ্দেশনা আৰু জলপানিৰ সুবিধা প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে আছুৱে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
তেজপুৰ চহৰৰ দৰং মহাবিদ্যালয়তো দেওবাৰে দিনৰ ১১ বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হয় বাছনি পৰীক্ষা । বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থীসকলে পুৱাৰ পৰা কেন্দ্ৰটোত ভিৰ কৰে । শান্তিপূৰ্ণ আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় । ছাত্ৰ সন্থাৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলেও প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । ছাত্ৰ সন্থাৰ এই পদক্ষেপে অসমৰ বহু যুৱ-যুৱতীক অসামৰিক সেৱাৰ বাবে আগবাঢ়ি যাবলৈ উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
আছুৰ এই লক্ষ্যৰ কথা উল্লেখ কৰি কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নয়ন জ্যোতি গগৈয়ে কয়, "প্ৰত্যাশা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা সপোনৰ প্ৰকল্প । আছুৱে অধিক হাৰত অসমৰ পৰা অসমীয়া প্ৰশাসনিক বিষয়া উলিওৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছে । আমি আশাবাদী এই প্ৰত্যাশাই অসমৰ পৰা অধিক প্ৰশাসনিক বিষয়া সৃষ্টি কৰিব আৰু অসমখনক সাৱলীলভাৱে আগবঢ়াৰ বাবে শক্তিশালী কৰিব ।"
তেজপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক শংকৰ দাসে কয়, "দিল্লীৰ লগতে অসমৰ গুৱাহাটী, শিৱসাগৰ আৰু তেজপুৰত এই বাছনি প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব । গ্ৰামাঞ্চল আৰু মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীসকল যাতে আৰ্থিক সীমাবদ্ধতাৰ বাবে ইউপিএছচি বা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ পৰা বঞ্চিত নহয়, তাৰ বাবেই প্ৰত্যাশা ২.০ আৰম্ভ কৰা হৈছে ।" এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচিত শিক্ষাৰ্থীসকলে বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ আৰু আন আন শৈক্ষিক সুবিধা লাভ কৰিব বুলিও আছুৰ বিষয়ববীয়াসকলে উল্লেখ কৰিছে ।
