খহি পৰিল আন এক নক্ষত্ৰ… ‘প্ৰান্তিক’ ৰ প্ৰদীপ বৰুৱাৰ দেহাৱসান
অসমৰ প্ৰসিদ্ধ সংবাদগোষ্ঠী আছাম ট্ৰিবিউন গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাতা, সিংহপুৰুষ ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱাৰ কণিষ্ঠ পুত্ৰ আছিল প্ৰদীপ বৰুৱা ।
Published : January 14, 2026 at 10:42 PM IST
গুৱাহাটী: মাঘবিহুৰ সময়তে অসমীয়াই হেৰুৱালে দ্বিতীয়গৰাকী সু-সন্তান ৷ উৰুকাৰ দিনা ৰাজ্যবাসীয়ে হেৰুৱাইছিল শিল্পী সমৰ হাজৰিকাক ৷ তাৰে পৰৱৰ্তী দিনটোতে আন এগৰাকী অসম সন্তানৰ দেহাৱসান ঘটে ৷
প্ৰান্তিক বুলিলে থাউকতে মনলৈ অহা নামটোৰ গৰাকী প্ৰদীপ বৰুৱা আৰু আমাৰ মাজত নাই ৷ মাঘ বিহুৰ বৰ দোমাহী অৰ্থাৎ বুধবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৭.২৭ বজাত দেহাৱসান ঘটে অসমীয়া সমাজ আৰু বৌদ্ধিক যাত্ৰাৰ কেইবাটাও দশকৰ ধ্বজাবাহী, বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা প্ৰান্তিকৰ সম্পাদক প্ৰদীপ বৰুৱাৰ ৷ মৃত্যুৰ সময়ত বৰুৱাৰ বয়স হৈছিল ৮৭ বছৰ ৷
প্ৰদীপ বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল ১৯৩৮ চনৰ ৩ ছেপ্টেম্বৰত ডিব্ৰুগড়ত ৷ ১৯৮১ চনৰে পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা পষেকীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা অসমীয়া ভাষাৰ আলোচনী প্ৰান্তিকত সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰা বৰুৱাৰ বিয়োগত শোকস্তব্ধ হৈ পৰে ৰাজ্যবাসী ৷
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, বিগত ১২ দিনে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ডাউন টাউন হাস্পতালত ভৰ্তি হৈ আছিল বিশিষ্ট সাংবাদিকগৰাকী ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা প্ৰায় ৮.৩০ বজাত বৰুৱাৰ মৃতদেহ নিজ বাসগৃহলৈ অনা হ’ব ৷ তাৰপৰাই তেওঁৰ মৃতদেহ পুৱা প্ৰায় ১১ বজাত নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ লৈ নি শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ’ব ৷
এগৰাকী প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক, প্ৰান্তিকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক হিচাপে আলোচনীখনৰ সৈতে জড়িত বৰুৱাই চাৰি দশকৰো অধিক সময় ধৰি এই দায়িত্ব পালন কৰি আহিছিল ৷
বিশিষ্ট সাংবাদিকগৰাকীৰ কন্যাই পিতৃৰ বিয়োগ সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এনেদৰে কয়, ‘‘মোৰ দেউতাক বিগত ২৯ ডিচেম্বৰত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । আজি সন্ধিয়া ৭.২৭ বজাত হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।’’
উল্লেখ্য যে, অসমৰ প্ৰসিদ্ধ সংবাদ গোষ্ঠী আছাম ট্ৰিবিউন গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাতা সিংহপুৰুষ ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱাৰ কণিষ্ঠ পুত্ৰ আছিল প্ৰদীপ বৰুৱা । ডিব্ৰুগড়ত প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁ গুৱাহাটীলৈ আহে আৰু ডনবস্ক’ স্কুলৰ পৰা স্কুলীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰে ৷ কটন কলেজৰ পৰা স্নাতক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা বৰুৱাই পৰৱৰ্তীকালত পৰিয়ালৰ বাতৰি কাকত আৰু ছপাশালৰ ব্যৱসায়ত জড়িত হোৱাৰ লগতে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতেও জড়িত হৈ পৰে ৷
সেয়া আছিল ১৯৮১ চনৰ কথা । ট্ৰিবিউন গ্ৰুপৰ অন্যতম সোণালী সময়খিনিতে প্ৰদীপ বৰুৱাই লৈছিল এক ব্যতিক্ৰমী সিদ্ধান্ত । সিদ্ধান্ত লৈছিল পিতৃ প্ৰদত্ত পৰিচয় ট্ৰিবিউন গ্ৰুপৰ পৰা আঁতৰি আহি সুকীয়াকৈ নিজা পৰিচয়েৰে অসমীয়া সমাজ, ভাষা-সাহিত্যলৈ সেৱা আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যৰে আৰম্ভ কৰে এখন আলোচনী, নাম - প্ৰান্তিক ৷ প্ৰান্তিকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আছিল বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া । ১৯৮১ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈ প্ৰান্তিকে অসমীয়া সাহিত্য আৰু বৌদ্ধিক আন্দোলনৰ যাত্ৰাত এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে আলোচনীখনৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব পালন কৰে ৷ প্ৰান্তিকৰ প্ৰথম সংখ্যাটো প্ৰকাশ পাইছিল ১৯৮১ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ।
পিতৃ ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা ট্ৰিবিউন গ্ৰুপৰ দায়িত্ব পালনৰ লগতে ছপাশালৰ সেই সময়ৰ উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰি গুৰু দায়িত্ব পালন কৰিছিল যদিও প্ৰদীপ বৰুৱাই পাৰিবাৰিক ব্যৱসায়ৰ পথ এৰি আত্মপৰিচয়েৰে আৰম্ভ কৰা প্ৰান্তিক আজিও অসমীয়া সাহিত্য আৰু বৌদ্ধিক জগতৰ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে ৷ তেখেতৰ আত্মজীৱনী 'স্বগতোক্তি’ত সবিশেষ বিৱৰি উল্লেখ কৰি গৈছে বৰুৱাই ।
প্ৰদীপ বৰুৱাৰ মৃত্যুত অসমীয়া বৌদ্ধিক আৰু সমাজ জীৱনত শোকৰ ছাঁ পৰিছে । তেখেতৰ মৃত্যুত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শোকপ্ৰকাশ কৰিছে ।
The untimely demise of eminent writer and journalist Pradip Barua leaves a deep void in Assamese journalism.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 14, 2026
As Founder & Editor of Prantik, his immense contributions to literature, journalism and public life leave an enduring legacy. My heartfelt condolences to his family and… pic.twitter.com/MWbiPe5Wcb
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, ‘‘আজি মাঘৰ বিহুৰ দিনটোতে প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীক মৰ্মাহত কৰা স্বনামধন্য প্ৰদীপ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ দেহাৱসানৰ খবৰ শুনি গভীৰভাৱে ম্ৰিয়মাণ হ'লোঁ ৷ অসমীয়া পষেকীয়া ব্যতিক্ৰমী আলোচনী 'প্ৰান্তিক'ৰ জৰিয়তে তেখেতে সাহিত্য-চৰ্চাৰ এক সুকীয়া যুগৰ সূচনা কৰাই নহয়, অসমৰ সংবাদ জগতখনকো অনন্য সমৃদ্ধি প্ৰদান কৰিছিল ৷ তেখেতৰ অবৰ্তমান আমাৰ বাবে এক পূৰাব নোৱৰা শূন্যতা ৷’’
