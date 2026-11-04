দীপাৱলীত জগত পোহৰাবলৈ ব্যস্ত নলবাৰীৰ চৰিয়াবাসী; প্ৰতিঘৰতে মাটিৰ চাকিৰ দ’ম

দীপাৱলীত জগত পোহৰাবলৈ ব্যস্ত নলবাৰীৰ চৰিয়াবাসী; প্ৰতিঘৰতে মাটিৰ চাকিৰ দ’ম
নলবাৰীৰ চৰিয়া গাঁৱৰ মহিলাৰ চাকত হাজাৰ হাজাৰ মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ। জগত পোহৰাবলৈ চাক ঘূৰাই নিৰ্মাণ কৰি গৈছে জীয়ৰী বোৱাৰীয়ে মাটিৰ চাকি। দীপাৱলীক লৈ আশাবাদী মৃৎশিল্পীসকল৷
Published : November 4, 2026 at 11:07 AM IST|
Updated : November 4, 2026 at 11:49 AM IST
নলবাৰী : সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী । সেয়ে এতিয়া দিনে নিশাই ৰাজ্যৰ মৃৎ শিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । নলবাৰীতো মৃৎ শিল্পীসকলৰ মাজত ভীষণ ব্যস্ততা দেখা গৈছে । প্ৰত্য়েকবাৰৰ দৰে এইবাৰো দীপাৱলীত জগত পোহৰাই তুলিবলৈ, চাক ঘূৰাই তত পোৱা নাই নলবাৰীৰ চৰিয়া গাঁৱৰ অৰ্ধশতাধিক পৰিয়াল ।
নলবাৰীৰ চৰিয়া গাঁৱৰ অধিকাংশ লোকেই মৃৎ শিল্পকেই জীৱনৰ আধাৰ হিচাবে লৈ জীৱন অতিবাহিত কৰি আহিছে ৷ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকাৰ এই সময়ছোৱাত নলবাৰীৰ চৰিয়াৰ জীয়ৰী-বোৱাৰীসকল মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা গৈছে ।
ঘৰৰ মহিলাসকলে চাক ঘূৰাই নিৰ্মাণ কৰি দিয়া চাকি বা অন্যান্য সামগ্ৰীবোৰ পুৰুষসকলে বজাৰলৈ উলিয়াই নিছে । মুঠৰ ওপৰত এই দিন কেইটা চৰিয়াৰ মহিলা-পুৰুষসকলৰ মূৰ দাঙিবলৈ আহৰি নাই ।
উল্লেখ্য যে, মৃৎ শিল্পকেই কলা হিচাপে লৈ মাটিৰ চাকি, বিভিন্ন বাচন-বৰ্তন আদি নিৰ্মাণ কৰাত নলবাৰীৰ চৰিয়া গাঁওবাসীৰ এক সুকীয়া পৰিচয় আছে । অন্য বছৰৰ দৰে এইবাৰো দীপাৱলীৰ বাবে পৰিয়ালসমূহে হাজাৰ হাজাৰ মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰিছে ।
কোনোৱে যদি চাক ঘূৰাইছে, আন কোনোৱে মাটিবোৰ মিহলি কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । সমান্তৰালকৈ নিৰ্মাণ কৰা চাকি আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীবোৰ জুইত পুৰি বা ৰ'দত শুকুৱা কামতো ঘৰৰ প্ৰতিজন সদস্য ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৷
মাটিৰ সামগ্ৰীবোৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ব্যৱহৃত মাটিবোৰৰ গুণাগুণ কিছু পৃথক হয় ৷ সেয়ে তেওঁলোকে এই মাটিবোৰ বহু ধনৰ বিনিময়ত অন্য ঠাইৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনিব লগাত পৰে ৷ গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাই কয়, ‘‘মাটিৰ চাকি বা অন্যান্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহৃত হয় আঠাযুক্ত আৰু ৰঙচুৱা মাটি ৷ এই মাটিবোৰ গুৱাহাটীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী দীপৰ বিল, আজ্ঞাঠুৰি আদিৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনিব লাগে ৷ এক ট্ৰেক্টৰত অনা মাটিব বাবদ প্ৰায় ২০ টকা দিব লাগে ৷’’
চৰিয়া গাঁৱৰ আন এগৰাকী মহিলাই কয়, ‘‘আমি প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীবোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ বজাৰ পাইছে যদিও কষ্ট অনুযায়ী ইয়াৰ চাহিদা যথেষ্ট কম ৷ প্ৰতি এশ গচি চাকিত মাত্ৰ ৭০ ৰ পৰা ৮০ টকাত বিক্ৰী কৰিব লগীয়া হয় । কিছু লোকে তাকো দিবলৈ টান পায় ৷’’
এই ব্যৱসায়ত বতৰে বিধি-পথালি দিলেও তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অসুবিধা হয় ৷ সেয়ে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিছু সুবিধা কৰি দিলে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট উপকাৰ হ’ব বুলিও সদৰী কৰে ৷
মহিলাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘বেছিকৈ বৰষুণ দিলে আমাৰ বৰ কষ্ট হয় ৷ মাটিৰ চাকিবোৰ বনোৱাৰ পাছত জুই পোৱা বা ৰ’দত নুশুকালে সেইবোৰ নষ্ট হয় ৷ কাৰণ মাটিৰ চাকি বনোৱাৰ পাছত কেঁচা হৈ থাকোতে বৰষুণৰ পানী পৰিলে, কষ্টবোৰ অথলে যায় ৷ সেয়ে চৰকাৰে যদি আমাক টিনপাত, ট্ৰিপাল বা এনেধৰণৰ আন সামগ্ৰী যোগান ধৰে, তেতিয়া আমাৰ সুবিধা হয় ৷’’
মনকৰিবলগীয়া কথা যে, এইসকল শিল্পীৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠা চাকিয়ে পোহৰাই তুলিব আপোনাৰ মোৰ পদূলি । আনহাতে সাতামপুৰুষীয়া এই বৃত্তিটোত এইসমূহ পৰিয়ালৰ কোনেও চৰকাৰী সা-সুবিধা নোপোৱাৰ বাবেই নতুন প্ৰজন্ম এই মৃৎ শিল্পৰ প্ৰতি আকৃষ্ট নহয় ৷ ফলত এই মৃৎ শিল্প ক্ৰমাৎ হেৰাই যোৱাৰো উপক্ৰম ঘটিছে ৷ কিয়নো চৰিয়াৰ এইসকল দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে একমাত্ৰ মৃৎ শিল্পৰেই নিজৰ জীৱন চলাই নিছে ।’’