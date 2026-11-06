মিছা কথাৰ কেতিয়াও জয় হ'ব নোৱাৰে, এনএছএ ধেমালী নহয় - প্ৰণৱ দলে

মিছা কথাৰ কেতিয়াও জয় হ'ব নোৱাৰে, এনএছএ ধেমালী নহয় - প্ৰণৱ দলে
মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী তথা যুৱ নেতা প্ৰণৱ দলে, ৰাজ্যবাসীক ধন্যবাদ দিলে দলেয়ে ৷
Published : November 6, 2026 at 10:39 PM IST
গোলাঘাট : অৱশেষত গোলাঘাট জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী তথা যুৱ নেতা প্ৰণৱ দলে ৷ যুৱ নেতা দলেৰ বিৰুদ্ধে দেশদ্ৰোহী গোচৰ ৰুজু কৰাত সুদীৰ্ঘ ১১৮ দিন গোলাঘাট জিলা কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছিল ৷ কিন্তু আৰক্ষীয়ে দিয়া দেশদ্ৰোহী গোচৰৰ পৰা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দোষমুক্ত বুলি ঘোষণা কৰাৰ পাছত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল দলে ৷
মুকলি আকাশৰ তললৈ আহি চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি প্ৰণৱ দলে কয়,"প্ৰথমে মই অসমৰ জনগণক ধন্যবাদ জনাইছো ৷ আদালতে প্ৰমাণিত কৰিছে যে মিছা কথাৰ কেতিয়াও জয় হ'ব নোৱাৰে । এনএছএ দৰে এখন আইন কেতিয়াও ধেমালি হ'ব নোৱাৰে অসমৰ জনগণে বুজি পাইছে আৰু অসমৰ কোনো লোকৰ ওপৰত যাতে এনে আইন বলপূৰ্বক ভাৱে জাপি দিয়া নহয় তাৰ বিৰুদ্ধে আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ যুঁজ দিব লাগিব।"
তেওঁ লগতে কয়,"আমাক মাত মাতিবলৈ অধিকাৰ দিয়া সংবিধানখন আজি জীয়াই আছেনে নাই সন্দেহ হৈছে । মোক এক মিছা গোচৰত অভিযুক্ত কৰি পাঁচ মাহ ধৰি আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছিল ৷ আজি গীতা গোৱালা, মিনা গোৱালাৰ দৰে মহিলাসকলৰ লগত থিয় হোৱা যদি মোৰ বাবে অপৰাধ তেনেহ'লে মই পুনৰ সেই অপৰাধ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত । আইনে আজি প্ৰমাণ কৰিছে যে মোৰ কোনো অপৰাধ নাই ৷"
দলেয়ে লগতে কয়,"মোক এক মিছা গোচৰত অভিযুক্ত কৰি পাঁছ মাহ ধৰি আৱদ্ধ কৰি ৰখা সেই সকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ আইন বলপূৰ্বকভাৱে যাতে কাৰোবাৰ ওপৰত জাপি দিব নালাগে ।"
লগতে পঢ়ক : NSA যাৰে-তাৰে ওপৰত প্ৰয়োগ কৰি চৰকাৰে ইয়াৰ গুৰুত্ব নোহোৱা কৰিছে : অধিবক্তা শান্তনু