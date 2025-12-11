প্লাষ্টিকক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ বজাৰলৈ আহিছে মাটিৰে সজা ন ন সামগ্ৰী
প্লাষ্টিকৰ বহুল ব্যৱহাৰৰ ফলত মানৱ শৰীৰত দেখা দিছে বিভিন্ন ৰোগে ৷ এই কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই এজন মৃৎশিল্পীয়ে সাজি উলিয়াইছে বিভিন্ন ধৰণৰ মাটিৰ সামগ্ৰী ৷
Published : December 11, 2025 at 11:49 AM IST
আমগুৰি: দৈনন্দিন জীৱনত অপৰিহাৰ্য হৈ পৰিছে প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ ৷ ৰাজ্যৰ বজাৰ ভৰি পৰিছে প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীৰে ৷ পিছে তাৰমাজতে এটা ভাল খবৰ এয়ে যে প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ একাংশ মৃৎশিল্পী ৷ খোৱা পাত্ৰকে ধৰি ভিন ভিন ডিজাইনৰ সামগ্ৰী নিজ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰি বিক্ৰীৰ বাবে বজাৰলৈ উলিয়াই দিছে মৃৎশিল্পীসকলে ৷
দেখা গৈছে যে প্লাষ্টিকৰ বহুল ব্যৱহাৰৰ ফলত মানৱ শৰীৰত দেখা দিছে বিভিন্ন ৰোগে ৷ এই কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই এজন মৃৎশিল্পীয়ে ঘৰতে এটা কাৰখানা পাতি কেইবাজনো লোকক সংস্থাপন দি সাজি উলিয়াইছে বিভিন্ন ধৰণৰ মাটিৰ সামগ্ৰী ৷
পৰিচয়
শিৱসাগৰ জিলাৰ বানেগৰকা অঞ্চল ৰূপহীমুখ । এই ৰূপহীমুখৰ কুমাৰ গাঁও বিখ্যাত মৃৎশিল্পৰ কাৰণে । গাঁওখনৰ প্ৰায়সংখ্যক পৰিয়ালে মৃৎশিল্পৰ লগত জড়িত । মাটিৰে সজা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি প্ৰায়সংখ্যক পৰিয়ালেই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আহিছে ।
ইয়াৰ মাজৰেই এজন ব্যক্তি ৰবীন কলিতা । কিছু পৃথক চিন্তাধাৰাৰে এইজন ব্যক্তিয়ে মৃৎশিল্পটোক এক নতুন মাত্ৰা দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে । আমি সততে ব্যৱহাৰ কৰি থকা চাকি, টেকেলি, ধূনাদানিৰ উপৰিও এইজন ব্যক্তিয়ে বজাৰলৈ বিক্ৰীৰ বাবে উলিয়াই দিছে নিত্য প্ৰয়োজনীয় বহু সামগ্ৰী ।
সামগ্ৰীবোৰ কি কি
আমাৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় কাঁহী-বাতি, গিলাচ, কাপ-প্লেট, পানীৰ ফিল্টাৰ এইবাৰ বজাৰত উভেনদী হ’ব । প্লাষ্টিক বৰ্জনৰ শ্লোগান লৈ মাটিৰে সামগ্ৰীসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে ৰবীন কলিতাই । লগতে সাজি উলিয়াইছে শৰাই, সঁফুৰা, বঁটা, ফুলদানি, পানীথোৱা পাত্ৰ(জাৰ), হোটেলত চাহ খাব পৰা কাপ, খাদ্য খোৱাৰ বাবে ব্যৱহৃত বিভিন্ন বাচন ইত্যাদি ।
মৃৎশিল্পীগৰাকীয়ে কি কয়
মৃৎশিল্পী ৰবিন কলিতাই এই সন্দৰ্ভত কয় যে প্লাষ্টিকৰ প্ৰাৰ্দুভাৱ সমাজৰ পৰা আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে চাহ খোৱা কাপৰ পৰা কাঁহী-বাতিলৈকে দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ হোৱা সকলো সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে তেওঁ ৷ মাটিৰে সজা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি সমাজখন যাতে নিৰোগী হৈ থাকে, তাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা লোৱা বুলি শিল্পীগৰাকীয়ে কয় ।
ৰবীন কলিতাই সকলোকে মাটিৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি স্বাস্থ্য নিৰোগী কৰি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় । মৃৎশিল্পীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আমাৰ এই উদ্যোগটোত চাহ খোৱা কাপৰ পৰা পানী থোৱা জাৰ, ভাত খোৱা থাল আৰু আমাৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সকলোখিনিয়েই প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷ আমাৰ জীৱনত প্লাষ্টিকৰ যিটো প্ৰাদুৰ্ভাৱ, সেয়া সমাজৰ পৰা যাতে আমি বৰ্জন কৰিব পাৰো, সেই উদ্দেশ্যে আমি চাহ খোৱা কাপ বনাইছো ৷ লগতে আমি ব্যৱসায়ীসকলৰ লগতো কথা পাতিছো ৷ তদুপৰি সকলোকে আহ্বান জনাইছো যাতে এইখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি নিৰোগী হৈ থাকে ৷’’
প্লাষ্টিক বৰ্জনৰ শ্লোগানেৰে মাটিৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা এই উদ্যোগটোত নিয়োজিত হৈ আছে বহু কেইজন লোক । উদ্যোগটোৰ জৰিয়তে পৰিয়ালকেইটাই বাচি লৈছে সংস্থাপনৰ বাট । মৃৎশিল্পী ৰবীন কলিতাৰ প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠা উদ্যোগটোৱে প্লাষ্টিক বৰ্জনৰ দিশত এক ইতিবাচক বাৰ্তা দি যাবলৈ সক্ষম হৈছে ।
