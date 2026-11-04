ইটানগৰত পিআৰএচিৰ ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধ;বন্ধৰ সমৰ্থক-আৰক্ষীৰ বাক-বিতণ্ডা

ইটানগৰত পিআৰএচিৰ ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধ;বন্ধৰ সমৰ্থক-আৰক্ষীৰ বাক-বিতণ্ডা
ইটানগৰত পিআৰএচিৰ ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান । বন্ধক অবৈধ আৰু বেআইনী ঘোষণা প্ৰশাসনৰ ।
Published : November 4, 2026 at 4:03 PM IST
জোনাই : অৰুণাচল প্ৰদেশত উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পক লৈ উত্তেজনা অব্যাহত আছে । বিভিন্ন দল-সংগঠন তথা সাধাৰণ নাগৰিকে এই প্ৰকল্পৰ সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱৰ আশংকাত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে । এই প্ৰতিবাদ ইতিমধ্যে ইটানগৰলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে ।
ৰাজধানী ইটানগৰত বিভিন্ন সংগঠনে এই প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ আৰু শান্তি সমদলৰ দৰে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে । তাৰ মাজতে বুধবাৰে জন অধিকাৰ কাৰ্যকৰী সমিতিয়ে (পিআৰএচি) ১২ ঘণ্টীয়া ইটানগৰ বন্ধৰ আহ্বান জনায় ।
পুৱা ৫ বজাৰ পৰা বিয়লি ৫ বজালৈ এই বন্ধ ঘোষণা কৰা হয় । মূলত পূৰ্বৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাসকলক মুকলি কৰি দিয়া, ডিটিএলক কাৰ্যক্ষম কৰা, ফাৰ্মাচী সংস্কাৰ আৰু জবাবদিহিতা আৰু ঘাইপথৰ মেৰামতিৰ দাবীত সংগঠনটোৱে এই বন্ধৰ আহ্বান জনায় ।
ইটানগৰ অঞ্চলত এই বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ দেখা যায় । কিন্তু তাৰ মাজতে বন্ধৰ সমৰ্থক তথা জন অধিকাৰ কাৰ্যকৰী সমিতিৰ সদস্য আৰু আৰক্ষীৰ বাক বিতণ্ডা হোৱাও দেখা যায় । যাক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনামূলক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । বন্ধ উঠাই লোৱাৰ লগতে আৰক্ষীৰ নিষেধাজ্ঞাক লৈ আন্দোলনকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হয় । ইফালে প্ৰশাসনে সংগঠনটোৰ এই বন্ধক অবৈধ ঘোষণা কৰিছে ।
জিলা দণ্ডাধীশ টোকো বাবুৱে ৪ নৱেম্বৰৰ জন অধিকাৰ কাৰ্যকৰী সমিতিয়ে আহ্বান জনোৱা ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধক অবৈধ ঘোষণা কৰি ই বন্ধ তৎকালীনভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে । আৰক্ষীয়ে এই বন্ধত বিএনএছএছৰ ১৬৩ ধাৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে । প্ৰশাসনে জনসাধাৰণৰ অসুবিধা, অৰ্থনৈতিক ক্ষতি আৰু আইন-শৃংখলাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।
একেদৰে প্ৰশাসনে ইটানগৰ আৰু নাহৰলগুনৰ আৰক্ষীক এই নিৰ্দেশ বলবৎ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সকীয়াই দিছে । অৱশ্যে আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনৰ নিষেধাজ্ঞাৰ পিছতো সংগঠনটোৱে নিজৰ স্থিতিত অটল আছে ।
বিভিন্ন দাবী সন্দৰ্ভত সংগঠনটোৰ এজন নেতাই কয়, "আমাৰ দাবীসমূহ চৰকাৰে পূৰণ কৰক । পাছিঘাটত উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে হোৱা শান্তি সমদলৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে কেইবাজনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । তেওঁলোকক শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিব লাগে । লগতে পথবোৰ ভালদৰে নিৰ্মাণ কৰি দিয়ক । পথবোৰ মেৰামতি কৰা হয় যদিও কেইদিনমানৰ ভিতৰতে পুনৰ বেয়া হৈ যায় ।"
ইফালে সংগঠনটোৰ এই বন্ধৰ ফলত ইটানগৰ প্ৰায় স্তব্ধ হৈ পৰিছে । ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানবোৰো বন্ধ হৈ পৰিছে । সংগঠনটোৰ দাবী যেতিয়ালৈ তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ পূৰণ কৰা নহয় তেওঁলোকে ধাৰাবাহিক আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিব ।
লগতে পঢ়ক :
বৃহৎ নদীবান্ধৰ বিৰোধিতাৰে অৰুণাচলৰ তিনি জিলাত ৩৬ ঘণ্টীয়া বন্ধ, স্তব্ধ তিনি জিলা