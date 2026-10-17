কাতি বিহু, পালনাম আৰু লক্ষ্মী পূজা: উৎসৱৰ বতৰত ব্যস্ততা বাঢ়িছে শালমৰাৰ মৃৎশিল্পীৰ
১০ বছৰ আগলৈকে শালমৰাত প্ৰায় ১২শ পৰিয়ালে এই বৃত্তিটোৰ সৈতে জড়িত আছিল যদিও এতিয়া ...
Published : October 17, 2026 at 2:27 PM IST
মাজুলী: কাতি বিহু, আউনীআটী সত্ৰৰ ঐতিহাসিক পালনাম, লক্ষ্মী পূজা আৰু দীপাৱলী মানেই মৃৎশিল্পীৰ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই । কাৰণ এই সময়ত তেওঁলোকে বছৰটোৰ বাবে উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলে পেটৰ ভাত মুঠিৰ বাবে হাহাকাৰ লাগিব । উৎসৱৰ এই বতৰত মাজুলীৰ শালমৰাৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ মাজত ব্যস্ততা বাঢ়িছে ।
অসমৰ মৃৎশিল্পজাত সামগ্ৰীৰ এক তৃতীয়াংশ চাহিদা পূৰণ কৰে শালমৰা অঞ্চলৰ মৃৎশিল্পই ৷ বানপানীৰ বাবে হোৱা দুখ দুৰ্দশাৰ কথা পাহৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ মাটিৰ চাকি আৰু বাচন-বৰ্তন যোগান ধৰিবলৈ শালমৰাৰ মৃৎশিল্পী তথা ব্যৱসায়ীসকল । তেওঁলোক দিনে-নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।
কাতি বিহুত সকলোৰেই ঘৰতে বন্তি জ্বলোৱা হয় । সমান্তৰালকৈ আউনীআটী সত্ৰৰ পালনাম, লক্ষ্মী পূজা আৰু দীপাৱলীৰ বাবেও মাটিৰ চাকিৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে । এই সন্দৰ্ভত শালমৰাৰ তৰুণ ভূঞা নামৰ এজন মৃৎশিল্পীয়ে কয়, "কাতি বিহুৰ বাবে ইতিমধ্যে ১৫-২০ খন দোকানে মাটিৰ চাকিৰ অৰ্ডাৰ দিছে । ইফালে, আউনীআটী সত্ৰৰ পালনাম । আউনীআটী সত্ৰৰ পালনামৰ বাবেই প্ৰায় দহ হাজাৰ মাটিৰ পাত্ৰৰ অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছো । মাজুলীৰ আউনীআটী, গড়মূৰ, কমলাবাৰীৰ উপৰি নয়াবজাৰ, ঢকুৱাখনা আৰু জেংৰাইমুখ আদি অঞ্চললৈও এইসমূহ সামগ্ৰী নিয়মীয়াকৈ যোগান ধৰা হৈছে ।"
মাটিৰ লগতে পৰিবহণ ব্যয় বৃদ্ধি হোৱা বাবে আজিকালি চাকিৰ দাম বঢ়া বুলি উল্লেখ কৰি তৰুণ ভূঞাই পুনৰ কয়, "বৰ্তমান বজাৰত ১০০টা সৰু চাকিৰ দাম ১৫০ টকা হোৱাৰ বিপৰীতে আধা লিটাৰ তেল ধৰা ডাঙৰ বন্তিৰ দাম ৭০ৰ পৰা ৮০ টকা পৰ্যন্ত ।" এইগৰাকী মৃৎশিল্পীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, সমাগত আমাৰ কাতি বিহুত মাজুলীৰ প্ৰায় ৯৯ শতাংশ ঘৰতেই এগছি হ'লেও বন্তি জ্বলায় ।
কাতি বিহুৰ কাৰণে প্ৰায় ১৫-২০ খন দোকানে অৰ্ডাৰ দিয়া বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "তাৰ পিছতে আউনীআটীৰ পালনাম, লক্ষ্মী পূজা আৰু দীপাৱলী আহিল । এইবাৰ শিল্পীসকলে যথেষ্ট পৰিমাণৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিছে যদিও উজনিত হোৱা বানপানীয়ে উৎপাদনত কিছু বিঘিনি ঘটাইছে । "
মৃৎশিল্পক জীৱিকা হিচাপে লৈ মাজুলীৰ প্রায় ৫শতাধিক পৰিয়ালে জীৱন নির্বাহ কৰি আহিছে । এই শিল্পক জীয়াই ৰখাৰ উদ্দেশ্যে তথা এই শিল্পৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ ব্যৱসায়িক সুবিধা হোৱাকৈ এই শিল্পীসকলক লৈ ২০১৯ চনতে শালমৰা মৃৎশিল্প উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠন কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পিচতো বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে চৰকাৰী সা-সুবিধা লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে । আজিৰ পৰা ১০ বছৰ আগলৈকে শালমৰাত প্ৰায় ১২শ পৰিয়ালে এই বৃত্তিটোৰ সৈতে জড়িত আছিল যদিও এতিয়া তিনি শতাধিক পৰিয়ালহে মৃৎশিল্পটোক জীয়াই ৰাখিছে ।
কঙালী বিহুৰ পূৰ্বে কৃষিজীৱী ৰাইজক মাটিৰ চাকিৰ যোগান ধৰিবলৈ এই মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে । দিনে-নিশাই কুমাৰশালত মাটিৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰিছে যদিও তেওঁলোকে নিজৰ ভৱিষ্যতক লৈ সুৰক্ষা অনুভৱ কৰা নাই । এইসকল থলুৱা শিল্পী তথা ব্যৱসায়ীয়ে আজিলৈকে চৰকাৰীভাৱে কোনো সাহায্য লাভ কৰা নাই । চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কিছু ভূমিকা ল’লে শিল্পীসকল উপকৃত হ’ব বুলি তৰুণ ভূঞাই আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:জাকজমকতাবিহীন এখন শতবৰ্ষই গৰকা দুৰ্গা পূজা