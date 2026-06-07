ডাঙৰ সংকটৰ সন্মুখীন মাজুলীৰ শালমৰাৰ মৃৎ শিল্প
হাজাৰ বাধাৰ পিছতো মৃৎ শিল্পক জীয়াই ৰাখিছে মাজুলীৰ শালমৰাৰ মৃৎশিল্পীসকলে । ডাঙৰ সংকটৰ মুখামুখি হৈছে এই মৃৎ শিল্প ।
Published : June 7, 2026 at 2:50 PM IST
মাজুলী: মাজুলীৰ শালমৰাৰ কথা কোৱাৰ লগে লগেই পোন প্ৰথমে মৃৎ শিল্পৰ কথাই মনলৈ আহে । এই মৃৎ শিল্পৰ প্ৰতি বিভিন্ন সময়ত বাধা আহিছে যদিও এই বাধাৰ মাজতো মৃৎ শিল্পক জীয়াই ৰাখিছে মাজুলীৰ শালমৰাৰ মৃৎশিল্পীসকলে ।
এইসকল মৃৎশিল্পীৰ হাতৰ পৰশত মাটিৰ বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি শালমৰাৰ বহু পৰিয়ালে যুগ যুগ ধৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে । কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়া আৰু প্ৰাকৃতিক সমস্যাৰ মাজত পৰি এতিয়া এই শিল্প আৰু শিল্পীসকল সংকটৰ মুখত পৰিছে ।
শালমৰাৰ আজিও ৭০০ৰো অধিক পৰিয়ালে ধৰি ৰাখিছে এই মৃৎশিল্প । যিসময়ত প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীয়ে বজাৰ দখল কৰিছে, সেই সময়তো শালমৰাৰ মৃৎ শিল্পীসকলে মাটিৰ ফুলদানি, চৰু-হাৰী, চাকি, জাপি, শৰাই আদি বিভিন্নধৰণৰ আকৰ্ষণীয় বস্তু প্ৰস্তুত কৰি নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে ।
এইগৰাকী মাজুলীৰ শালমৰাৰ মৃৎ শিল্পী বিকাশ হাজৰিকা । প্ৰায় ২০ বছৰে এই শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আহিছে এইগৰাকী শিল্পী । এই শিল্পৰ ওপৰত কৰ্ণাটকত এটা ছয়মহীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই এই কৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আহিছে ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "বৰ্তমান সময়ত এই শিল্পটোৱে এক ডাঙৰ সংকটৰ মুখামুখি হৈছে । পূৰ্বতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ পৰা শিল্পীসকলে নিজে খান্দি কুমাৰ মাটি বা কেঁচামাল সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছিল । কিন্তু মাজুলী সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে শৈলস্পাৰ দিয়াৰ পিছৰে পৰা ইয়াৰ পৰা মাটি খনন কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে । ফলত এতিয়া অলপ মাটি এই শিল্পীসকলে অধিক দামত বাহিৰৰ পৰা কিনিবলগীয়া হৈছে ।"
বিকাশ হাজৰিকাই কয়,"এই শিল্প তৈয়াৰ কৰা মাটি কিনিবৰ বাবে খৰচ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে সামগ্ৰীসমূহৰ উৎপাদন ব্যয় বাঢ়ি গৈছে, যাৰ ফলত বজাৰত বাহিৰৰ প্লাষ্টিক বা ডিছপ’জেবল সামগ্ৰীৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত টিকি থকাটো কঠিন হৈ পৰিছে ।"
ইয়াৰ উপৰিও আন এক প্ৰধান সমস্যা হৈছে বাৰিষাৰ বানপানী । জুন মাহৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে হোৱা দীৰ্ঘদিনীয়া বানপানীৰ বাবে বছৰটোৰ প্ৰায় ৫-৬ মাহ এই মৃৎশিল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ পৰে । এই সময়ছোৱাত সামগ্ৰীসমূহ শুকুৱাবলৈ বা পুৰিবলৈ কোনো উন্নত ব্যৱস্থা বা প্লেটফৰ্ম নথকাৰ বাবে শিল্পীসকল চৰম আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় বুলি তেওঁ সদৰী কৰে ।
ইফালে এইগৰাকী শিল্পীয়ে জনোৱা মতে আজিৰ তাৰিখত তেওঁ মাটিৰ পৰা ফুলৰ টাব, পানী খোৱা জাৰ, গিলাচ, জাপি তাল আদি তৈয়াৰ কৰে । তেওঁ চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাই কয়, "চৰকাৰে এই শিল্প জীয়াই ৰখাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক অন্যথা এই শিল্প এদিন নাইকিয়া হৈ যাব ।"