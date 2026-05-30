পৰম্পৰা আৰু সংগ্ৰামৰ কৰুণ ছবি: কেনে আছে ডিমৰীয়াৰ দেওখালৰ মৃৎশিল্পীসকল ?

উপযুক্ত প্ৰাপ্য, চৰকাৰী আৰ্থিক সাহায্য তথা আঁচনি আদিৰ পৰা আজিও বঞ্চিত একাংশ মৃৎশিল্পী । মৃৎশিল্পীসকলৰ সমস্যা সামৰি এক প্ৰতিবেদন ।

Published : May 30, 2026 at 1:51 PM IST

সোণাপুৰ: সময় সলনি হৈছে, সমাজলৈ আহিছে আধুনিকতাৰ তীব্ৰ জোৱাৰ । কিন্তু এই জিলিকি থকা আধুনিকতাৰ আঁৰত আজিও সজীৱ হৈ আছে এক পুৰণি ঐতিহ্য । ডিমৰীয়াৰ কলংপাৰৰ ১নং দেওঁখাল গাঁও, যিখন গাঁৱৰ পৰিচয় অতি সুকীয়া ।

মৃৎশিল্পক বুকুত বান্ধি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা এইখন গাঁৱৰ প্ৰতিখন ঘৰৰ প্ৰতিজন সদস্যই নিপুণভাৱে জানে মাটিৰ সৈতে খেলা কৰাৰ কলা । কি শিশু, কি বৃদ্ধ, সকলোৰে হাতত যেন প্ৰাণ পাই উঠে কেইটামান নিৰ্জীৱ মাটিৰ পিণ্ডই । কিন্তু এই সুন্দৰ কলাৰ আঁৰত আচলতে লুকাই আছে এক কৰুণ সংগ্ৰামৰ কাহিনী ।

প্ৰতিখন ঘৰতে মৃৎশিল্পৰ চৰ্চা, তথাপিও সমস্যাৰ অন্ত নাই

১নং দেওঁখাল গাঁৱৰ অধিকাংশ পৰিয়ালেই বংশানুক্ৰমিকভাৱে মৃৎশিল্পৰ সৈতে জড়িত । বৰ্তমানৰ প্লাষ্টিক বা অন্য ধাতৱ সামগ্ৰীৰ প্ৰাদূৰ্ভাৱৰ মাজতো মাংগলিক কাৰ্যসূচী বা ধৰ্মীয় উৎসৱ-পাৰ্বনত মাটিৰ সামগ্ৰীৰ চাহিদা হ্ৰাস পোৱা নাই । বিভিন্ন পূজা-পাৰ্বনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ঘট, চাকি, ধূপদানি, ধূণামলা, সৰু কলহ আদি এইসকল শিল্পীয়ে দিনে-ৰাতিয়ে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াই ।

সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি থকা অৱস্থাত এগৰাকী মহিলা মৃৎশিল্পী (ETV Bharat Assam)

কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে, ইমান কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ পাছতো তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ উচিত মূল্য । সামগ্ৰী বনাবলৈ মাটি, খৰি, খেৰ এতিয়া অত্যধিক মূল্যত কিনিব লগা হয় । যাৰ বাবে সকলো খৰচ বাদ দি লাভৰ মূৰত একোৱেই নোলায় । লাভৰ অংকটো যেন এতিয়া শূন্য ।

সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰা অৱস্থাত আন এগৰাকী মহিলা মৃৎশিল্পী (ETV Bharat Assam)

স্থানীয় মৃৎশিল্পীৰ ক্ষোভ, মধ্যভোগীৰ শোষণ আৰু ক্ৰমবৰ্ধমান খৰচৰ হেঁচা

শিল্পীসকলৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ মূল কাৰণ হ’ল মধ্যভোগী ব্যৱসায়ীৰ দপদপনি । গাঁৱৰ সহজ-সৰল শিল্পীসকলৰ পৰা অতি কম দামত সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰি মধ্যভোগীসকলে বজাৰত উচ্চ দামত বিক্ৰী কৰি মুনাফা লুটে । আনহাতে, বৰ্তমান সময়ত কেঁচামালৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিয়ে শিল্পীসকলৰ কঁকাল ভাঙি পেলাইছে । সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় মাটি, খৰি, খেৰ আৰু পৰিবহণৰ ব্যয় অত্যাধিক বৃদ্ধি পাইছে ।

মৃৎশিল্পীসকলে নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰী (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত শিল্পী, মাথোঁ আশ্বাস, নাই সমাধান

আশ্চৰ্যজনক কথা যে, এইসকল থলুৱা শিল্পীৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি বা পদক্ষেপ লোৱাৰ কথা ক’লেও বাস্তৱত তাৰ কোনো প্ৰতিফলন ঘটা নাই । এজন মৃৎশিল্পীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, তেওঁলোকে চৰকাৰী 'পি.এম. বিশ্বকৰ্মা' আঁচনিৰ অধীনত বহুবাৰ প্ৰশিক্ষণত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যদিও আজিকোপতি কোনো চৰকাৰী বিত্তীয় সাহায্য বা আঁচনিৰ প্ৰকৃত সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । গাঁওখনৰ বহু পৰিয়ালে কেৱল এই শিল্পটোক সম্বল কৰিয়েই কোনোমতে সংসাৰ চলাই আছে ।

'পি.এম. বিশ্বকৰ্মা' আঁচনিৰ অধীনত লাভ কৰা প্ৰমাণ পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

এগৰাকী মহিলা শিল্পীয়ে আকুল আহ্বান জনাই কয়,"আমাৰ নিজা মাটি-বাৰী একো নাই । বোপা-ককাৰ দিনৰ এই পৰম্পৰাগত কৰ্মকে কৰি কোনোমতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছোঁ । কিন্তু সমস্যাৰ অন্ত নাই । চৰকাৰে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ দৰে দৰিদ্ৰ শিল্পীসকলৰ ফাললৈ এবাৰ চকু মেলি চাঁওক ।"

মৃৎশিল্পীসকলে নিৰ্মাণ কৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী (ETV Bharat Assam)
মৃৎশিল্পীসকলে নিৰ্মাণ কৰা ধূণামলা (ETV Bharat Assam)

ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰী হস্তক্ষেপৰ জৰুৰী প্ৰয়োজন

অভাৱ-অনাটনৰ মাজতো ১নং দেওখাল গাঁৱৰ ৰাইজে আজিও হেৰাই যাবলৈ দিয়া নাই পুৰণি সংস্কৃতিৰ এই অনন্য অংগটোক । কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, এনেদৰে আৰু কতদিন চলিব এই সংগ্ৰাম ? এই শিল্পৰ সৈতে জড়িত পৰিয়ালসকলে আবেদন জনাইছে চৰকাৰে এই থলুৱা শিল্পটোক সুৰক্ষা দিবলৈ তেওঁলোকক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । ইতিহাসৰ গৰ্ভত চিৰদিনৰ বাবে হেৰাই যোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগিব ডিমৰীয়াৰ কলংপাৰৰ এই গৌৰৱোজ্জ্বল মৃৎশিল্পক ।

